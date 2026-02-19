  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Коростелев о предложении порноактрисы устроить «16-часовой секс-марафон»: «За такой медиа-выхлоп еще и в должниках останусь 😬»
31

Коростелев о предложении порноактрисы устроить «16-часовой секс-марафон»: «За такой медиа-выхлоп еще и в должниках останусь 😬»

Коростелев о предложении порноактрисы: за такой медиа-выхлоп должен останусь.

Российский лыжник Савелий Коростелев отреагировал на предложение порноактрисы Мэри Рок устроить «16-часовой секс-марафон». 

Она пообещала устроить «16-часовой секс-марафон» для Коростелева, если он выиграет медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

«За такое веселое начало дня и медиа-выхлоп еще я в должниках останусь 😬», – написал Коростелев. 

Ну и как вам ски-альпинизм?7699 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Савелия Коростелева
logoОлимпиада-2026
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Очередной раз разругались с подругой, она съехала к маме.
Вечером после работы поднимаюсь к себе в пустую квартиру, а симпатичная блондинка, что живёт этажом ниже, стоит на лестничной клетке около своей двери, в руках ключи.
- Вы не вставите ключик в мой замочек? - спрашивает.
Какие проблемы. Ключик вставил, дверь открыл. Замочек как замочек.
Захожу к себе домой, разуваюсь и думаю. "Вот бабы пошли, совсем тупые. Дверь открыть не могут. Блондинки, одним словом".
Ответ Владимир Демин_1116610386
Очередной раз разругались с подругой, она съехала к маме. Вечером после работы поднимаюсь к себе в пустую квартиру, а симпатичная блондинка, что живёт этажом ниже, стоит на лестничной клетке около своей двери, в руках ключи. - Вы не вставите ключик в мой замочек? - спрашивает. Какие проблемы. Ключик вставил, дверь открыл. Замочек как замочек. Захожу к себе домой, разуваюсь и думаю. "Вот бабы пошли, совсем тупые. Дверь открыть не могут. Блондинки, одним словом".
Ага, еще бы киску попросила накормить, блондинки
Ответ Владимир Демин_1116610386
Очередной раз разругались с подругой, она съехала к маме. Вечером после работы поднимаюсь к себе в пустую квартиру, а симпатичная блондинка, что живёт этажом ниже, стоит на лестничной клетке около своей двери, в руках ключи. - Вы не вставите ключик в мой замочек? - спрашивает. Какие проблемы. Ключик вставил, дверь открыл. Замочек как замочек. Захожу к себе домой, разуваюсь и думаю. "Вот бабы пошли, совсем тупые. Дверь открыть не могут. Блондинки, одним словом".
это тебе за то, что Бродского не читал в юности)
Кинул лыжную палку
Ответ babyfacek1lla@yandex.ru
Кинул лыжную палку
И попал в лунку для гольфа)
Ответ babyfacek1lla@yandex.ru
Кинул лыжную палку
Бросил палку, бросил вторую,
А потом и лыжи снял.
Ответ Красная стрела
По окко покажут?
Явно не в подписке прайм, придётся доплатить..)
Ответ Красная стрела
По окко покажут?
Я бы посмотрел с комментариями Елагина.
Что-то мне подсказывает, что медаль он выиграет)
Умница, тонкий ответ.
Какой, к чёрту, Коростелёву секс-марафон, когда у него "ни г**дона, ни смартфона"? Разве что Филиппов свои "Гусарские" одолжит... он обещал.
А перепродать по часам можно?
Ответ maks44
А перепродать по часам можно?
Да по минутам выгодней))))
Шнякин написал,что у Генича железобетонный стояк....может ему в порно податься?
Ответ Владимир Демин_1116610386
Шнякин написал,что у Генича железобетонный стояк....может ему в порно податься?
Не Шнякин - « а один не названый человек из окружения , сказал , что Генич мечтает снятся в порно , потому что стояк «
Ответ Ян Калинин
Не Шнякин - « а один не названый человек из окружения , сказал , что Генич мечтает снятся в порно , потому что стояк «
один не названый человек из окружения , сказал , что Генич мечтает снятся в порно....со Шнякиным
-А если ничья? - спросил Ахмет-Стена.
-Тогда и я ничья...- ответила красавица Севим. (с) Король футбола
Благодаря статье узнал кто такая Мери рок, и должен Вам сказать у нее хорошая кинотека
Ответ Deddyska
Благодаря статье узнал кто такая Мери рок, и должен Вам сказать у нее хорошая кинотека
Я как человек хорошо разбирающийся в данном жанре кино тоже про неё в первый раз услышал, и тоже ей впечатлён)
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Жду от Коростелева борьбы за медали в марафоне. Может, Савелий будет тем человеком, который помешает Клэбо взять джекпот»
19 февраля, 12:27
Российская порноактриса Мэри Рок пообещала лыжнику Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде: «Савелий, я в вас верю»
19 февраля, 07:47
Дарья Непряева: «На Олимпиаде нас несколько раз тестировали на допинг, приходили в 7 утра. Но это нормальная процедура»
18 февраля, 08:28
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Фристайл. Гу Эйлин, Аткин, Ли Фанхуэй, Браун, Шарп, Фолхабер выступят в хафпайпе
12 минут назад
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия досрочно заняла первое место с 18 победами, США – 2-е, Нидерланды – 3-и, у России – одно серебро
16 минут назад
Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Коростелев – 5-й в лыжах, конькобежка Семенова выбыла в полуфинале, Мишлон взяла золото в биатлоне
20 минут назад
Сергей Турышев: «Если бы наши были на этой Олимпиаде в полном составе, не видать Клэбо шести золотых медалей»
40 минут назад
Николай Морилов: «Коростелев находится в мировом топе сильнейших лыжников. Уверен, результаты Савелия будут идти по нарастающей»
сегодня, 21:11
Александр Панжинский: «Не уверен, что даже праймовый Большунов смог бы отобрать хотя бы одну медаль у Клэбо»
сегодня, 20:19
Клэбо и конькобежка Левос будут знаменосцами сборной Норвегии на закрытии Олимпиады-2026
сегодня, 19:44
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг пробегут классический масс-старт на 50 км
сегодня, 19:13
«Нереально 🤯». Клэбо опубликовал фото с шестью золотыми медалями Олимпиады-2026
сегодня, 18:52Фото
Фрида Карлссон пропустит марафон на Олимпиаде-2026 из-за болезни. Она выиграла золото в скиатлоне и разделке
сегодня, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
сегодня, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
сегодня, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем