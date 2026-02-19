Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»
Серебряный призер Олимпиады-2010 россиянин Александр Панжинский назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо величайшим в истории.
Ранее Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. На зимних Играх-2026 в Италии он на данный момент выиграл пять гонок из пяти.
«Меня спрашивали об этом и после восьмой медали, и после девятой, и после десятой. И я всегда говорю: я бы назвал Йоханнеса Клэбо величайшим лыжником в истории. Он универсален, он стабилен. И я считаю, что конкуренция в лыжных гонках сейчас намного выше, чем в 90-х годах, когда бегал, допустим, Бьорн Дэли (восьмикратный олимпийский чемпион – Спортс’’).
Поэтому каждая его медаль ценна. Несмотря на то что он выигрывает довольно легко, эта кажущаяся легкость не принижает его победы и не говорит о том, что уровень конкуренции слабый и что сейчас никто не бегает. Нет, сейчас все сильны, просто он гений в своем деле.
Он одерживает победу за победой и ради этого очень многим жертвует. Несмотря на все уже имеющиеся заслуги, он продолжает жертвовать. Я считаю, что действительно он по многим параметрам превосходит остальных, и именно поэтому он так стабильно выигрывает», – сказал Панжинский.
Примерно такое же положение сейчас еще у одного норвежца, Магнуса Карлсена в шахматах. Там тоже аксакалы любят тезис про то что "разные эпохи невозможно сравнивать" и что "а Хосе Рауль Капабланка был лучше", но все всё прекрасно понимают.
А кто тогда входил в топ-20 великих у Большунова?
Но про конкуренцию - фиг знает.
Мне сложно представить, что, например, во времена Нортуга и Колоньи, какой-то залетный биатлонист (как Хедегард) почти случайно заглянувший на лыжные гонки моментально начинает выкашивать коньковые разделки громя топ лыжников.
15-20 лет назад конкуренция была на порядок выше, с десяток сильных сборных было, сейчас даже сильных лыжников столько нет, сравните подиумы, сколько разных лыжников и флагов было, и сколько сейчас, конкуренцию со стороны условного 20-го по силе лыжника тогда и сейчас.