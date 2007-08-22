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Шаповалов под руководством Южного впервые с марта выиграл два матча подряд

Теги Михаил Южный ATP Winston Salem Open Денис Шаповалов Миомир Кецманович Теннис

38-я ракетка мира Денис Шаповалов, тренирующийся под руководством Михаила Южного, в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме обыграл Миомира Кецмановича со счетом 6:2, 6:3.

20-летний канадец выиграл два матча подряд впервые с марта, когда дошел до полуфинала и проиграл Роджеру Федереру (2:6, 4:6).

Как сообщает ATP, Шаповалов и Южный планируют принять решение о дальнейшем сотрудничестве после US Open.

В четвертьфинале Winston Salem Open Шаповалов встретится с Андреем Рублевым.

Шаповалов на замечание, что у него накачанные руки: «Это вы просто левую видели – правая и близко не такая»

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