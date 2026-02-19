  • Спортс
  Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»
131

Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»

Панжинский назвал норвежца Клэбо величайшим лыжником в истории.

Серебряный призер Олимпиады-2010 россиянин Александр Панжинский назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо величайшим в истории.

Ранее Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. На зимних Играх-2026 в Италии он на данный момент выиграл пять гонок из пяти.

«Меня спрашивали об этом и после восьмой медали, и после девятой, и после десятой. И я всегда говорю: я бы назвал Йоханнеса Клэбо величайшим лыжником в истории. Он универсален, он стабилен. И я считаю, что конкуренция в лыжных гонках сейчас намного выше, чем в 90-х годах, когда бегал, допустим, Бьорн Дэли (восьмикратный олимпийский чемпион – Спортс’’).

Поэтому каждая его медаль ценна. Несмотря на то что он выигрывает довольно легко, эта кажущаяся легкость не принижает его победы и не говорит о том, что уровень конкуренции слабый и что сейчас никто не бегает. Нет, сейчас все сильны, просто он гений в своем деле.

Он одерживает победу за победой и ради этого очень многим жертвует. Несмотря на все уже имеющиеся заслуги, он продолжает жертвовать. Я считаю, что действительно он по многим параметрам превосходит остальных, и именно поэтому он так стабильно выигрывает», – сказал Панжинский.

Неизвестный Йоханнес Клэбо: аскет и затворник, который перенес свадьбу из-за гонок

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
131 комментарий
Можно было бы поспорить. Например, во времена Дэли не было спринтов и вроде бы, Дэли мог бы прибавить за счет спринтов своих титулов. Но я лично видел гонки Дэли (по ТВ разумеется). Он не был бы хорошим спринтером, данные не те. Клэбо - универсал, равных которому нет. От спринтов - до марафонов. Я согласен с Панжинским, Клэбо - величайший. И ведь он еще не закончил. Он еще прибавит золотишка в свою коллекцию.
Ответ Cruz
Можно было бы поспорить. Например, во времена Дэли не было спринтов и вроде бы, Дэли мог бы прибавить за счет спринтов своих титулов. Но я лично видел гонки Дэли (по ТВ разумеется). Он не был бы хорошим спринтером, данные не те. Клэбо - универсал, равных которому нет. От спринтов - до марафонов. Я согласен с Панжинским, Клэбо - величайший. И ведь он еще не закончил. Он еще прибавит золотишка в свою коллекцию.
История не терпит сослагательного наклонения. У Бьерна Дэли к примеру было три олимпиады за шесть лет. По расписанию Наггано был бы в 2000, а не 1998. А в 1999 Бьерн Дэли закончился. В истори он 8-кратный олимпийский чемпион
Точка.
Ответ Cruz
Можно было бы поспорить. Например, во времена Дэли не было спринтов и вроде бы, Дэли мог бы прибавить за счет спринтов своих титулов. Но я лично видел гонки Дэли (по ТВ разумеется). Он не был бы хорошим спринтером, данные не те. Клэбо - универсал, равных которому нет. От спринтов - до марафонов. Я согласен с Панжинским, Клэбо - величайший. И ведь он еще не закончил. Он еще прибавит золотишка в свою коллекцию.
У Дэли за всю карьеру была только одна по настоящему потная контактная гонка. И он ее проиграл Сильвио Фаунеру.
Он, скорее всего, прав.
Клебо без вариантов величайший спринтер. Все остальное вопрос вкуса, разные эпохи невозможно объективно сравнивать. Даже в самой Норвегии не будет однозначного ответа на вопрос.
Ответ Дмитрий Тясин
Клебо без вариантов величайший спринтер. Все остальное вопрос вкуса, разные эпохи невозможно объективно сравнивать. Даже в самой Норвегии не будет однозначного ответа на вопрос.
Никаких вариантов особенно нет. Величайшего лыжника можно только выбирать между Дэли и Клэбо. Других претендентов нет.
Ответ Дмитрий Тясин
Клебо без вариантов величайший спринтер. Все остальное вопрос вкуса, разные эпохи невозможно объективно сравнивать. Даже в самой Норвегии не будет однозначного ответа на вопрос.
Может хватит уже затягивать эту стаоую песню про спринтеров? Сейчас Клэбо идет пять из пяти на всех типах гонок, причем с такой доминацией над всеми остальными, какой не было никогда.

