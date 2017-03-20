Швейцарец Стэн Вавринка, в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уступивший Роджеру Федереру со счетом 4:6, 5:7, во время церемонии награждения заплакал и в шутку обозвал Федерера.

«Я бы хотел поздравить Роджера. Он смеется. Он говнюк, но это ничего».

Федерер рассказал, что пытался подбодрить своего друга.

«Когда он на меня смотрел, я старался не выглядеть грустным. Я смотрел на него и как бы говорил: «Все будет хорошо», – и засмеялся, чтобы его как-то отвлечь. Наверное, мне удалось.

Меня в шутку так называли много-много раз. Поэтому я воспринимаю это как комплимент. Камеры не везде есть, так что иногда меня так называют. Довольно часто. На корте это случилось впервые, но было приятно».