Российская порноактриса Мэри Рок пообещала лыжнику Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде: «Савелий, я в вас верю»
Российская порноактриса Мэри Рок пообещала устроить «16-часовой секс-марафон» для лыжника Савелия Коростелева, если он выиграет медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.
В субботу Коростелев пробежит лыжный марафон на 50 км классическим стилем.
«Как поклонница спорта и Олимпийских игр, я очень переживаю за Савелия Коростелева. Мне очень жаль, что в одной из прошлых гонок ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали. Но в этом марафоне, я уверена, Савелий займет призовое место.
И чтобы замотивировать его, я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль в марафоне. Савелий, я в вас верю», – сказала Мэри Рок для видео, которое опубликовал телеграм-канал «Mash на спорте».
Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»
Нет ни слова про то, что Савелий будет в нём участвовать)
Ну что, нищета, погнали!!!???