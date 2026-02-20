  • Спортс
57

Олимпиада-2026, 19 февраля, все медали дня: Филиппов взял серебро в ски-альпинизме, фигуристка Петросян – 6-я, США обыграли Канаду в женском хоккее

19 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли шесть комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

19 февраля, четверг

Фристайл

Акробатика, мужчины – соревнования перенесены.

Ски-альпинизм

Спринт, женщины

1. Марианна Фаттон (Швейцария) 

2. Эмили Арроп (Франция) 

3. Ана Алонсо Родригес (Испания) 

Спринт, мужчины

1. Ориол Кардона Колл (Испания) 

2. Никита Филиппов (Россия) 

3. Тибо Ансельме (Франция)

Лыжное двоеборье

Командные соревнования

1. Андреас Скоглунд – Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) 

2. Ээро Хирвонен – Илькка Херола (Финляндия) 

3. Штефан Реттенеггер – Йоханнес Лампартер (Австрия)

Хоккей

Женщины

1. США

2. Канада

3. Швейцария

Конькобежный спорт

1500 м, мужчины

1. Нин Чжунъянь (Китай) 

2. Джордан Штольц (США)

3. Кьелд Нейс (Нидерланды)

Фигурное катание

Женщины

1. Алиса Лью (США)

2. Каори Сакамото (Япония)

3. Ами Накаи (Япония)...

6. Аделия Петросян (Россия)

57 комментариев
Аделия, счастливого тебе олимпийского дня! И с масленицей тебя! Пусть твоя олимпийская награда будет похожа на блинчик!
Ответ Маргарита В Сафронова
Аделия, счастливого тебе олимпийского дня! И с масленицей тебя! Пусть твоя олимпийская награда будет похожа на блинчик!
Хорошо сказали!)))) Присоединяюсь к вашим пожеланиям!
Никита молодец, порадовал! Самый маленький в финале, но сдюжил!
Ответ Hanabic
Никита молодец, порадовал! Самый маленький в финале, но сдюжил!
+++++
Ну что ребятки будет чудо или нет ?? Филиппов в ски-альпинизме или Аделия в фигурном ?? )) А может и там и там ?? )) Верю чудо будет !! Медаль 🏅 сегодня будет !! ))
С пятого места в середине гонки вытащил серебро, красавчик просто
Какой молодец!!! Серебро 🥈
Посмотрим получится ли Никите Филиппову попасть в призы
Ура!!! Я наверно лоппну от радости за нашего Никиту. Молодец!!! Есть долгожданная медаль!!! Спасибо Никите и множество поздравлений !!! Пусть серебро. Но оно на вес золота!!!
Молодец, шёл предпоследним, последним в левой тройке по лабиринту и таки серебро!!!
Сегодня главное для меня фигурное катание, вся надежда на Аделию на этих играх, главное, чтобы без ошибок и исполнила всё задуманное, откатала чисто, а дальше будет видно… От судей хочу справедливости и честности в оценках, что кто заслужил, тот пусть и получит! Аделии Петросян пожелаю удачи и победы, не смотря ни на что..🫶
Ответ Alex.K71
Сегодня главное для меня фигурное катание, вся надежда на Аделию на этих играх, главное, чтобы без ошибок и исполнила всё задуманное, откатала чисто, а дальше будет видно… От судей хочу справедливости и честности в оценках, что кто заслужил, тот пусть и получит! Аделии Петросян пожелаю удачи и победы, не смотря ни на что..🫶
Надежды нет 5-8 место это максимум!
Ответ Alex.K71
Сегодня главное для меня фигурное катание, вся надежда на Аделию на этих играх, главное, чтобы без ошибок и исполнила всё задуманное, откатала чисто, а дальше будет видно… От судей хочу справедливости и честности в оценках, что кто заслужил, тот пусть и получит! Аделии Петросян пожелаю удачи и победы, не смотря ни на что..🫶
Евгений ваганыч уже все) Всем все доказал) 5 место самое ожидаемое (да простит меня ваша секта)
