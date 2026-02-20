Олимпиада-2026. Женская сборная США выиграла золото в 3-й раз в истории, обыграв Канаду в овертайме, Швейцария победила Швецию в матче за бронзу
Сегодня прошли финал и матч за бронзу на женском турнире Олимпиады-2026.
Женская сборная США обыграла Канаду (2:1 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира.
Американская команда выиграла золото Олимпиады в 3-й раз в истории.
Напомним, что Канада выигрывала турнир 5 раз. Кроме этих команд в женском хоккее никто не побеждал на Олимпиаде.
Швейцария победила Швецию (2:1 ОТ) в матче за бронзу.
Олимпиада-2026. Хоккейный турнир (женщины)
Финал
Матч за третье место
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь женского олимпийского турнира
