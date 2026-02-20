  • Спортс
  • РФС ждет Буркина-Фасо, жалобы «Реала» и «Бенфики» в УЕФА, заявления Тюрама и Чилаверта о расизме, у новичка «Спартака» ипотека под 21% и другие новости
19

РФС ждет Буркина-Фасо, жалобы «Реала» и «Бенфики» в УЕФА, заявления Тюрама и Чилаверта о расизме, у новичка «Спартака» ипотека под 21% и другие новости

1. РФС нашел замену Гватемале: сборная России в марте может сыграть с Буркина-Фасо.

2. «Реал» направил УЕФА доказательства «неприемлемых актов расизма» в отношении Винисиуса Жуниора. У «Бенфики» свои претензии – на непоказанную красную карточку Вальверде.

3. Лилиан Тюрам эмоционально осудил всех, кто не верит словам Винисиуса и Мбаппе по поводу расистских оскорблений. Прилетело от Тюрама и Джанлуке Престианни, и Жозе Моуринью. Бразильцу действительно верят не все –  Хосе Луис Чилаверт заявил, что именно Винисиус начал оскорблять соперника, а Мбаппе, по его словам, нельзя доверять, так как тот «живет с трансвеститом».

4. Новичок «Спартака» Владислав Саусь признался, что купил квартиру в ипотеку под 21%: «Выбора не было».

5. Мирра Андреева уступила Аманде Анисимовой и не сумела защитить титул на теннисном турнире в Дубае. Элина Свитолина в 1/4 финала обыграла Антонию Ружич, все результаты – здесь.

Андрей Рублев победил Стефаноса Циципаса в Дохе и второй год подряд вышел в полуфинал. Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу, остальные результаты – здесь

6. НБА. 10+5 от Дёмина не спасли «Бруклин» от разгрома в матче с «Кливлендом», 42+8+13 от Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты

7. В КХЛ скандал: минское «Динамо» уволило ассистента главного тренера Дмитрия Квартальнова Игоря Горбенко. Сам Квартальнов теперь тоже намерен уйти, но клуб потребует компенсацию. Есть инсайды, что костяк «Динамо» был недоволен работой Горбенко.

В первом матче дня «Ак Барс» обыграл «Ладу» – третья победа казанцев подряд. «Динамо» разобралось с «Сочи» – 4:0.

8. ФИФА выделит 75 млн долларов на футбольные проекты в Секторе Газа.

9. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что состоящие в браке мужчины должны получать разрешение от супруги на ставки.

10. ПАОК Магомеда Оздоева проиграл «Сельте» в первом стыковом матче Лиги Европы. В Лиге конференций армянский «Ноа» победил АЗ.

«Црвена Звезда» Деяна Станковича обыграла «Лилль» – у серба очень солидные результаты.

Дайджест главных новостей Олимпиады-2026 Серебро Филиппова, Петросян с падением 6-я, Россия впервые без медалей в фигурке и другие олимпийские новости 

Цитаты дня

Ринат Билялетдинов о бане России: «Сама идея отдает нацизмом. Хочется спросить чиновников, делающих нас вторым сортом: где вы были, когда проводили Олимпиаду в нацистской Германии?»

Орлов о «Газпроме»: «Московские болельщики пишут, что они собранные деньги за газ платят игрокам «Зенита» – ничего подобного! 51% дохода забирает государство, 49% идет на развитие»

Мбаппе о расизме: «Провоцировал ли Винисиус когда-либо, делал ли плохие вещи? Возможно. Но он никогда не заслужит подобного. Человек не может заслуживать такого отношения»

Геннадий Орлов: «Санкт-Петербург – родина отечественного футбола, и никуда от этого не деться. По всем историческим данным»

утренний дайджест
19 комментариев
Как тут отключить все новости про расизм?
Ответ paulik.k
Как тут отключить все новости про расизм?
к сожалению, мы не смогли с разработчиками решить эту проблему. Но скоро будет возможность скрывать новости про медиафутбол!
Ответ paulik.k
Как тут отключить все новости про расизм?
Да, Орлов с его вечным восхвалением Газпрома и Петербурга действительно достал))
Мбаппе потерял не только доверие
Ответ Ваго2
Мбаппе потерял не только доверие
Тонко !))
Буркина-Фасо раньше называлась Верхняя Вольта. Молодежь наверно не в курсе, когда в конце 80х СССР сильно обеднел его назвали Верхняя Вольта с ракетами.
Привет! Это, вообще, ресурс про Спорт?
Ответ Петр Демин
Привет! Это, вообще, ресурс про Спорт?
Расизм, трансгены, ... тутки. Зачем на них ссылки делать? Кто и что сказал.... Дайте про спорт, про результаты почитать! Зачем грязное бельë и мысли публиковать? Жесткач
Расизм запрещен, стриптиз и плач - разрешен ! Винисиус позор мадридиста !
Комментарий удален модератором
Ответ Abdul Aziz
Комментарий удален модератором
После первого предложения уже была понятна позиция твоя)

Не, ну Винисиус-то ведет себя не очень, я не спорю, но было бы странно, если б темнокожие никак не реагировали на это.
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
После первого предложения уже была понятна позиция твоя) Не, ну Винисиус-то ведет себя не очень, я не спорю, но было бы странно, если б темнокожие никак не реагировали на это.
Позиция нелюбви к плачущим темнокожим? Да, есть такое
Саусь и его ипотека на 4-м месте? реально ?