Примерно такое же положение сейчас еще у одного норвежца, Магнуса Карлсена в шахматах. Там тоже аксакалы любят тезис про то что "разные эпохи невозможно сравнивать" и что "а Хосе Рауль Капабланка был лучше", но все всё прекрасно понимают.
Тогда были совершенно другие гонки.Сейчас холлундов,крюгеров,сундбю нет и быть не может.Если ты бегаешь 50 км 1 раз в год и скиатлон в 20 км 2 раза в год,то лыжные гонки становятся универсальными в сторону убыстрения и укорочения гонок,что приводит к пересборке профиля лыжников.Клебо наращивает выносливость по сравнению с самим собой(это и логично,потому что выносливость имеет накопительный тренировочный эффект),но выступает он против таких же универсалов-спринтеров.От того что они бегают 50 км пару раз в год,марафонцами они не становятся.Даже спринтеры могут пробежать такую дистанцию,вопрос в темпе.А чистых стайеров нет и быть не может.У них не осталось "пищи " для жизни.Ради 1 гонки в 2 года никто не будет рвать одно место ,отдавая приоритет низко/средне интенсивной работе.Лыжи становятся все больше биатлоном с его типовыми профилями спортсменов.
Ответ Александр Охотко
Тогда были совершенно другие гонки.Сейчас холлундов,крюгеров,сундбю нет и быть не может.Если ты бегаешь 50 км 1 раз в год и скиатлон в 20 км 2 раза в год,то лыжные гонки становятся универсальными в сторону убыстрения и укорочения гонок,что приводит к пересборке профиля лыжников.Клебо наращивает выносливость по сравнению с самим собой(это и логично,потому что выносливость имеет накопительный тренировочный эффект),но выступает он против таких же универсалов-спринтеров.От того что они бегают 50 км пару раз в год,марафонцами они не становятся.Даже спринтеры могут пробежать такую дистанцию,вопрос в темпе.А чистых стайеров нет и быть не может.У них не осталось "пищи " для жизни.Ради 1 гонки в 2 года никто не будет рвать одно место ,отдавая приоритет низко/средне интенсивной работе.Лыжи становятся все больше биатлоном с его типовыми профилями спортсменов.
Комментарий скрыт
Ответ selso99
Комментарий скрыт
Спасибо за комментарий! Прям мои мысли. Но особенно тошнотворен Сундбю. Для меня он просто эталон пародии на топового спортсмена, особенно это ярко проявилось на марафоне-2018, когда он сначала отпустил Нисканена и Большунова, типа решил сосредоточиться на борьбе за бронзу, а потом и еще одного, решив сосредоточиться на борьбе за 4 место, даже забыв, что тут нет его любимых очков)) Топовый спортсмен - это не тот, кто стабильно заезжает в десятку годами, а тот, кто выдает максимум на ГС, прежде всего ОИ. Только ГС и только золото показывают истинный уровень спортсмена.
Ну как сказать. Средний уровень конкуренции сейчас, конечно же, выше. С современными методами тренировок, средствами восстановления, инвентарём один и тот же условный лыжник показывает значительно более высокие результаты, чем он же показывал бы 30 лет назад. Но если брать фактор звёзд и персоналий, то во времена Дэли их была целая россыпь. Смирнов, Прокуроров, Ульванг, Альбарелло, Де Зольт, Вандзетта, Альсгорд, Фаунер, Мюллюля, Могрен, Сивертсен. Сейчас с этим дело обстоит поскромнее.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Ну как сказать. Средний уровень конкуренции сейчас, конечно же, выше. С современными методами тренировок, средствами восстановления, инвентарём один и тот же условный лыжник показывает значительно более высокие результаты, чем он же показывал бы 30 лет назад. Но если брать фактор звёзд и персоналий, то во времена Дэли их была целая россыпь. Смирнов, Прокуроров, Ульванг, Альбарелло, Де Зольт, Вандзетта, Альсгорд, Фаунер, Мюллюля, Могрен, Сивертсен. Сейчас с этим дело обстоит поскромнее.
Просто Дэли тогда не так оторвался от остальных, отсюда и россыпь иных звезд. Не было бы сейчас Клэбо, какой-нибудь Пеллегрино был бы многократным олимпийским чемпионом, а всякие Иверсены были бы звездами мирового спорта.
Ответ vadned
Просто Дэли тогда не так оторвался от остальных, отсюда и россыпь иных звезд. Не было бы сейчас Клэбо, какой-нибудь Пеллегрино был бы многократным олимпийским чемпионом, а всякие Иверсены были бы звездами мирового спорта.
Это интересный момент, кстати. Если бы Дэли доминировал в тебе времена так, как Клэбо сейчас, мы бы сейчас говорили о том, насколько гениален был Бьорн, или о том, какая в его время была низкая конкуренция? 🤔
Какая конкуренция?? С кем он конкурирует? Кроме Клэбо, на олимпиаде нет ни одного лыжника в прайме, который мог бы попасть хотя бы в топ-20 в истории. Нет звёзд, просто ноль
Ответ Александр Максаков
