Рублев выиграл 40-й матч и стал лидером сезона по победам

Теги ATP Rolex Paris Masters Андрей Рублев Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл Раду Албота во втором круге «Мастерса» в Париже – 6:1, 6:2.

Рублев одержал 11-ю победу подряд и 20-ю – в последнем 21 матче.

Россиянин первым выиграл 40 матчей в этом сезоне (при семи поражениях). Теперь он единоличный лидер тура и по количеству титулов (5), и по количеству побед (до старта Парижа делил первое место с Новаком Джоковичем).

В 2020-м Рублев впервые в карьере выиграл 40 матчей за год – несмотря на то, что сезон на пять месяцев прерывался из-за пандемии.

В третьем круге в Париже Рублев сыграет со Стэном Вавринкой или Томми Полом.

Рублев – лидер мирового тенниса-2020 по титулам! Он уже в топ-10 и пятый русский на итоговом турнире

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