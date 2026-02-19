⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Нин Чжунъянь выиграл золото на дистанции 1500 м, Штольц – 2-й, Нейс – 3-й

Конькобежец Нин Чжунъянь выиграл золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026.

Китайский конькобежец Нин Чжунъянь одержал победу на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Милане. Олимпиада-2026 Милан, Италия Конькобежный спорт 1500 м, мужчины 1. Нин Чжунъянь (Китай) – 1.41,98 (OR) 2. Джордан Штольц (США) – 0,77 3. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 0,84 4. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1,07 5. Даниэле ди Стефано (Италия) – 1,43 6. Педер Конгсхеуг (Норвегия) – 1,95