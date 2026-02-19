  • Спортс
  Российская порноактриса Мэри Рок пообещала лыжнику Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде: «Савелий, я в вас верю»
180

Российская порноактриса Мэри Рок пообещала лыжнику Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде: «Савелий, я в вас верю»

Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде.

Российская порноактриса Мэри Рок пообещала устроить «16-часовой секс-марафон» для лыжника Савелия Коростелева, если он выиграет медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

В субботу Коростелев пробежит лыжный марафон на 50 км классическим стилем.

«Как поклонница спорта и Олимпийских игр, я очень переживаю за Савелия Коростелева. Мне очень жаль, что в одной из прошлых гонок ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали. Но в этом марафоне, я уверена, Савелий займет призовое место.

И чтобы замотивировать его, я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль в марафоне. Савелий, я в вас верю», – сказала Мэри Рок для видео, которое опубликовал телеграм-канал «Mash на спорте».

Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»

180 комментариев
Как можно такие новости без фото постить. Друг возмущен
Как можно такие новости без фото постить. Друг возмущен
Яп и видевы глянул
Как можно такие новости без фото постить. Друг возмущен
в отличие от многих остальных она достаточно симпатичная
Увы, но даже если всё сложится, на Спортсе будут только скриншоты.
Увы, но даже если всё сложится, на Спортсе будут только скриншоты.
Зато с подпиской на Окко можно будет все посмотреть
Зато с подпиской на Окко можно будет все посмотреть
Беги, Савелий, беги
Беги, Савелий, беги
Как никогда беги !)))
Беги, Савелий, беги
Сразу же после марафона, и на лыжах, главное палки не забыть 😂
"И чтобы замотивировать его, я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль в марафоне. Савелий, я в вас верю"
Нет ни слова про то, что Савелий будет в нём участвовать)
"И чтобы замотивировать его, я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль в марафоне. Савелий, я в вас верю" Нет ни слова про то, что Савелий будет в нём участвовать)
Может быть, будет как в анекдоте про лыжницу:
Ну что, нищета, погнали!!!???
"И чтобы замотивировать его, я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль в марафоне. Савелий, я в вас верю" Нет ни слова про то, что Савелий будет в нём участвовать)
А кстати да...
Кого попало нынче порнозвездами называют, я такую не знаю, а знаю я многих, это просто порноактриса!
Кого попало нынче порнозвездами называют, я такую не знаю, а знаю я многих, это просто порноактриса!
Ну если человек почти 10 лет в профессии, то его можно и звездой назвать.
Ну если человек почти 10 лет в профессии, то его можно и звездой назвать.
это ветеран, а не звезда
А он ей - шампунь и зубную пасту!👍
А он ей - шампунь и зубную пасту!👍
И пару палок.
И пару палок.
Палки он принесет сам )
Услышав о 16 часовом секс-марафоне Савелий решил не участвовать в гонке на 50 км.
Почему 16, а не 50? Нет марафона на 16
Почему 16, а не 50? Нет марафона на 16
16 - это по времени, а дистанция не нормируется ))
Почему 16, а не 50? Нет марафона на 16
Марафон-15
Ни стыда, ни совести, ни фотографий
Смартфон, гондон, секс-марафон – вот это прокачка гонки! Feel our vibe, как говорится
