Российская порноактриса Мэри Рок пообещала лыжнику Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде: «Савелий, я в вас верю»

Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде.

Российская порноактриса Мэри Рок пообещала устроить «16-часовой секс-марафон» для лыжника Савелия Коростелева , если он выиграет медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

В субботу Коростелев пробежит лыжный марафон на 50 км классическим стилем.

«Как поклонница спорта и Олимпийских игр, я очень переживаю за Савелия Коростелева. Мне очень жаль, что в одной из прошлых гонок ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали. Но в этом марафоне, я уверена, Савелий займет призовое место.

И чтобы замотивировать его, я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль в марафоне. Савелий, я в вас верю», – сказала Мэри Рок для видео, которое опубликовал телеграм-канал «Mash на спорте».

Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»