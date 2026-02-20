  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Серебро Филиппова, Петросян с падением 6-я, Россия впервые без медалей в фигурке и другие олимпийские новости
9

Серебро Филиппова, Петросян с падением 6-я, Россия впервые без медалей в фигурке и другие олимпийские новости

1. Главная новость дня – у России все-таки есть медаль на этой Олимпиаде! Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте.

2. И следом главное разочарование – Аделия Петросян упала с четверного тулупа в произвольной и стала только 6-й. Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиадах. Чемпионка – Алиса Лью, Каори Сакамото – 2-я, Ами Накаи – 3-я.

3. Еще о ски-альпинизме – женскую гонку выиграла швейцарка Марианна Фаттон. У мужчин золото взял испанец Ориоль Кардона Колль – это первое золото для Испании на зимних Играх за 54 года!

4. Российская порноактриса Мэри Рок пообещала Савелию Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде. А кому-то дали смартфоны.

5. Петр Гуменник все-таки пропустит показательные выступления на Олимпиаде. Жаль, Оптимуса Прайма все же не увидим.

6. Хороший факт – Россия берет медали на всех Олимпиадах, в которых принимала участие.

7. В коньках – сенсация. Китайский конькобежец Нин Чжунъянь обыграл суперфаворита Олимпиады американца Джоржана Штольца на 1500 м. А ведь Штольц шел за третьим золотом.

8. Норвежцы по-прежнему хороши в двоеборье на этой Олимпиаде – Андреас Скоглунд и Йенс Люрос Офтебру забрали командный спринт.

9. Американские хоккеистки – олимпийские чемпионки, обыграли Канаду в овертайме. Бронза у Швейцарии, которая одолела Швецию.

10. Мужской финал в лыжной акробатике перенесли на 20 февраля из-за плохой погоды.

Цитаты дня

Филиппов после серебра Олимпиады: «Теперь буду есть все, что себе не позволял. Отказываюсь от гречки – только пицца, бургеры, мороженое»

Иван Ригини: «Вторая оценка Гуменника должна быть выше. Ему очевидно вставляли палки в колеса»

Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»

Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»

Коростелев о предложении порноактрисы устроить «16-часовой секс-марафон»: «За такой медиа-выхлоп еще и в должниках останусь 😬»

Крикунов об ОИ без России: «Какие-то немцы претендовали на полуфинал, словаки в четверке – что это за турнир? Наш финал с Канадой получился бы куда интереснее, чем их с США»

РФС ждет Буркина-Фасо, жалобы «Реала» и «Бенфики» в УЕФА, заявления Тюрама и Чилаверта о расизме, у новичка «Спартака» ипотека под 21% и другие новости

Дайджест выходит при поддержке ГигаЧата – ИИ-помощника от Сбера. Одно из его умений – помощь в изучении английского языка: ГигаЧат подберет ссылки материалы для вашего уровня, составит упражнения, исправит ошибки, объяснит правила и улучшит навыки письма и аудирования.

18+ Реклама. ПAO «Сбербанк России». Erid: 2SDnjcvexiD

Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
утренний дайджест
logoОлимпиада-2026
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сложно завоевать медали в турнире, в котором не участвуют сильнейшие российские фигуристы!
Ответ Амброзия
Сложно завоевать медали в турнире, в котором не участвуют сильнейшие российские фигуристы!
Какие? Фамилии.
Ответ Jeanne jane
Какие? Фамилии.
Парное катание!
Хватит накручивать, спортс! Фигуристы достойно выступили! И Петя, и Алелька! Они рисковали, Аделька единственная из фигуристок прыгала четверной. Взвалили груз ответственности на девочку, которая на данный момент выжала из себя всё, что могла! Давайте дальше филосовствовать: "Впервые фигурка без медалей..." А с чего бы они были??? Если бы поехали всей командой, да судили адекватно, то медали бы были. И Адель бы психологически справилась!
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
вчера, 19:41
Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»
вчера, 18:35
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
вчера, 16:18
Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
вчера, 15:21
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
вчера, 14:55
Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»
вчера, 14:33
Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
вчера, 14:26
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
вчера, 14:17
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
вчера, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем