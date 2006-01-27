Медведев проиграл 6-й из 6 проведенных 5-сетовиков, 34-летний Вавринка вышел в 1/4 финала на 3-м из 4 последних «Шлемов»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в 1/8 финала Australian Open уступил чемпиону-2014 Стэну Вавринке 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6 и проиграл шестой из шести пятисетовых матчей в карьере.

Welcome back to the final 🎱, @stanwawrinka!



The 2014 champion def. Daniil Medvedev 6-2 2-6 4-6 7-6(2) 6-2 to reach his fifth #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/XcRV9wrq86 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

Трехкратный чемпион «Шлемов» Вавринка обыграл соперника из топ-5 на «Шлеме» в полном матче впервые с «Ролан Гаррос»-2017 (на последнем US Open Новак Джокович не смог закончить их матч из-за травмы).

34-летний Вавринка, после операций на коленях в 2017-м еще не возвращавшийся в топ-10, вышел в четвертьфинал на третьем из четырех последних «Шлемов» и сыграет с победителем встречи Андрей Рублева (17) и Саши Зверева (7).

Финалист US Open Медведев защитил прошлогодний мельбурнский результат, но в рейтинге ATP по итогам турнира опустится на пятое место.

Большой русский день на Australian Open: Медведев в 5 сетах проиграл Вавринке, Рублев и Павлюченкова борются за 1/4. Онлайн