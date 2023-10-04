Первый женский чемпионат мира по мини-футболу пройдет в 2025 году с участием 16 команд

Первый женский чемпионат мира по мини-футболу пройдет в 2025 году.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола ( ).

В турнире примут участие 16 команд. Информация о датах турнира и стране-организаторе появится позднее.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит четыре квоты, Южноамериканская и Азиатская конфедерации футбола – по три квоты, Африканская и Американская конфедерации – по две.

По одному слоту будет выделено для Океании и страны-хозяйки турнира.