⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян – 6-я, Лью победила, Сакамото – 2-я, Накаи – 3-я

Аделия Петросян заняла 6-е место на Олимпиаде-2026.

19 февраля фигуристки представили произвольные программы на Олимпиаде-2026. Россиянка Аделия Петросян заняла 6-е место, победила американка Алиса Лью. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Женщины

Итоговое положение

1. Алиса Лью (США) – 226,79

2. Каори Сакамото (Япония) – 224,90

3. Ами Накаи (Япония) – 219,16

4. Моне Чиба (Япония) – 217,88

5. Эмбер Гленн (США) – 214,91

6. Аделия Петросян (Россия) – 214,53

7. Нина Петрыкина (Эстония) – 210,82

8. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 210,56

9. Анастасия Губанова (Грузия) – 209,99

10. Софья Самоделкина (Казахстан) – 207,46

11. Син Чжи А (Южная Корея) – 206,68

12. Изабо Левито (США) – 202,80

13. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 200,30

14. Луна Хендрикс (Бельгия) – 199,65 

15. Лара Наки Гутманн (Италия) – 195,75

16. Ида Кархунен (Финляндия) – 192,79

17. Юлия Саутер (Румыния) – 190,93

18. Ольга Микутина (Австрия) – 185,59

19. Чжан Жуйян (Китай) – 178,03

20. Екатерина Куракова – 173,37

21. Ливия Кайзер (Швейцария) – 171,52

22. Лорин Шильд (Франция) – 167,08

23. Кимми Репонд (Швейцария) – 159,54

24. Мария Сенюк (Израиль) – 152,61

Произвольная программа

1. Алиса Лью (США) – 150,20

2. Каори Сакамото (Япония) – 147,67

3. Эмбер Гленн (США) – 147,52

4. Моне Чиба (Япония) – 143,88

5. Аделия Петросян (Россия) – 141,64

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 141,19

7. Син А Чжи (Южная Корея) – 141,02

8. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 140,49

9. Ами Накаи (Япония) – 140,45

10. Софья Самоделкина (Казахстан) – 138,99

11. Анастасия Губанова (Грузия) – 138,22

12. Лара Наки Гутманн (Италия) – 134,19

13. Изабо Левито (США) – 131,96

14. Нина Пинцарроне (Бельгия) – 131,33

15. Луна Хендрикс (Бельгия) – 128,72

16. Юлия Саутер (Румыния) – 127,80

17. Ида Кархунен (Финляндия) – 127,73

18. Ольга Микутина (Австрия) – 123,87

19. Чжан Жуйян (Китай) – 118,65

20. Ливия Кайзер (Швейцария) – 115,83

21. Екатерина Куракова (Польша) – 113,23

22. Лорин Шильд (Франция) – 111,45

23. Кимми Репонд (Швейцария) – 100,34

24. Мария Сенюк (Израиль) – 94,00

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Надо ли Петросян рисковать в произвольной?6723 голоса
Да, нужны два тулупаЭтери Тутберидзе
Да, одного тулупа хватитДаниил Глейхенгауз
Нет, лучше катать без ультра-сиАлиса Лью
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
7884 комментария
Друзья, хочу сказать всем большое спасибо!
Мы поддерживали Аделию на трибуне, а вы ещё и поддерживали нас здесь - спасибо, это было очень душевно! Мы там кричали вашими голосами 😊

