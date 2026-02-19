Ски-альпинист Ориоль Кардона Колль принес Испании первое золото зимней Олимпиады с 1972 года
Ориоль Кардона Колль принес Испании первое золото зимней Олимпиады с 1972 года.
Ски-альпинист Ориоль Кардона Колль принес Испании первое золото зимних Олимпийских игр с 1972 года.
Сегодня Колль победил в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026 в Италии, серебро завоевал россиянин Никита Филиппов.
Последний раз испанские спортсмены выигрывали золото в Саппоро-1972 – тогда горнолыжник Франсиско Фернандес Очоа победил в слаломе. Всего на счету Испании на зимних Олимпиадах 7 наград (2-1-4).
На Олимпиаде-2002 лыжник Йохан Мюлегг, выступавший за Испанию, выиграл три золота – в скиатлоне и в гонках на 30 и 50 километров, но вскоре был дисквалифицирован за употребление допинга и лишен наград.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
24 комментария
Все норм будет у испанца
во всех забегах кроме финалов, первые два-три мужика или девушки просто убегали.
только в финалах была более менее борьба на транзитах.
я до финалов наоборот думал, в чем прикол, если люди просто убегают. А так хоть есть другие факторы, как в биатлоне на минималках
не спорт это, ага)) попробуй в холмик забежать в подъемчик по снегу хотя бы секунд 30.
