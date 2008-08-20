Док-Хи Ли стал первым глухим теннисистом, выигравшим матч ATP-тура

со счетом 7:6, 6:1 обыграл Хенри Лааксонена в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме.

21-летний кореец стал первым глухим теннисистом, выигравшим матч уровня .

«Из-за инвалидности надо мной смеялись. Говорили, что мне не стоит играть. Было трудно, но друзья и семья помогли это преодолеть. Я хотел показать всем, что могу стать теннисистом.

Если у вас есть нарушения слуха, не нужно опускать руки. Упорно работайте, и тогда добьетесь любой цели.

В США хорошие условия. Они мне подходят, поэтому я весело провожу время. Я пробовал здесь спагетти. Очень понравилось.

В следующем матче у меня будет такой же настрой. Сделаю все возможное. Посмотрим, что из этого выйдет», – рассказал Ли.

«Я обыграл его несколько лет назад, а после матча он подошел ко мне с гугл-переводчиком и спросил: «Какие у меня слабые стороны?». Я бы не добился того, что сделал он. Это очень круто.

Звук удара дает понимание того, как пробил ваш соперник. Но если вы не слышите его, то должны обладать потрясающим мастерством и безумным талантом», – отметил Теннис Сандгрен.

Экс-первая ракетка мира также выразил мнение на эту тему.

«Если бы я играл в наушниках, мне было бы невероятно трудно рассчитать скорость мяча, вращение. Слух очень важен для теннисиста, мы постоянно его используем. Отсутствие такой возможности – большой недостаток. Ли прилагает серьезные усилия, чтобы его компенсировать».

Единственный глухой игрок в профессиональном теннисе