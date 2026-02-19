  • Спортс
  • 🥈 Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме – это первая медаль российских спортсменов на Олимпиаде-2026
151

Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде-2026.

Ски-альпинист Никита Филиппов принес российской команде первую медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

Сегодня Филиппов завоевал серебро в спринте. Гонка прошла в Бормио.

Победил испанец Ориоль Кардона Колль, бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме.

Соревнования по ски-альпинизму дебютировали в программе зимних Олимпийских игр.

Встречайте ски-альпинизм – в новом олимпийском виде Россия идет за медалью

Наша главная надежда на медаль Олимпиады – не фигурист и не лыжник

Не боится смерти и медведей. Первый из наших на Олимпиаде-2026 – кто он?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
ски-альпинизм
сборная России (ски-альпинизм)
151 комментарий
Ну сейчас все те чинуши, кто кричал что Олимпиада вообще не олимпиада и что не смотрят ее, начнут примазываться к этой победе. (Это действительно победа, хоть и без золота, испанец в другой лиге) Что мол не смотрели но верили!

Никита красавец! Мужчина! От всей души радостно за него!
Ответ Joe Burrow
Уже вижу, как Журова рассказывает, что всегда верила в наш ски-альпинизм
Ответ Joe Burrow
Да господи, вы можете просто порадоваться за нашего спортсмена, не вспоминая всех этих подмазывателей? Чего вот эта политика вам? У нас медаль, ура!
я вижу этот вид впервые в жизни, но получил удовольствие...и как же не хватает подобных олимпийских эмоций. Никита молодец!!
Это офигительно! Я с дивана упал, так болел
Ответ papa buba diop
Это офигительно! Я с дивана упал, так болел
Вы, получается, тоже приняли участие в Олимпиаде.
Скоростной спуск с дивана))
Теперь вы мастер спорта!
Ответ Desperadoes
Возможно, в следующий олимпийский цикл данный вид будет включён в программу
Дегтярёв: ну это наш исконно русский вид спорта, да, мы ждали здесь медали, верили в нашего парня, не подскажите, как его зовут?
Ответ Влад Безруков
Как же это тухло
Как и многие, наверное, впервые смотрел этот вид спорта. Олимпиада есть Олимпиада, как давно не испытывал этих эмоций от переживания за своих соотечественников на таком уровне. Никита красавец!
Мужик сказал мужик сделал . Что то я прям чувствовал поэтому следил за трансляциями на работе . Впервые вижу этот спорт прикольно все так быстро , и как же это эмоционально наш парень с Камчатки , взял медаль пока соперники спотыкались по снегу этому по всем этим ступенькам , спуск когда уже все понятно нужно только не упасть . Наш герой на этой Олимпиаде . Поздравляем с этим успехом . Ух . Даже всплакнул сегодня .
Ответ NomerSports
Если парень с Камчатки, то ему сам бог велел заниматься альпинизмом. Виталий Лазо, кстате, тоже с Камчатки
Всё решалась на перестёжках. Испанец в них был безукоризненен. Бороться с ним было нереально. И главное, все друг-другу доброжелательны. В этом виде многие спортсмены работают спасателями. Им не до политики.
Ответ Міхась Мазак
Когда соревнуются лучшие с лучшими, реально многое решается на перестежках. С другой стороны, быстро все сделать, когда в глазах темно и голова кружится - это тоже признак мастерства.
Российский спортсмен взял первую медаль на этой Олимпиаде, а на первом месте по залайканным опять комментарий про чинуш. Этот сайт неисправим)
Филиппов очень хорош, когда год назад отобрался первым на Олимпиаду, то был неплох, но до подиума не дотягивал. А в олимпийский сезон отлично подготовился (как и обещал в интервью Спортсу), на обеих стартах Кубка Мира взял бронзу, как раз за испанцем Кардона Коллем и французом Ансельме. Так что на подиуме в итоге действительно все лучшие.
Кстати, Никита в интервью вроде говорил, что если возьмёт медаль на этой Олимпиаде, то попробует себя в биатлоне, интересно было бы глянуть.
Ответ limitforever
Вас это удивляет? Меня признаться тоже. Ну не могут люди просто порадоваться за спортсмена, обязательно про чиновников надо вставить в комментарий иначе плюсы будут плохо фармиться.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем