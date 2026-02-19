⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Скоглунд и Йенс Офтебру выиграли золото в командном спринте, Хирвонен и Херола – 2-е, Реттенеггер и Лампартер – 3-и
Норвежские двоеборцы победили в командном спринте на Олимпиаде-2026.
Норвежские двоеборцы Андреас Скоглунд и Йенс Люрос Офтебру выиграли золото в командном спринте на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Предаццо, Италия
Лыжное двоеборье
Командный спринт, мужчины
Большой трамплин + эстафета 2х7,5 км
1. Андреас Скоглунд – Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 41.18,0
2. Ээро Хирвонен – Илькка Херола (Финляндия) – 0,5
3. Штефан Реттенеггер – Йоханнес Лампартер (Австрия) – 22,3
а то даже у Бразилии и Испании есть золотые медали тут, а у Финляндии ни одной
Я уже писал - О чем может идти речь, если в основе Ридзек, который бегал еще в Ванкувере, 16 лет назад.