Это было тяжело и финансово, и физически - но оно того стоило!
К сожалению, на произвольную билетов достать не удалось. Но Аделия без поддержки не останется, там много наших людей, и некоторые местные тоже будут громко за нее кричать - они нам обещали))
Ответ Kontiolahti
Друзья, хочу сказать всем большое спасибо! Мы поддерживали Аделию на трибуне, а вы ещё и поддерживали нас здесь - спасибо, это было очень душевно! Мы там кричали вашими голосами 😊 Это было тяжело и финансово, и физически - но оно того стоило! К сожалению, на произвольную билетов достать не удалось. Но Аделия без поддержки не останется, там много наших людей, и некоторые местные тоже будут громко за нее кричать - они нам обещали))
И вам спасибо! Вспоминала, что где-то там на трибунах наши спортсовские, высматривала свитера.) Жаль, что вам не удалось купить билеты на ПП. Может, на лишний билетик получится? Или совсем не вариант?
Ответ Kontiolahti
Друзья, хочу сказать всем большое спасибо! Мы поддерживали Аделию на трибуне, а вы ещё и поддерживали нас здесь - спасибо, это было очень душевно! Мы там кричали вашими голосами 😊 Это было тяжело и финансово, и физически - но оно того стоило! К сожалению, на произвольную билетов достать не удалось. Но Аделия без поддержки не останется, там много наших людей, и некоторые местные тоже будут громко за нее кричать - они нам обещали))
Спасибо вам и вашем лице всех тех кто её поддержал уважение и низкий поклон всем !
Я помню, как я впервые увидела аргентинское танго Аделии на одном из этапов 2 года назад. Это был восторг! Каждый жест, каждое движение - все так красиво и музыкально. А как ей идет! Хочется от всей души пожелать Аделии откатать свою изумительную программу на все 100%, как она умеет, чтобы весь мир увидел, какой бриллиант у нас есть. Чтобы весь мир испытал тот же восторг, который бы тогда у меня. Ну а медали - это уже вторично, не от нее зависит. Удачи, наша золотая девочка!
Эх, ну что тут скажешь
1. Не люблю Лью, однозначно, за все то же самое, что и все. Но соперницы сами все отдали , увы, да, с фк что -то не так, если Алиса - чемпионка. Но , увы, борьбы не получилось.
2. Каори - это боль. Как можно столько лет кататься и не иметь запасного плана , ну хоть 2 прыжок. Ну как так -то . Сама все отдала . Сама виновата. Хоть я и была за нее в борьбе с американками.
3. Ами - да, с 3 акселем . Но пресный японский пупсик. И тоже сама все отдала . Чтобы выйдя из юниоров побеждать, надо дверь с пинка открывать - как Загитова, ТЩК, Валиева.
4. Чиба , как мне показалось, с кучей недокрутов. И тоже пресная, как Кармен Хаэн Ли
5. Эмбер Гленн, молодец, потому что в борьбе. Не моя фигуристка, но за долголетие можно похвалить.
6. Аделия, увы, предсказуемо. У нее изначально были совершенно нечеловеческие условия. Видно, что она весь сезон тащит через боль. Больно человеку. Больно. А у нее нет выхода , и не было его. Горбачева тоже на костылях, остальные по возрасту не проходили. Либо вообще без перспектив ( Фролова , Муравьева и тд). Все привыкли ехать толпой , ни одна, так вторая . Медведева тащит их последних сил , есть резкая и дерзкая Алина, Трусова заигралась с квадами, Валиева -минус , есть Аня с железными нервами. А тут …. Ногу человек не чувствовал … какая Олимпиада . В общем, здоровья Аделии, очень скоро она поймет , что это не конец света … здоровья, морей, океанов . Найдет в себе силы еще выступать в следующем году. -ок. Не найдет - ей этот год за 5 можно зачесть - тоже ок.

