Павлюченкова впервые вышла в 1/2 финала «Большого шлема»

Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова победила на (6:7, 6:2, 9:7). В начале решающей партии обе соперницы отыграли по брейку.

29-летняя Павлюченкова 52-й раз играет в основе «Больших шлемов» и впервые вышла в полуфинал. Больше ТБШ перед первым полуфиналом провела только Барбора Стрыцова – она пробилась в эту стадию на 53-м.

Павлюченкова шесть раз уступала в четвертьфиналах, первый из которых провела на «Ролан Гаррос»-2011.

‘11 🇫🇷: l. to Schiavone 1-6 7-5 7-5 ❌

‘11 🇺🇸: l. to S. Williams 7-5 6-1 ❌

‘16 🇬🇧: l. to S. Williams 6-4 6-4 ❌

‘17 🇦🇺: l. to V. Williams 6-4 7-6 ❌

‘19 🇦🇺: l. to Collins 2-6 7-5 6-1 ❌

‘20 🇦🇺: l. to Muguruza 7-5 6-3 ❌

‘21 🇫🇷: d. Rybakina 6-7 6-2 9-7 ✅ pic.twitter.com/YctmBCK3KD