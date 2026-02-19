  • Спортс
24

Ски-альпинист Ориоль Кардона Колль принес Испании первое золото зимней Олимпиады с 1972 года

Ориоль Кардона Колль принес Испании первое золото зимней Олимпиады с 1972 года.

Ски-альпинист Ориоль Кардона Колль принес Испании первое золото зимних Олимпийских игр с 1972 года.

Сегодня Колль победил в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026 в Италии, серебро завоевал россиянин Никита Филиппов.

Последний раз испанские спортсмены выигрывали золото в Саппоро-1972 – тогда горнолыжник Франсиско Фернандес Очоа победил в слаломе. Всего на счету Испании на зимних Олимпиадах 7 наград (2-1-4).

На Олимпиаде-2002 лыжник Йохан Мюлегг, выступавший за Испанию, выиграл три золота – в скиатлоне и в гонках на 30 и 50 километров, но вскоре был дисквалифицирован за употребление допинга и лишен наград. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
24 комментария
Какая-то историческая олимпиада. У Бразилии и всей Южной Америки первая вообще любая зимняя медаль, испанец принес Испании первое за 50 с лишним лет, Лиза Виттоцци стала первой олимпийской чемпионой из Италии в биатлоне, Болгария взяла первую за четверть века медаль. Исторических достижений много. Чем больше таких историй, тем лучше
У Казахстана первое золото в фигурном катании и первое золото за 32 года.
Будет обидно, если через сколько- то лет тебя лишат этих медалей. Мне кажется незаконно лишать медалей через несколько лет
Ну Йохан Мюлегг легенда)))) Этот может таким же оказаться)
Ну такая себе легенда. Выстрелил один раз, и тот под допингом.
Ну да. В 2002 году было все проще. Одни не стеснялись принимать, другие не стеснялись ловить. Мюллег, Данилова, Лазутина.

Все норм будет у испанца
Подтвердил статус сильнейшего ски-альпиниста, а это очень и очень трудно на Олимпиадах. А вообще нормальный вид спорта (довольно тяжелый и очень энергозатратный)
Счастливый день для нас и для Испании . Я уже честно не верил что кто из наших зацепит медаль на этих играх .
Норм раньше в лыжах бегали на ОИ: и скиатлон, и 30, и 50. А сейчас один полтинник остался из по настоящему длинных гонок
Причем 50 разделкой
Включение вида спорта лоббировали организаторы, но больше всех дивидендов извлекли испанец и Никита. У Испании, Франции и Швейцарии еще скорее всего медали в команднике будут.
Ну это вообще не спорт, так-то. Соревнования по перестежке лыж? Тем не менее, рад за Никиту
с фигали?
во всех забегах кроме финалов, первые два-три мужика или девушки просто убегали.

только в финалах была более менее борьба на транзитах.
я до финалов наоборот думал, в чем прикол, если люди просто убегают. А так хоть есть другие факторы, как в биатлоне на минималках

не спорт это, ага)) попробуй в холмик забежать в подъемчик по снегу хотя бы секунд 30.
Слабоваты что то испанцы на медали.. в летних тоже пачкам медали не берут.. Не спортивная нация, что ли.. ? 🫤
Маньяна... им приколнее бухать и чилить...
Ответ Йенс Мустерманн
Вамос! 🇪🇸
А ла дискотека!
Вау, видимо, это очень тяжелый вид спорта, поэтому и неожиданные лидеры. Поздравляем!
Женщины Испания бронза золото Швейцария
