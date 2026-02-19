Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»

Коростелев и Филиппов пошутили о дефиците презервативов на Олимпиаде-2026.

Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил об отсутствии презервативов и спонсорских смартфонов на Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее оргкомитет сообщал, что в Олимпийской деревне закончились средства контрацепции, которые выдаются спортсменам (но позже запасы были пополнены).

Коростелев прокомментировал в соцсети видео ски-альпиниста Никиты Филиппова , который также рассказал, что ему не подарили спонсорский смартфон Samsung. Эти устройства предоставляют всем участникам Игр, за исключением представителей некоторых стран .

«Ни гондонов, ни смартфонов», – написал Коростелев.

«Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!» – ответил Филиппов.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля.

