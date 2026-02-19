  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Скоглунд и Йенс Офтебру выиграли золото в командном спринте, Хирвонен и Херола – 2-е, Реттенеггер и Лампартер – 3-и

Норвежские двоеборцы победили в командном спринте на Олимпиаде-2026.

Норвежские двоеборцы Андреас Скоглунд и Йенс Люрос Офтебру выиграли золото в командном спринте на Олимпийских играх в Италии. 

1. Андреас Скоглунд – Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 41.18,0

2. Ээро Хирвонен – Илькка Херола (Финляндия) – 0,5

3. Штефан Реттенеггер – Йоханнес Лампартер (Австрия) – 22,3

На этих ОИ в лыжных дисциплинах родился новый термин - "эббануться". Сегодня полку "эббанутых" прибыло...
Можно поздравить с выдающимся выступлением финнов - давно у них таких успехов в двоеборье не было. Треть медалей загребли здесь.
Ответ Насонов Дмитрий
Можно поздравить с выдающимся выступлением финнов - давно у них таких успехов в двоеборье не было. Треть медалей загребли здесь.
жаль только, немного не хватило в финишном створе
а то даже у Бразилии и Испании есть золотые медали тут, а у Финляндии ни одной
Ответ Singidunum1389
жаль только, немного не хватило в финишном створе а то даже у Бразилии и Испании есть золотые медали тут, а у Финляндии ни одной
У Испании золото и бронза у девушек в альпинизме
Финны зажгли в двоеборье_ браво🇫🇮
Катастрофический провал сборной Германии на этом турнире. Если тренерский штаб после такого усидит на месте, то я ХЗ.
Ответ Насонов Дмитрий
Катастрофический провал сборной Германии на этом турнире. Если тренерский штаб после такого усидит на месте, то я ХЗ.
А что сделает ТШ? Они работают с тем материалом , который есть. Других то нет.
Я уже писал - О чем может идти речь, если в основе Ридзек, который бегал еще в Ванкувере, 16 лет назад.
Ответ петрович сектор1
А что сделает ТШ? Они работают с тем материалом , который есть. Других то нет. Я уже писал - О чем может идти речь, если в основе Ридзек, который бегал еще в Ванкувере, 16 лет назад.
как по мне, Ридзеку стало все абсолютно фиолетово еще после триумфа в Лахти, после этого пора бы было уже сто раз уйти. Тем не менее выступление тут - просто жесть. Слишком уж много звезд у Гайгера должно сойтись для победы.
Офтебро = Гробак = 4 х 🥇
Норвежец подхватил эстафету_ молодцы, один ушел и другие тут же на очереди🇧🇻👍😅
Лампартер в не самый удачный прыгнул плохо
Класс!!! Норвегия☺️
