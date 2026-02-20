Олимпиада-2026. Женская сборная США выиграла золото в 3-й раз в истории, обыграв Канаду в овертайме, Швейцария победила Швецию в матче за бронзу

Сегодня прошли финал и матч за бронзу на женском турнире Олимпиады-2026.

Женская сборная США обыграла Канаду (2:1 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира.

Американская команда выиграла золото Олимпиады в 3-й раз в истории.

Напомним, что Канада выигрывала турнир 5 раз. Кроме этих команд в женском хоккее никто не побеждал на Олимпиаде.

Швейцария победила Швецию (2:1 ОТ) в матче за бронзу.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