P.s написали , что имя чемпионки должно начинаться на А и заканчиваться на А😀 ну что ж ждем маму Сашу в Париже , у нее все шансы
Ответ Nensi55
Эх, ну что тут скажешь 1. Не люблю Лью, однозначно, за все то же самое, что и все. Но соперницы сами все отдали , увы, да, с фк что -то не так, если Алиса - чемпионка. Но , увы, борьбы не получилось. 2. Каори - это боль. Как можно столько лет кататься и не иметь запасного плана , ну хоть 2 прыжок. Ну как так -то . Сама все отдала . Сама виновата. Хоть я и была за нее в борьбе с американками. 3. Ами - да, с 3 акселем . Но пресный японский пупсик. И тоже сама все отдала . Чтобы выйдя из юниоров побеждать, надо дверь с пинка открывать - как Загитова, ТЩК, Валиева. 4. Чиба , как мне показалось, с кучей недокрутов. И тоже пресная, как Кармен Хаэн Ли 5. Эмбер Гленн, молодец, потому что в борьбе. Не моя фигуристка, но за долголетие можно похвалить. 6. Аделия, увы, предсказуемо. У нее изначально были совершенно нечеловеческие условия. Видно, что она весь сезон тащит через боль. Больно человеку. Больно. А у нее нет выхода , и не было его. Горбачева тоже на костылях, остальные по возрасту не проходили. Либо вообще без перспектив ( Фролова , Муравьева и тд). Все привыкли ехать толпой , ни одна, так вторая . Медведева тащит их последних сил , есть резкая и дерзкая Алина, Трусова заигралась с квадами, Валиева -минус , есть Аня с железными нервами. А тут …. Ногу человек не чувствовал … какая Олимпиада . В общем, здоровья Аделии, очень скоро она поймет , что это не конец света … здоровья, морей, океанов . Найдет в себе силы еще выступать в следующем году. -ок. Не найдет - ей этот год за 5 можно зачесть - тоже ок. P.s написали , что имя чемпионки должно начинаться на А и заканчиваться на А😀 ну что ж ждем маму Сашу в Париже , у нее все шансы
плюсы закончились .но Вы точно так все расписали )
Ответ Nensi55
Эх, ну что тут скажешь 1. Не люблю Лью, однозначно, за все то же самое, что и все. Но соперницы сами все отдали , увы, да, с фк что -то не так, если Алиса - чемпионка. Но , увы, борьбы не получилось. 2. Каори - это боль. Как можно столько лет кататься и не иметь запасного плана , ну хоть 2 прыжок. Ну как так -то . Сама все отдала . Сама виновата. Хоть я и была за нее в борьбе с американками. 3. Ами - да, с 3 акселем . Но пресный японский пупсик. И тоже сама все отдала . Чтобы выйдя из юниоров побеждать, надо дверь с пинка открывать - как Загитова, ТЩК, Валиева. 4. Чиба , как мне показалось, с кучей недокрутов. И тоже пресная, как Кармен Хаэн Ли 5. Эмбер Гленн, молодец, потому что в борьбе. Не моя фигуристка, но за долголетие можно похвалить. 6. Аделия, увы, предсказуемо. У нее изначально были совершенно нечеловеческие условия. Видно, что она весь сезон тащит через боль. Больно человеку. Больно. А у нее нет выхода , и не было его. Горбачева тоже на костылях, остальные по возрасту не проходили. Либо вообще без перспектив ( Фролова , Муравьева и тд). Все привыкли ехать толпой , ни одна, так вторая . Медведева тащит их последних сил , есть резкая и дерзкая Алина, Трусова заигралась с квадами, Валиева -минус , есть Аня с железными нервами. А тут …. Ногу человек не чувствовал … какая Олимпиада . В общем, здоровья Аделии, очень скоро она поймет , что это не конец света … здоровья, морей, океанов . Найдет в себе силы еще выступать в следующем году. -ок. Не найдет - ей этот год за 5 можно зачесть - тоже ок. P.s написали , что имя чемпионки должно начинаться на А и заканчиваться на А😀 ну что ж ждем маму Сашу в Париже , у нее все шансы
Есть Алиса Двоеглазова причем здесь Саша?
Аделии показать свой лучшиий прокат, а после будь, что будет !
Ответ Westmoreland
Аделии показать свой лучшиий прокат, а после будь, что будет !
Чует моё сердце что даже будь даже Аделя сплав Аня+ Саша+ Ками не поможет в такой ситуации - на 5-6 место подвинут, это надо всем остальным навалять так чтоб это было совсем уж позорище
