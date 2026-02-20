РФС ждет Буркина-Фасо, жалобы «Реала» и «Бенфики» в УЕФА, заявления Тюрама и Чилаверта о расизме, у новичка «Спартака» ипотека под 21% и другие новости

1. РФС нашел замену Гватемале: сборная России в марте может сыграть с Буркина-Фасо .

2. «Реал» направил УЕФА доказательства «неприемлемых актов расизма» в отношении Винисиуса Жуниора. У «Бенфики» свои претензии – на непоказанную красную карточку Вальверде .

3. Лилиан Тюрам эмоционально осудил всех, кто не верит словам Винисиуса и Мбаппе по поводу расистских оскорблений. Прилетело от Тюрама и Джанлуке Престианни , и Жозе Моуринью . Бразильцу действительно верят не все – Хосе Луис Чилаверт заявил, что именно Винисиус начал оскорблять соперника , а Мбаппе, по его словам, нельзя доверять, так как тот «живет с трансвеститом» .

4. Новичок «Спартака» Владислав Саусь признался, что купил квартиру в ипотеку под 21% : «Выбора не было».

5. Мирра Андреева уступила Аманде Анисимовой и не сумела защитить титул на теннисном турнире в Дубае. Элина Свитолина в 1/4 финала обыграла Антонию Ружич, все результаты – здесь .

Андрей Рублев победил Стефаноса Циципаса в Дохе и второй год подряд вышел в полуфинал. Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу , остальные результаты – здесь .

6. НБА. 10+5 от Дёмина не спасли «Бруклин» от разгрома в матче с «Кливлендом», 42+8+13 от Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты .

7. В КХЛ скандал: минское «Динамо» уволило ассистента главного тренера Дмитрия Квартальнова Игоря Горбенко. Сам Квартальнов теперь тоже намерен уйти , но клуб потребует компенсацию . Есть инсайды, что костяк «Динамо» был недоволен работой Горбенко .

В первом матче дня «Ак Барс» обыграл «Ладу» – третья победа казанцев подряд . «Динамо» разобралось с «Сочи» – 4:0.

8. ФИФА выделит 75 млн долларов на футбольные проекты в Секторе Газа .

9. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что состоящие в браке мужчины должны получать разрешение от супруги на ставки.

10. ПАОК Магомеда Оздоева проиграл «Сельте» в первом стыковом матче Лиги Европы. В Лиге конференций армянский «Ноа» победил АЗ.

«Црвена Звезда» Деяна Станковича обыграла «Лилль» – у серба очень солидные результаты .

Цитаты дня

Ринат Билялетдинов о бане России: «Сама идея отдает нацизмом. Хочется спросить чиновников, делающих нас вторым сортом: где вы были, когда проводили Олимпиаду в нацистской Германии?»

Орлов о «Газпроме»: «Московские болельщики пишут, что они собранные деньги за газ платят игрокам «Зенита» – ничего подобного! 51% дохода забирает государство, 49% идет на развитие»

Мбаппе о расизме: «Провоцировал ли Винисиус когда-либо, делал ли плохие вещи? Возможно. Но он никогда не заслужит подобного. Человек не может заслуживать такого отношения»

Геннадий Орлов: «Санкт-Петербург – родина отечественного футбола, и никуда от этого не деться. По всем историческим данным»