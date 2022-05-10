Свищев о расследовании УЕФА по мини-футбольному матчу Россия – Украина: «Непонятно, почему до сих пор нет решения. Правила для всех должны быть едины»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что УЕФА продолжает расследование по факту поведения украинских фанатов на матче чемпионата Европы по мини-футболу.

4 февраля на игре Украины с Россией в полуфинале чемпионата Европы зрители скандировали оскорбительную кричалку «Путин – #####!» в адрес президента РФ Владимира Путина, а также призывали к насилию в отношении россиян.

«В регламенте четко прописаны наказания, которые обязаны применить против выходок подобного рода. Непонятно, почему дисциплинарная комиссия до сих пор не вынесла свое решение.

Мы надеемся, что для всех правила будут едины. Если украинские болельщики и футболисты пытаются делать из себя мучеников, то это не про футбол.

обязан закрыть от политических актов свои площадки, наказание для всех должно быть едино. Если это не будет сделано, то необходимо сразу подавать в суд, чтобы засудить и нарушителей, и организацию, которая должна регламентировать порядок на спортивных мероприятиях», – сказал Свищев.