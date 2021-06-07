Павлюченкова впервые вышла в 1/2 финала «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Елена Рыбакина Теннис

Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова победила на «Ролан Гаррос» Елену Рыбакину (6:7, 6:2, 9:7). В начале решающей партии обе соперницы отыграли по брейку.

29-летняя Павлюченкова 52-й раз играет в основе «Больших шлемов» и впервые вышла в полуфинал. Больше ТБШ перед первым полуфиналом провела только Барбора Стрыцова – она пробилась в эту стадию на 53-м.

Павлюченкова шесть раз уступала в четвертьфиналах, первый из которых провела на «Ролан Гаррос»-2011.

За выход в финал Павлюченкова поборется с Тамарой Зиданшек. Кроме того, завтра она вместе с Рыбакиной сыграет в парном четвертьфинале против Бернарды Перы и Магды Линетт.

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