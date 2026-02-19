  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Фаттон выиграла золото в спринте, Арроп – 2-я, Алонсо Родригес – 3-я

Ски-альпинистка Фаттон выиграла золото в спринте на Олимпиаде-2026.

Швейцарская ски-альпинистка Марианна Фаттон выиграла золото в спринте на Олимпийских играх в Италии. 

Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории ски-альпинизма. 

Олимпиада-2026

Бормио, Италия

Ски-альпинизм

Спринт, женщины

1. Марианна Фаттон (Швейцария) – 2.59,77

2. Эмили Арроп (Франция) – 2,38

3. Ана Алонсо Родригес (Испания) – 10,45

4. Татьяна Паллер (Германия) – 13,49

5. Джулия Мурада (Италия) – 15,69

6. Марго Равинель (Франция) – 18,50

ПРИМЕЧАНИЕ: спринтерская гонка состоит из подъема и спуска. Спортсмены начинают подъем на лыжах, затем прикрепляют их к рюкзаку и преодолевают часть дистанции без них, а потом снова надевают лыжи. В верхней точке они снимают с лыж камусы и спускаются к финишу.

По итогам предварительных раундов лучшие выходят в финал и разыгрывают награды. Обычно каждый заезд длится около 3,5 минут.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Так мало комментариев, а тут такой триумф нашего спортсмена . С медалью нас всех,ура!
Да, большое значение имеет скорость в перестёжке.
Делай, Никитос⚡⚡⚡
Верим
ого, первый раз вижу ски-альпинизм ) соревнования по скорости снятия и надевания лыж ) есть в этом что-то
Ответ чёрный мел
ого, первый раз вижу ски-альпинизм ) соревнования по скорости снятия и надевания лыж ) есть в этом что-то
Это для Олимпиады сделали в таком спринт-формате. Обычно это длится несколько часов. В Швейцарии очень популярный массовый
вид спорта
Ответ Anastasia Yarmysh
Это для Олимпиады сделали в таком спринт-формате. Обычно это длится несколько часов. В Швейцарии очень популярный массовый вид спорта
спасибо за информацию ) но правда, даже в таком формате интересный вид
Первая медаль!!
Красавчик!😍
Ааааааа!!!!
Браво! Никита!!!!!!
Никита, поздравляю! У меня сейчас сердце выпрыгнет! Классная дисциплина, теперь буду наблюдать за этим видом!!!
Никита перед финалом был со вторым временем, хорошо что в финале не допустил ошибок с работой инвентаря, очень много значит.
Ответ Короче Говоря
Никита перед финалом был со вторым временем, хорошо что в финале не допустил ошибок с работой инвентаря, очень много значит.
Согласен, на перестежке швейцарцы, которые ушарашили со старта и посыпались
Молодец парень. Ещё и на Петросян вечером давить не будет что за страну надо.