Ответ sprosonic
Чует моё сердце что даже будь даже Аделя сплав Аня+ Саша+ Ками не поможет в такой ситуации - на 5-6 место подвинут, это надо всем остальным навалять так чтоб это было совсем уж позорище
Бред, ни какие компы не перебили бы 5 квадов Саши.
Ощущение, что судьи готовы было вытянуть Аделию. Нужно было только откатать чисто
Ответ jjeka
Ощущение, что судьи готовы было вытянуть Аделию. Нужно было только откатать чисто
Тоже так показалось.
Вчера на тренировке наблюдала как Аделия раз за разом идет на этот проклятый тулуп , падает, встает снова заходит… и снова падает… подходит к Этери с Глейзом, плачет … Этери ей что то объясняет строго, Даниил добавляет , она плачет, кивает … и снова идет , и снова падает… А рядом японки штампуют… И подумала какое же дикое напряжение она переживает - ответственность колоссальная, риск не оправдать и все такое… свой многолетний труд не вознаградить. Она же еще совсем ребенок, как справляется???? . …. И еще вот второй день эти споры во всех возможных СМИ . прыгать- не прыгать.. Думаю, пойдет на прыжок. Вспоминая тренировку, думаю - упадет(((( но для меня все равно будет главной героиней женского турнира ОИ. Вне зависимости от места.
Ответ Алина Бель
Вчера на тренировке наблюдала как Аделия раз за разом идет на этот проклятый тулуп , падает, встает снова заходит… и снова падает… подходит к Этери с Глейзом, плачет … Этери ей что то объясняет строго, Даниил добавляет , она плачет, кивает … и снова идет , и снова падает… А рядом японки штампуют… И подумала какое же дикое напряжение она переживает - ответственность колоссальная, риск не оправдать и все такое… свой многолетний труд не вознаградить. Она же еще совсем ребенок, как справляется???? . …. И еще вот второй день эти споры во всех возможных СМИ . прыгать- не прыгать.. Думаю, пойдет на прыжок. Вспоминая тренировку, думаю - упадет(((( но для меня все равно будет главной героиней женского турнира ОИ. Вне зависимости от места.
То, что плачет - это плохо. На Петю тут набросились когда он сказал, что не думает о местах, а он просто знал, как себя правильно настраивать. Адель о местах явно думает, а не надо бы.
Ответ Алина Бель
Вчера на тренировке наблюдала как Аделия раз за разом идет на этот проклятый тулуп , падает, встает снова заходит… и снова падает… подходит к Этери с Глейзом, плачет … Этери ей что то объясняет строго, Даниил добавляет , она плачет, кивает … и снова идет , и снова падает… А рядом японки штампуют… И подумала какое же дикое напряжение она переживает - ответственность колоссальная, риск не оправдать и все такое… свой многолетний труд не вознаградить. Она же еще совсем ребенок, как справляется???? . …. И еще вот второй день эти споры во всех возможных СМИ . прыгать- не прыгать.. Думаю, пойдет на прыжок. Вспоминая тренировку, думаю - упадет(((( но для меня все равно будет главной героиней женского турнира ОИ. Вне зависимости от места.
А я вспоминаю другую картину,--ту, что была ровно 4 года назад...
Анна точно так же прыгала и падала с ультра-си на тренировке... Сидела на льду и плакала... А соперницы вокруг неё "штамповали"...
Ну, а результат на соревнованиях мы все знаем!
Аделии желаю того же самого результата,--не смотря на многократно более тяжёлые обстоятельства!
Можно много говорить про судейство и неравные условия, ничего особенного не ждать, но в глубине души всё равно, думаю, большинство из нас надеется на медаль и боится этой произвольной, потому что медали легко может не быть, и на 4Т шансы невелики - а если не получится, будет пипец расстройство.
Если у Пети есть ещё впереди сезоны, надежды на ЧМ и даже ОИ-2030, то у Аделии, которая неизвестно, доедет ли до следующего сезона, и которая всю карьеру провела в изоляции, на этой произвольной свет клином сошёлся по сути...
