ISU подтвердил, что Гуменник не примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026
В Международном союзе конькобежцев (ISU) подтвердили, что российский фигурист Петр Гуменник не примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Милане.
Гуменник занял в мужских соревнованиях шестое место.
Из фигуристов-одиночников на лед в показательных выйдут Михаил Шайдоров (Казахстан), Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия), Чха Джун Хван (Южная Корея).
Гала-шоу фигуристов на Олимпиаде пройдет 21 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
хорош уже )
шестое место , Гуменник далеко не звезда в мировом ФК , так с чего его бы приглашали ?
Здесь же с 6 местом организаторы вправе не выбрать его, это вполне в рамках.