⚡ Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Фаттон выиграла золото в спринте, Арроп – 2-я, Алонсо Родригес – 3-я

Ски-альпинистка Фаттон выиграла золото в спринте на Олимпиаде-2026.

Швейцарская ски-альпинистка Марианна Фаттон выиграла золото в спринте на Олимпийских играх в Италии.

Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории ски-альпинизма.

Олимпиада-2026

Бормио, Италия

Ски-альпинизм

Спринт, женщины

1. Марианна Фаттон (Швейцария) – 2.59,77

2. Эмили Арроп (Франция) – 2,38

3. Ана Алонсо Родригес (Испания) – 10,45

4. Татьяна Паллер (Германия) – 13,49

5. Джулия Мурада (Италия) – 15,69

6. Марго Равинель (Франция) – 18,50

ПРИМЕЧАНИЕ: спринтерская гонка состоит из подъема и спуска. Спортсмены начинают подъем на лыжах, затем прикрепляют их к рюкзаку и преодолевают часть дистанции без них, а потом снова надевают лыжи. В верхней точке они снимают с лыж камусы и спускаются к финишу.

По итогам предварительных раундов лучшие выходят в финал и разыгрывают награды. Обычно каждый заезд длится около 3,5 минут.