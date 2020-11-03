Рублев выиграл 40-й матч и стал лидером сезона по победам

Восьмая ракетка мира обыграл во втором круге «Мастерса» в Париже – 6:1, 6:2.

Рублев одержал 11-ю победу подряд и 20-ю – в последнем 21 матче.

Россиянин первым выиграл 40 матчей в этом сезоне (при семи поражениях). Теперь он единоличный лидер тура и по количеству титулов (5), и по количеству побед (до старта Парижа делил первое место с ).

В 2020-м Рублев впервые в карьере выиграл 40 матчей за год – несмотря на то, что сезон на пять месяцев прерывался из-за пандемии.

В третьем круге в Париже Рублев сыграет со или .

Рублев – лидер мирового тенниса-2020 по титулам! Он уже в топ-10 и пятый русский на итоговом турнире