Ски-альпинист Ориоль Кардона Колль принес Испании первое золото зимней Олимпиады с 1972 года

Ски-альпинист Ориоль Кардона Колль принес Испании первое золото зимних Олимпийских игр с 1972 года.

Сегодня Колль победил в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026 в Италии, серебро завоевал россиянин Никита Филиппов.

Последний раз испанские спортсмены выигрывали золото в Саппоро-1972 – тогда горнолыжник Франсиско Фернандес Очоа победил в слаломе. Всего на счету Испании на зимних Олимпиадах 7 наград (2-1-4).

На Олимпиаде-2002 лыжник Йохан Мюлегг, выступавший за Испанию, выиграл три золота – в скиатлоне и в гонках на 30 и 50 километров, но вскоре был дисквалифицирован за употребление допинга и лишен наград.