Нижегородское «Торпедо» обыграло «Альму» из Японии в матче группового этапа Кубка мира по футзалу среди молодежных клубных команд
Нижегородское «Торпедо» с победы стартовало на Кубке мира по футзалу среди молодежных клубных команд.
В первом групповом матче турнира игроки «Торпедо» обыграли «Альму» из Японии (8:2).
Также на групповом этапе российский клуб встретится с командами «Пальма» (Испания), «Пасифико» (Аргентина) и «Крисиума» (Бразилия).
Турнир проходит в бразильском Паранагуа и завершится 23 мая.
ФОТО: https://t.me/torpedofutsal
Знатоки, это не турнир FIFA или что? Даже флаг на форме)