Какая конкуренция?? С кем он конкурирует? Кроме Клэбо, на олимпиаде нет ни одного лыжника в прайме, который мог бы попасть хотя бы в топ-20 в истории. Нет звёзд, просто ноль
Пеллегрино не входит в топ-20 в спринте? Нисканен и Амундсен не входят в топ-20 на дистанции? Хедегарт, выигравший все разделки в сезоне, не входит в топ-20 коньком?
А кто тогда входил в топ-20 великих у Большунова?
Ответ selso99
Пеллегрино не входит в топ-20 в спринте? Нисканен и Амундсен не входят в топ-20 на дистанции? Хедегарт, выигравший все разделки в сезоне, не входит в топ-20 коньком? А кто тогда входил в топ-20 великих у Большунова?
Вы бредите) Полупенсионеры Пеллегрино и Нисканен по-вашему, в прайме сейчас? Амундсен и Хедегарт - топ 20 в истории? Очень смешно
Панжинский не дружит с головой совсем... где он конкуренцию у Клэбо нашел с 2022 года?)) Перекроили все дистанции под спринтера, искусственно создали непобедимого чемпиона... это еще если допинг не упоминать... Во времена Бьорна Дэли конкуренция была честнее и мощнее...
Про то что Клебо - великий вопросов нет.
Но про конкуренцию - фиг знает.
Мне сложно представить, что, например, во времена Нортуга и Колоньи, какой-то залетный биатлонист (как Хедегард) почти случайно заглянувший на лыжные гонки моментально начинает выкашивать коньковые разделки громя топ лыжников.
Ответ rumasta
Про то что Клебо - великий вопросов нет. Но про конкуренцию - фиг знает. Мне сложно представить, что, например, во времена Нортуга и Колоньи, какой-то залетный биатлонист (как Хедегард) почти случайно заглянувший на лыжные гонки моментально начинает выкашивать коньковые разделки громя топ лыжников.
а биатлонисты , что бегают на коньках - а Ларс Бергер вам не пример видно. Макарайнен чемпионка Финляндии в лыжах тоже не пример
Ответ rumasta
Про то что Клебо - великий вопросов нет. Но про конкуренцию - фиг знает. Мне сложно представить, что, например, во времена Нортуга и Колоньи, какой-то залетный биатлонист (как Хедегард) почти случайно заглянувший на лыжные гонки моментально начинает выкашивать коньковые разделки громя топ лыжников.
Справедливости ради, по меркам биатлона он всегда был очень быстрый. Но косой, 3-4 промаха для него - обычное дело, в неудачный день могло быть и больше. Ну а разница в плане скорости между лыжниками и биатлонистами не такая большая, Лампич тому пример (ее нередко уделывают даже чистым ходом).
Я бы не сказал, что я большой поклонник Большунова, но при его участии Клебо бы набрал дай бог 8 золотых вместо 10. И согласен со многими комментаторами здесь. Сейчас средний уровень зашкаливает, но это не мешает Клебо штамповать золото. А вот при Дэли звезд было на порядок больше. И, тем не менее, он их частенько обыгрывал. На моей шкале чемпионов Дэли первый.
Ответ leningrad
Я бы не сказал, что я большой поклонник Большунова, но при его участии Клебо бы набрал дай бог 8 золотых вместо 10. И согласен со многими комментаторами здесь. Сейчас средний уровень зашкаливает, но это не мешает Клебо штамповать золото. А вот при Дэли звезд было на порядок больше. И, тем не менее, он их частенько обыгрывал. На моей шкале чемпионов Дэли первый.
В 2018 году еще Устюгова в суперформе не допустили... Эстафета под большим вопросом у норвежцев, да и спринты тогдашний Клебо мог и не выиграть - Устюгов сильнее того Спицова был. В общем, все эти рекорды Клебо с большим осадком, не отменяя его уникальности, но он не соревновался с лучшими, и этого не отнять никак.
Ответ leningrad
Я бы не сказал, что я большой поклонник Большунова, но при его участии Клебо бы набрал дай бог 8 золотых вместо 10. И согласен со многими комментаторами здесь. Сейчас средний уровень зашкаливает, но это не мешает Клебо штамповать золото. А вот при Дэли звезд было на порядок больше. И, тем не менее, он их частенько обыгрывал. На моей шкале чемпионов Дэли первый.
Как я понимаю, минус скиатлон и разделка? Какие основания утверждать, что он бы их точно не выиграл? Насчет второй части... Может, Клэбо действительно гений и потому выделяется на фоне среднего уровня, в большей степени, чем выделялся Дэли?
Какая сейчас конкуренция? В мужских лыжах уже 10 лет коллапс, конкуренция самая низкая за последние 50 лет. Кроме Норвегии никого, до отстранения России только две сильные сборные было. В остальных странах только Нисканен оставался, и то сдал. Дистанционщиков не осталось, Амундсен и Нингет даже не уровень Спицова, ну какие это дистанционщики.
15-20 лет назад конкуренция была на порядок выше, с десяток сильных сборных было, сейчас даже сильных лыжников столько нет, сравните подиумы, сколько разных лыжников и флагов было, и сколько сейчас, конкуренцию со стороны условного 20-го по силе лыжника тогда и сейчас.
