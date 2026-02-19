⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Нин Чжунъянь выиграл золото на дистанции 1500 м, Штольц – 2-й, Нейс – 3-й
Конькобежец Нин Чжунъянь выиграл золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026.
Китайский конькобежец Нин Чжунъянь одержал победу на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Милане.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Конькобежный спорт
1500 м, мужчины
1. Нин Чжунъянь (Китай) – 1.41,98 (OR)
2. Джордан Штольц (США) – 0,77
3. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 0,84
4. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1,07
5. Даниэле ди Стефано (Италия) – 1,43
6. Педер Конгсхеуг (Норвегия) – 1,95
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Но какие прекрасные забеги, какой уровень конкуренции!
Рад за Нёйса!