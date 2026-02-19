ISU подтвердил, что Гуменник не примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026

ISU: Гуменник не примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) подтвердили, что российский фигурист Петр Гуменник не примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Милане.

Гуменник занял в мужских соревнованиях шестое место.

Из фигуристов-одиночников на лед в показательных выйдут Михаил Шайдоров (Казахстан), Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия), Чха Джун Хван (Южная Корея).

Гала-шоу фигуристов на Олимпиаде пройдет 21 февраля.