Нижегородское «Торпедо» обыграло «Альму» из Японии в матче группового этапа Кубка мира по футзалу среди молодежных клубных команд

Теги результаты Торпедо Кубок мира среди молодежных клубных команд Мини-футбол

Нижегородское «Торпедо» с победы стартовало на Кубке мира по футзалу среди молодежных клубных команд.

В первом групповом матче турнира игроки «Торпедо» обыграли «Альму» из Японии (8:2). 

Также на групповом этапе российский клуб встретится с командами «Пальма» (Испания), «Пасифико» (Аргентина) и «Крисиума» (Бразилия).  

Турнир проходит в бразильском Паранагуа и завершится 23 мая. 

ФОТО: https://t.me/torpedofutsal

8 комментариев

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Плеймейкер87
Красавцы! Вперед Торпедо!
+6
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Всё знаю
По какому принципу отбирались команды?
+2
0
+2
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Lol Ko
Ничего себе! Команде из России позволено играть? Ну вот, после победы, как заметят, что непорядок )
+1
0
+1
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Артём Шевченко
Какая интересная новость в главных)
Знатоки, это не турнир FIFA или что? Даже флаг на форме)
0
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Romano1985
Фамилия плево )?
0
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Трент Резнор
Ну всё, ночь не спать
0
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Александр Русанов
Ответ Lol Ko
Ничего себе! Команде из России позволено играть? Ну вот, после победы, как заметят, что непорядок )
Там от Европы только испанская команда, бухтеть некому
0
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