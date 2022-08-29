Олег Матыцин: «Уверен, наше сотрудничество с Ираном будет только расширяться. Мы открыты к взаимодействию со странами, кто не приемлет политической дискриминации»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о расширении сотрудничества с Ираном.

«Российско-иранское сотрудничество в области физической культуры и спорта основано на меморандуме, подписанном нашими странами еще в 2017 году.

Реализуется план, предусматривающий участие спортсменов России и Ирана в спортивных мероприятиях, развитие спорта высших достижений, массового спорта, паралимпийского спорта, взаимодействие в области спортивной науки, борьбы с допингом, участие в конференциях и семинарах.

В 2022 году запланирован выезд 14 российских спортсменов в Иран на соревнования по бадминтону и мини-футболу. В свою очередь сборная команда Ирана приняла участие в VII Международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке, спортсмены по итогам Игр завоевали одну серебряную и три бронзовые награды.

Иранские волейболисты участвовали в чемпионате России по пляжному волейболу, в дальнейших планах организовать товарищеский волейбольный турнир при участии двух стран. В конце сентября мы ждем делегацию Ирана на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», а в октябре пригласили команду принять участие в летних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи.

Мы открыты к продуктивному взаимодействию по развитию спорта с теми странами, кто, как и мы, придерживается истинных спортивных ценностей и не приемлет политической дискриминации. Уверен, что наше сотрудничество с Ираном будет только расширяться и принесет пользу спортивной отрасли обеих стран», – отметил министр.