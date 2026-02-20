⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян – 6-я, Лью победила, Сакамото – 2-я, Накаи – 3-я
19 февраля фигуристки представили произвольные программы на Олимпиаде-2026. Россиянка Аделия Петросян заняла 6-е место, победила американка Алиса Лью.
Милан, Италия
Женщины
Итоговое положение
1. Алиса Лью (США) – 226,79
2. Каори Сакамото (Япония) – 224,90
3. Ами Накаи (Япония) – 219,16
4. Моне Чиба (Япония) – 217,88
5. Эмбер Гленн (США) – 214,91
6. Аделия Петросян (Россия) – 214,53
7. Нина Петрыкина (Эстония) – 210,82
8. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 210,56
9. Анастасия Губанова (Грузия) – 209,99
10. Софья Самоделкина (Казахстан) – 207,46
11. Син Чжи А (Южная Корея) – 206,68
12. Изабо Левито (США) – 202,80
13. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 200,30
14. Луна Хендрикс (Бельгия) – 199,65
15. Лара Наки Гутманн (Италия) – 195,75
16. Ида Кархунен (Финляндия) – 192,79
17. Юлия Саутер (Румыния) – 190,93
18. Ольга Микутина (Австрия) – 185,59
19. Чжан Жуйян (Китай) – 178,03
20. Екатерина Куракова – 173,37
21. Ливия Кайзер (Швейцария) – 171,52
22. Лорин Шильд (Франция) – 167,08
23. Кимми Репонд (Швейцария) – 159,54
24. Мария Сенюк (Израиль) – 152,61
Произвольная программа
1. Алиса Лью (США) – 150,20
2. Каори Сакамото (Япония) – 147,67
3. Эмбер Гленн (США) – 147,52
4. Моне Чиба (Япония) – 143,88
5. Аделия Петросян (Россия) – 141,64
6. Нина Петрыкина (Эстония) – 141,19
7. Син А Чжи (Южная Корея) – 141,02
8. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 140,49
9. Ами Накаи (Япония) – 140,45
10. Софья Самоделкина (Казахстан) – 138,99
11. Анастасия Губанова (Грузия) – 138,22
12. Лара Наки Гутманн (Италия) – 134,19
13. Изабо Левито (США) – 131,96
14. Нина Пинцарроне (Бельгия) – 131,33
15. Луна Хендрикс (Бельгия) – 128,72
16. Юлия Саутер (Румыния) – 127,80
17. Ида Кархунен (Финляндия) – 127,73
18. Ольга Микутина (Австрия) – 123,87
19. Чжан Жуйян (Китай) – 118,65
20. Ливия Кайзер (Швейцария) – 115,83
21. Екатерина Куракова (Польша) – 113,23
22. Лорин Шильд (Франция) – 111,45
23. Кимми Репонд (Швейцария) – 100,34
24. Мария Сенюк (Израиль) – 94,00
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
Мы поддерживали Аделию на трибуне, а вы ещё и поддерживали нас здесь - спасибо, это было очень душевно! Мы там кричали вашими голосами 😊
Это было тяжело и финансово, и физически - но оно того стоило!
К сожалению, на произвольную билетов достать не удалось. Но Аделия без поддержки не останется, там много наших людей, и некоторые местные тоже будут громко за нее кричать - они нам обещали))
1. Не люблю Лью, однозначно, за все то же самое, что и все. Но соперницы сами все отдали , увы, да, с фк что -то не так, если Алиса - чемпионка. Но , увы, борьбы не получилось.
2. Каори - это боль. Как можно столько лет кататься и не иметь запасного плана , ну хоть 2 прыжок. Ну как так -то . Сама все отдала . Сама виновата. Хоть я и была за нее в борьбе с американками.
3. Ами - да, с 3 акселем . Но пресный японский пупсик. И тоже сама все отдала . Чтобы выйдя из юниоров побеждать, надо дверь с пинка открывать - как Загитова, ТЩК, Валиева.
4. Чиба , как мне показалось, с кучей недокрутов. И тоже пресная, как Кармен Хаэн Ли
5. Эмбер Гленн, молодец, потому что в борьбе. Не моя фигуристка, но за долголетие можно похвалить.
6. Аделия, увы, предсказуемо. У нее изначально были совершенно нечеловеческие условия. Видно, что она весь сезон тащит через боль. Больно человеку. Больно. А у нее нет выхода , и не было его. Горбачева тоже на костылях, остальные по возрасту не проходили. Либо вообще без перспектив ( Фролова , Муравьева и тд). Все привыкли ехать толпой , ни одна, так вторая . Медведева тащит их последних сил , есть резкая и дерзкая Алина, Трусова заигралась с квадами, Валиева -минус , есть Аня с железными нервами. А тут …. Ногу человек не чувствовал … какая Олимпиада . В общем, здоровья Аделии, очень скоро она поймет , что это не конец света … здоровья, морей, океанов . Найдет в себе силы еще выступать в следующем году. -ок. Не найдет - ей этот год за 5 можно зачесть - тоже ок.
P.s написали , что имя чемпионки должно начинаться на А и заканчиваться на А😀 ну что ж ждем маму Сашу в Париже , у нее все шансы
Анна точно так же прыгала и падала с ультра-си на тренировке... Сидела на льду и плакала... А соперницы вокруг неё "штамповали"...
Ну, а результат на соревнованиях мы все знаем!
Аделии желаю того же самого результата,--не смотря на многократно более тяжёлые обстоятельства!
Если у Пети есть ещё впереди сезоны, надежды на ЧМ и даже ОИ-2030, то у Аделии, которая неизвестно, доедет ли до следующего сезона, и которая всю карьеру провела в изоляции, на этой произвольной свет клином сошёлся по сути...