«Газпром-Югра» стала обладателем Суперкубка России по футзалу

Теги Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Ухта Суперкубок России Мини-футбол

«Газпром-Югра» стала обладателем Суперкубка России по футзалу, обыграв «Норильский никель» в финале (4:3).

Бронзовые награды достались «Тюмени», победившей «Ухту» (7:6). Встречи проходили в Москве.

Впервые в истории турнир состоялся в формате «Финала четырех». В Суперкубке сыграли победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны. В связи с тем, что «Ухта» выиграла регулярный чемпионат, Кубок лиги и стала серебряным медалистом Суперлиги, то четвертая путевка в турнир досталась «Тюмени», которая завоевала бронзовые награды.

Футзал

Winline Суперкубок России

Москва

Финал

Газпром-Югра – Норильский никель – 4:3 (2:0)


Голы: Щимба (2-я минута), Тейшейра (14), Карпов (32), Пирогов (40) – Кудзиев (22, 26), Лялин (31).

Матч за третье место

Ухта – Тюмень – 6:7 (5:3)


Голы: Парадински (4), Павлов (8), Низамутдинов (8), Мусин-Пушкин (11), Карелин (18), Москалев (39) – Батырев (6, 26, 34), Герейханов (19), Упалев (19), Феррейра (25), Владимиров (28).

5 комментариев
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Ответ Дмитрий Шиянов
Сплошной газпром... орф
этот хоть играет там где газ и добывают
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Ответ Vano from Tbilisi
этот хоть играет там где газ и добывают
Но живут и базируются в Москве. Приезжают только матчи домашние играть
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Ответ Leha Bazanov
Но живут и базируются в Москве. Приезжают только матчи домашние играть
тут скорее всего дело в логистике. Проще добираться куда нужно, ну и легам +(хотя в мини футболе они не так избалованы)
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Ответ Vano from Tbilisi
тут скорее всего дело в логистике. Проще добираться куда нужно, ну и легам +(хотя в мини футболе они не так избалованы)
В Екб, Тюмень, Ухту с Югорска добраться проще, чем даже с Москвы. Больше из-за легов, в Югорске им не очень нравилось жить бы )))
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