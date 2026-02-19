67

⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Нин Чжунъянь выиграл золото на дистанции 1500 м, Штольц – 2-й, Нейс – 3-й

Конькобежец Нин Чжунъянь выиграл золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026.

Китайский конькобежец Нин Чжунъянь одержал победу на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

1500 м, мужчины

1. Нин Чжунъянь (Китай) – 1.41,98 (OR)

2. Джордан Штольц (США) – 0,77

3. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 0,84

4. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1,07

5. Даниэле ди Стефано (Италия) – 1,43

6. Педер Конгсхеуг (Норвегия) – 1,95

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
1500 м (коньки)
Педер Конгсхеуг
logoКьелд Нейс
logoсборная США
logoНин Чжунъянь
результаты
logoСандер Эйтрем
logoДжордан Штольц
logoсборная Канады
logoсборная Нидерландов
сборная Китая
logoОлимпиада-2026
Юп Веннемарс
logoсборная Норвегии
сборная Германии
Коннор Хоу
67 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кайфую от Коньков на это Олимпиаде . То Юта с Кок олимпийские рекорды ставили то у мужчин сегодня сразу четверо быстрее .
Ответ NomerSports
Кайфую от Коньков на это Олимпиаде . То Юта с Кок олимпийские рекорды ставили то у мужчин сегодня сразу четверо быстрее .
Судя по количеству комментов, на спортсе это второй с конца вид (после двоеборья)
Ответ radio_weiss
Судя по количеству комментов, на спортсе это второй с конца вид (после двоеборья)
Зато случайные не залетают)
Шок. То, что дважды не удалось Йеннингу де Бо, умудрился сотворить Нинг. Он обыграл самого Штольца! Как же радостно за Кьелда, но как же обидно за Веннемарса. Как обычно всем на пьедестале мест не хватает.
Ответ Оранжевый штурм
Шок. То, что дважды не удалось Йеннингу де Бо, умудрился сотворить Нинг. Он обыграл самого Штольца! Как же радостно за Кьелда, но как же обидно за Веннемарса. Как обычно всем на пьедестале мест не хватает.
Голландцы проиграли здоровому Штольцу. А Нинг обыграл больного все таки.
Ответ Оранжевый штурм
Шок. То, что дважды не удалось Йеннингу де Бо, умудрился сотворить Нинг. Он обыграл самого Штольца! Как же радостно за Кьелда, но как же обидно за Веннемарса. Как обычно всем на пьедестале мест не хватает.
Да капец, олимпийского рекорда не хватило даже для 3 места.
Олимпийские рекорды сыпятся с завидной регулярностью здесь. Чисто по-человечески жаль Веннемарса
Быстрый каток сделали в Милане. Олимпийские рекорды бьются только так
Ответ Гранитный камушек в груди
Быстрый каток сделали в Милане. Олимпийские рекорды бьются только так
От качества воды и льда многое зависит и поддержания необходимой температуры.
Ответ Гранитный камушек в груди
Быстрый каток сделали в Милане. Олимпийские рекорды бьются только так
В выставочном центре построили, не напрягаясь.
Потом разберут
Вот это да! Ясно, что Нин показал мегасекунды, но всё равно все верили, что Штольц возьмёт своё.
Но какие прекрасные забеги, какой уровень конкуренции!
Рад за Нёйса!
Злой Веннемарс с олимпийским рекордом! Очень хочется чтобы зашел в тройку учитывая ту грязь от китайцев.
Ух-ты, Нин Чжунъянь вписал свое имя в историю. У китайских мужчин по-моему до этого было всего одно олимпийской золото в классических коньках, да и то на 500 м. (еще одно золото у китайских женщин на 1000 м)
Ответ Nav80
Ух-ты, Нин Чжунъянь вписал свое имя в историю. У китайских мужчин по-моему до этого было всего одно олимпийской золото в классических коньках, да и то на 500 м. (еще одно золото у китайских женщин на 1000 м)
В Пекине китайцы беспредельничали по отношению к Корее
Ответ Diana1324
В Пекине китайцы беспредельничали по отношению к Корее
что там было?
Веннемарс - мужик! Красава! Даст Бог, хватит для медали этого результата.
Вот это сенсация Штольц проиграл свою дистанцию
Ответ Diana1324
Вот это сенсация Штольц проиграл свою дистанцию
Он перед самым стартом явно сопли вытирал.
Тренер, вытирающий Нину слёзы, это очень трогательно <3
Ответ Daria Tikhonova
Тренер, вытирающий Нину слёзы, это очень трогательно <3
Американцам надо выгонять с команды любителей гулять. Как в Париже притащили ковид в команду бездельники всякие.
Ответ Warsz
Американцам надо выгонять с команды любителей гулять. Как в Париже притащили ковид в команду бездельники всякие.
Поэтому Клебо полностью исключает контакты практически со всеми, даже с родственниками. Но конечно не все такие профи
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Канада выиграла женскую командную гонку преследования, Нидерланды – 2-е, Япония – 3-я
17 февраля, 15:51
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Италия победила в мужской командной гонке преследования, США – 2-е, Китай – 3-й
17 февраля, 15:34
Самая оранжевая традиция Олимпиады: репортаж из дома сборной Нидерландов в Милане
16 февраля, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Бергсма победил в масс-старте, Торуп – 2-й, Джованнини – 3-й, Штольц – 4-й
41 минуту назад
Олимпиада-2026. Коньки. Семенова выбыла в полуфинале масс-старт, Лоллобриджида, Груневауд, Блондин, Мальте прошли в финал
сегодня, 15:28Live
Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на 1500 м на Олимпиаде. У нее отек глаза и рассечение щеки
вчера, 22:51Фото
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м, Чхве Мин Джон – 2-я, Стоддард – 3-я
вчера, 21:26
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Нидерланды выиграли золото в мужской эстафете, Южная Корея – 2-я, Италия – 3-я
вчера, 20:57
Ютта Лердам улетела с Олимпиады-2026 на частном джете
вчера, 18:17Фото
МОК не накажет конькобежку Ютту Лердам за демонстрацию бра от спонсора на Олимпиаде
вчера, 16:53
⚡️ Олимпиада-2026. Коньки. Рейпма-де Йонг победила на 1500 м, Виклунд – 2-я, Мальте – 3-я
вчера, 16:51
Итальянская шорт-трекистка Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству олимпийских медалей – 14. В зимних видах больше только у Бьорген – 15
19 февраля, 06:23
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м, Мелле ван ’т Ваут – 2-й, Йенс ван ‘т Ваут – 3-й
18 февраля, 20:44
Ко всем новостям
Последние новости
Конькобежка Лердам показала, ради чего приехала на Олимпиаду – пришла с медалью к символу турнира!
19 февраля, 09:09ВидеоСпортс"
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Рекомендуем