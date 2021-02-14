Карацев первым в истории вышел в полуфинал дебютного «Большого шлема». По итогам турнира он войдет в топ-50

Российский №4 Аслан Карацев (Q) обыграл Григора Димитрова (18) в четвертьфинале Australian Open (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

27-летний россиянин впервые играет в основной сетке «Большого шлема» и первым в Открытой эре вышел в полуфинал на дебютном турнире. До него было шесть четвертьфиналистов, но все проиграли.

Также он стал пятым квалифаером, пробившимся в полуфинал ТБШ. Последний раз это удавалось Владимиру Волчкову на «Уимблдоне»-2000.

Карацев занимает 114-е место в рейтинге и стал самым низкорейтинговым полуфиналистом на «Шлемах» с 2001 года, когда на «Уимблдоне» в четвертку лучших вошел Горан Иванишевич (125).

На следующей неделе он гарантированно дебютирует в топ-50, в случае выхода в финал – в топ-30. В марте прошлого года Карацев стоял 263-м.

В четвертьфинале он сыграет с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым.

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