⚡ Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Фаттон выиграла золото в спринте, Арроп – 2-я, Алонсо Родригес – 3-я
Швейцарская ски-альпинистка Марианна Фаттон выиграла золото в спринте на Олимпийских играх в Италии.
Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории ски-альпинизма.
Олимпиада-2026
Бормио, Италия
Ски-альпинизм
Спринт, женщины
1. Марианна Фаттон (Швейцария) – 2.59,77
2. Эмили Арроп (Франция) – 2,38
3. Ана Алонсо Родригес (Испания) – 10,45
4. Татьяна Паллер (Германия) – 13,49
5. Джулия Мурада (Италия) – 15,69
6. Марго Равинель (Франция) – 18,50
ПРИМЕЧАНИЕ: спринтерская гонка состоит из подъема и спуска. Спортсмены начинают подъем на лыжах, затем прикрепляют их к рюкзаку и преодолевают часть дистанции без них, а потом снова надевают лыжи. В верхней точке они снимают с лыж камусы и спускаются к финишу.
По итогам предварительных раундов лучшие выходят в финал и разыгрывают награды. Обычно каждый заезд длится около 3,5 минут.
