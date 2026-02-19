Коростелев о предложении порноактрисы устроить «16-часовой секс-марафон»: «За такой медиа-выхлоп еще и в должниках останусь 😬»

Коростелев о предложении порноактрисы: за такой медиа-выхлоп должен останусь.

Российский лыжник Савелий Коростелев отреагировал на предложение порноактрисы Мэри Рок устроить «16-часовой секс-марафон».

Она пообещала устроить «16-часовой секс-марафон» для Коростелева, если он выиграет медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

«За такое веселое начало дня и медиа-выхлоп еще я в должниках останусь 😬», – написал Коростелев.