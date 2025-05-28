Пол второй раз отыгрался с 0:2 по сетам и вышел на Хачанова
Томми Пол вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
Он обыграл Мартона Фучовича – 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.
Американец второй раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Первый был на US Open-2023 против Романа Сафиуллина во втором круге.
Теперь его баланс в матчах, где он проиграл первые два сета, составляет 2:1.
За выход в 1/8 финала Пол сыграет с Кареном Хачановым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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