Ответ Defender64
Можно много говорить про судейство и неравные условия, ничего особенного не ждать, но в глубине души всё равно, думаю, большинство из нас надеется на медаль и боится этой произвольной, потому что медали легко может не быть, и на 4Т шансы невелики - а если не получится, будет пипец расстройство. Если у Пети есть ещё впереди сезоны, надежды на ЧМ и даже ОИ-2030, то у Аделии, которая неизвестно, доедет ли до следующего сезона, и которая всю карьеру провела в изоляции, на этой произвольной свет клином сошёлся по сути...
Нормально, Пете 24 скоро-у него-то все впереди .Аделии 18-дотянет ли? А Петя карьеру не в изоляции провел?
Ответ missis-Zima
Нормально, Пете 24 скоро-у него-то все впереди .Аделии 18-дотянет ли? А Петя карьеру не в изоляции провел?
Ну так в этом и драма, что женские карьеры в одиночном ФК очень коротки. Ребята часто рано заканчивают, но все же не настолько
Все-таки Медведева, Загитова, ТЩК настоящие мастодонты фк в истории. Как по технике, так и по нервам. Помните как в 2018 Загитова тоже с трудом выехала первый лутц, но потом добавила?
Ответ Ксения Ильина
Все-таки Медведева, Загитова, ТЩК настоящие мастодонты фк в истории. Как по технике, так и по нервам. Помните как в 2018 Загитова тоже с трудом выехала первый лутц, но потом добавила?
Но им и не надо было одним тащить всю ответственность на ОИ, поэтому возможно это немного несравнимо
Ответ Ксения Ильина
Все-таки Медведева, Загитова, ТЩК настоящие мастодонты фк в истории. Как по технике, так и по нервам. Помните как в 2018 Загитова тоже с трудом выехала первый лутц, но потом добавила?
да понятно, что Петросян чемпионка России на безрыбье
Ну все, товарищи. Единственная справедливость на этих ОИ - золото Гийома
Ответ Кума без мандаринов
Ну все, товарищи. Единственная справедливость на этих ОИ - золото Гийома
лан, японцы тоже по делу выиграли в парах
Ответ Кума без мандаринов
Ну все, товарищи. Единственная справедливость на этих ОИ - золото Гийома
а ведь да
я пля просто ржу в голосину, как профан в фигурке естесно...Лью выполнила чисто и на таком драйве и кайфе свою программу, да может не гениальную прыгалку, но всё сделал чотко и кайфово, а соперницы нет, налажали...но нет, всё равно виновата Алиса и не такая она и не заслужила и в ошибках соперниц она виновата и пятое десятое, просто трэш от домохозяек и 40-летних менеджеров обиженных почему то на девушку блистательно и ярко выступившую на ОИ...ну будьте объективнее сквозь свои личностные неприязни , это спорт, кто лучше в этот день тот и побеждает !
Ответ Лучший аналитик спорта в рунете
я пля просто ржу в голосину, как профан в фигурке естесно...Лью выполнила чисто и на таком драйве и кайфе свою программу, да может не гениальную прыгалку, но всё сделал чотко и кайфово, а соперницы нет, налажали...но нет, всё равно виновата Алиса и не такая она и не заслужила и в ошибках соперниц она виновата и пятое десятое, просто трэш от домохозяек и 40-летних менеджеров обиженных почему то на девушку блистательно и ярко выступившую на ОИ...ну будьте объективнее сквозь свои личностные неприязни , это спорт, кто лучше в этот день тот и побеждает !
В точку!
Ответ Лучший аналитик спорта в рунете
я пля просто ржу в голосину, как профан в фигурке естесно...Лью выполнила чисто и на таком драйве и кайфе свою программу, да может не гениальную прыгалку, но всё сделал чотко и кайфово, а соперницы нет, налажали...но нет, всё равно виновата Алиса и не такая она и не заслужила и в ошибках соперниц она виновата и пятое десятое, просто трэш от домохозяек и 40-летних менеджеров обиженных почему то на девушку блистательно и ярко выступившую на ОИ...ну будьте объективнее сквозь свои личностные неприязни , это спорт, кто лучше в этот день тот и побеждает !
Это ужасно что Лью олимпийская чемпионка
