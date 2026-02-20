  • Спортс
  • Олимпиада-2026. Женская сборная США выиграла золото в 3-й раз в истории, обыграв Канаду в овертайме, Швейцария победила Швецию в матче за бронзу
Олимпиада-2026. Женская сборная США выиграла золото в 3-й раз в истории, обыграв Канаду в овертайме, Швейцария победила Швецию в матче за бронзу

Сегодня прошли финал и матч за бронзу на женском турнире Олимпиады-2026.

Женская сборная США обыграла Канаду (2:1 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира.

Американская команда выиграла золото Олимпиады в 3-й раз в истории.

Напомним, что Канада выигрывала турнир 5 раз. Кроме этих команд в женском хоккее никто не побеждал на Олимпиаде.

Швейцария победила Швецию (2:1 ОТ) в матче за бронзу.

Олимпиада-2026. Хоккейный турнир (женщины)

Финал

Матч за третье место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь женского олимпийского турнира

Статистика женского олимпийского турнира

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Девочки швейцарские молодцы, взяли заслуженную медаль. Единственные кто пытался с СА бороться, в 1 шайбу Канаде всего проиграли. Ну и победы над чешками, финками и шведками как бы намекают, кто номер 3 в женском хоккее!
Хоккейный турнир пока сводит с ума
Надеюсь, что полуфиналы и финал у мужиков будут такими же интересными
Ответ Влад Безруков
Хоккейный турнир пока сводит с ума Надеюсь, что полуфиналы и финал у мужиков будут такими же интересными
Без вариантов. Все безхребетные отвалились.
Ничего себе, прямо как эпидемия с оверами, теперь уже и на женский хоккей добралась )) . Честно говоря не ожидал такого финала. После того как американки в группе просто катком прошлись по канадкам, думал что опять игра будет в одни ворота...
Ааа заброс за два минуты до конца, жду вкуснейший овертайм
Все овертаймы забирают более сильные команды
4 из 4 пока что
Ответ Влад Безруков
Все овертаймы забирают более сильные команды 4 из 4 пока что
Овертаймов больше было.
Хорошо Канадки 4 года прикидывались,что они не ровня США, я даже поверил 🤣🤣🤣
Вчера канадцам повезло, сегодня канадкам нет :)
Вчерашний вечер продолжается.
Офигеть вот вам и бабы😬👌
Ответ Великий Кукурузо
Офигеть вот вам и бабы😬👌
Жаль наших не было_ всех бы раскидали🤣🤣🤣
