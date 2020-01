Медведев проиграл 6-й из 6 проведенных 5-сетовиков, 34-летний Вавринка вышел в 1/4 финала на 3-м из 4 последних «Шлемов»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в 1/8 финала Australian Open уступил чемпиону-2014 Стэну Вавринке 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6 и проиграл шестой из шести пятисетовых матчей в карьере.

Welcome back to the final 🎱, @stanwawrinka!



The 2014 champion def. Daniil Medvedev 6-2 2-6 4-6 7-6(2) 6-2 to reach his fifth #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/XcRV9wrq86