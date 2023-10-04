Первый женский чемпионат мира по мини-футболу пройдет в 2025 году с участием 16 команд

Теги ФИФА Чемпионат мира по мини-футболу мини-футбол Мини-футбол

Первый женский чемпионат мира по мини-футболу пройдет в 2025 году.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). 

В турнире примут участие 16 команд. Информация о датах турнира и стране-организаторе появится позднее. 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит четыре квоты, Южноамериканская и Азиатская конфедерации футбола – по три квоты, Африканская и Американская конфедерации – по две.

По одному слоту будет выделено для Океании и страны-хозяйки турнира.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий