ISU подтвердил, что Гуменник не примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026

ISU: Гуменник не примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) подтвердили, что российский фигурист Петр Гуменник не примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Милане. 

Гуменник занял в мужских соревнованиях шестое место. 

Из фигуристов-одиночников на лед в показательных выйдут Михаил Шайдоров (Казахстан), Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия), Чха Джун Хван (Южная Корея). 

Гала-шоу фигуристов на Олимпиаде пройдет 21 февраля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Боятся ,что выступление Гуменника всем понравится.
Ответ Зулфира Мухаметшина
Боятся ,что выступление Гуменника всем понравится.
Ага, и придется выкладывать отрывки выступления в соцсети🙈
Ответ Зулфира Мухаметшина
Боятся ,что выступление Гуменника всем понравится.
И что публика отреагирует красноречиво и «рассудит» по своему👀
Тот случай, когда именно его прокат стал бы украшением показательных выступлений.
Неслабо вас колбасит, что из-за какого то нейтрального Гуменника делаете официальные заявления.
Ответ Марьяж
Неслабо вас колбасит, что из-за какого то нейтрального Гуменника делаете официальные заявления.
Комментарий скрыт
Ответ Марьяж
Неслабо вас колбасит, что из-за какого то нейтрального Гуменника делаете официальные заявления.
Думаю заявление они сделали по запросу Лесика и ко, а не по своей инициативе.
Испугались Оптимуса Прайма десептиконы...
Ответ Владимир Демин_1116610386
Испугались Оптимуса Прайма десептиконы...
Это не планета земля, это планета грязь
Ну они и не заслужили показательных от Петра
Его показательный всех бы добил. Не хотят новой волны возмущения
Ответ Иголка
Его показательный всех бы добил. Не хотят новой волны возмущения
показательный можно и заменить !
хорош уже )
шестое место , Гуменник далеко не звезда в мировом ФК , так с чего его бы приглашали ?
Ответ Plusha2112
показательный можно и заменить ! хорош уже ) шестое место , Гуменник далеко не звезда в мировом ФК , так с чего его бы приглашали ?
Как минимум лучший из европейцев. И явно с медалью должен был быть если бы судили по прокату, а не по понятиям
Десептиконы из ИСУ не вывезли харизму нашего Оптимуса Прайма
Ответ PredatorMax
Десептиконы из ИСУ не вывезли харизму нашего Оптимуса Прайма
матрица лидерства покоя не даёт
Лучше бы принял в ЧМ-2026.
Здесь же с 6 местом организаторы вправе не выбрать его, это вполне в рамках.
Ответ Defender64
Лучше бы принял в ЧМ-2026. Здесь же с 6 местом организаторы вправе не выбрать его, это вполне в рамках.
Конечно. Тем более, если не считать Грассля, который хозяин соревнований, выбор остальных совершенно оправдан.
Ответ Defender64
Лучше бы принял в ЧМ-2026. Здесь же с 6 местом организаторы вправе не выбрать его, это вполне в рамках.
Лучше бы ...? Это его выбор?
Многие действия и решения ISU напоминают отпиливание «сука, на котором сидят» 🙈. Это решение из этого же ряда
Даже сразу не скажешь - плохая новость или хорошая) Пусть будет хорошая. После всех этих мытарств, проблем на ОИ и тд, пусть всю эту публику развлекают другие. Много шума вокруг возможной показательной Петра. Зачем? Ещё может быть упрашивать?) Посмотрели Италию, вкусно поели, наобщались с простыми восторженными людьми, вдохнули всю эту праздничную атмосферу и поехали домой.
