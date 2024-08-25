«Газпром-Югра» стала обладателем Суперкубка России по футзалу, обыграв «Норильский никель» в финале (4:3).

Бронзовые награды достались «Тюмени», победившей «Ухту» (7:6). Встречи проходили в Москве.

Впервые в истории турнир состоялся в формате «Финала четырех». В Суперкубке сыграли победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны. В связи с тем, что «Ухта» выиграла регулярный чемпионат, Кубок лиги и стала серебряным медалистом Суперлиги, то четвертая путевка в турнир досталась «Тюмени», которая завоевала бронзовые награды.

Футзал

Winline Суперкубок России

Москва

Финал

Газпром-Югра – Норильский никель – 4:3 (2:0)



Голы: Щимба (2-я минута), Тейшейра (14), Карпов (32), Пирогов (40) – Кудзиев (22, 26), Лялин (31).





Матч за третье место

Ухта – Тюмень – 6:7 (5:3)



Голы: Парадински (4), Павлов (8), Низамутдинов (8), Мусин-Пушкин (11), Карелин (18), Москалев (39) – Батырев (6, 26, 34), Герейханов (19), Упалев (19), Феррейра (25), Владимиров (28).