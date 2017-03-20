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    Федерер выиграл 25-й «Мастерс» и 90-й титул вообще

    Теги Роджер Федерер ATP Стэн Вавринка BNP Paribas Open

    35-летний швейцарец Роджер Федерер, в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыгравший соотечественника Стэна Вавринку со счетом 6:4, 7:5, выиграл свой 25-й турнир серии «Мастерс» в карьере и 90-й титул вообще. В Индиан-Уэллсе Федерер победил в пятый раз и теперь делит рекорд с Новаком Джоковичем.

    Кроме того, Федерер впервые с 2006 года выиграл в одном сезоне Australian Open и Индиан-Уэллсе и впервые с 2007 года выиграл «Шлем» и «Мастерс» до «Ролан Гаррос».

    В понедельник отрыв Федерера от занимающего второе место по заработанным в этом сезоне очкам Вавринки составит 1410 очков. В рейтинге швейцарец поднимется на шестую строчку.

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