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    Дарья Касаткина: «После матчбола хотелось, чтобы время остановилось: один из лучших моментов моей жизни»

    Теги фото WTA Volvo Car Open Дарья Касаткина Елена Остапенко

    19-летние Дарья Касаткина и Елена Остапенко, в воскресенье разыгравшие титул турнира в Чарльстоне, стали первыми тинейджерами в титульном матче WTA с 2009 года. Касаткина выиграла со счетом 6:3, 6:1.

    «Очень трудно описать мои эмоции сейчас. Такое ощущение, будто я сплю, и это все не на самом деле. Я очень рада. На самом деле – очень».

    Касаткина – чемпионка юниорского «Ролан Гаррос»-2014 – впервые играла в одиночном финале WTA, Остапенко, тем же летом выигравшая «Уимблдон», – в третий раз. По личным встречам в ITF и WTA латвийка вела 2-0.

    «Я сегодня вообще не могла спать. За ночь проснулась раза три – так волновалась, вы даже не представляете. До такой степени, что мне уже просто хотелось, чтобы все кончилось, – терпеть было невозможно. Но оно того стоило».

    На старте матча теннисистки обменялись брейками; в затяжном шестом гейме Остапенко сравняла счет, но из оставшихся десяти геймов 66-минутного матча девять выиграла Касаткина.

    «Я была готова провести на корте пять, шесть часов. В финале нужно быть готовой ко всему, и я рада, что мне удалось завершить его, скажем так, малой кровью. Я очень довольна и горда собой. Когда я выиграла последний мяч, все будто закрылось, и начался какой-то сон.

    Уроженка Тольятти выполнила всего шесть ударов навылет против 25 у соперницы, но и ошиблась только семь раз против 38 Остапенко. За два сета Касаткина реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

    «Сегодня план был сыграть от обороны, отойти чуть назад, крутить и резать мяч, потому что это грунт, а она играет очень агрессивно. Обычно она обыгрывает соперниц, которые играют с ней в схожей манере, потому что ей она подходит, так что мы решили немного отойти назад и замотать ее. Думаю, это был хороший план».

    Благодаря этой победе Касаткина вернется в Топ-30, откуда выпала в феврале, а Остапенко – в Топ-50.

    «Мне еще нужно привыкнуть к таким вещам, – сказала Касаткина о своей послематчевой фотосессии. – Со мной такое впервые. Чуть подкраситься бы не помешало!

    Пока что я не осознала, что сделала, но все равно стараюсь насладиться каждым моментом. После матчбола на корте мне реально хотелось, чтобы время остановилось, потому что это был один из лучших моментов моей жизни».

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