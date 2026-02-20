Серебро Филиппова, Петросян с падением 6-я, Россия впервые без медалей в фигурке и другие олимпийские новости

1. Главная новость дня – у России все-таки есть медаль на этой Олимпиаде! Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте .

2. И следом главное разочарование – Аделия Петросян упала с четверного тулупа в произвольной и стала только 6-й . Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиадах. Чемпионка – Алиса Лью, Каори Сакамото – 2-я, Ами Накаи – 3-я.

3. Еще о ски-альпинизме – женскую гонку выиграла швейцарка Марианна Фаттон . У мужчин золото взял испанец Ориоль Кардона Колль – это первое золото для Испании на зимних Играх за 54 года!

4. Российская порноактриса Мэри Рок пообещала Савелию Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде . А кому-то дали смартфоны.

5. Петр Гуменник все-таки пропустит показательные выступления на Олимпиаде . Жаль, Оптимуса Прайма все же не увидим.

6. Хороший факт – Россия берет медали на всех Олимпиадах, в которых принимала участие .

7. В коньках – сенсация. Китайский конькобежец Нин Чжунъянь обыграл суперфаворита Олимпиады американца Джоржана Штольца на 1500 м . А ведь Штольц шел за третьим золотом.

8. Норвежцы по-прежнему хороши в двоеборье на этой Олимпиаде – Андреас Скоглунд и Йенс Люрос Офтебру забрали командный спринт .

9. Американские хоккеистки – олимпийские чемпионки , обыграли Канаду в овертайме. Бронза у Швейцарии, которая одолела Швецию.

10. Мужской финал в лыжной акробатике перенесли на 20 февраля из-за плохой погоды .

Цитаты дня

Филиппов после серебра Олимпиады: «Теперь буду есть все, что себе не позволял. Отказываюсь от гречки – только пицца, бургеры, мороженое»

Иван Ригини: «Вторая оценка Гуменника должна быть выше. Ему очевидно вставляли палки в колеса»

Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»

Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»

Коростелев о предложении порноактрисы устроить «16-часовой секс-марафон»: «За такой медиа-выхлоп еще и в должниках останусь 😬»

Крикунов об ОИ без России: «Какие-то немцы претендовали на полуфинал, словаки в четверке – что это за турнир? Наш финал с Канадой получился бы куда интереснее, чем их с США»

