🥈 Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме – это первая медаль российских спортсменов на Олимпиаде-2026
Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде-2026.
Ски-альпинист Никита Филиппов принес российской команде первую медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.
Сегодня Филиппов завоевал серебро в спринте. Гонка прошла в Бормио.
Победил испанец Ориоль Кардона Колль, бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме.
Соревнования по ски-альпинизму дебютировали в программе зимних Олимпийских игр.
Ну и как вам ски-альпинизм?7702 голоса
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Никита красавец! Мужчина! От всей души радостно за него!
Скоростной спуск с дивана))
Теперь вы мастер спорта!
Филиппов очень хорош, когда год назад отобрался первым на Олимпиаду, то был неплох, но до подиума не дотягивал. А в олимпийский сезон отлично подготовился (как и обещал в интервью Спортсу), на обеих стартах Кубка Мира взял бронзу, как раз за испанцем Кардона Коллем и французом Ансельме. Так что на подиуме в итоге действительно все лучшие.
Кстати, Никита в интервью вроде говорил, что если возьмёт медаль на этой Олимпиаде, то попробует себя в биатлоне, интересно было бы глянуть.