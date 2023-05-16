Нижегородское «Торпедо» обыграло «Альму» из Японии в матче группового этапа Кубка мира по футзалу среди молодежных клубных команд

Нижегородское «Торпедо» с победы стартовало на Кубке мира по футзалу среди молодежных клубных команд.

В первом групповом матче турнира игроки «Торпедо» обыграли «Альму» из Японии (8:2).

Также на групповом этапе российский клуб встретится с командами «Пальма» (Испания), «Пасифико» (Аргентина) и «Крисиума» (Бразилия).

Турнир проходит в бразильском Паранагуа и завершится 23 мая.

ФОТО: https://t.me/torpedofutsal