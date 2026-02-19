Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»
Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил об отсутствии презервативов и спонсорских смартфонов на Олимпиаде-2026 в Италии.
Ранее оргкомитет сообщал, что в Олимпийской деревне закончились средства контрацепции, которые выдаются спортсменам (но позже запасы были пополнены).
Коростелев прокомментировал в соцсети видео ски-альпиниста Никиты Филиппова, который также рассказал, что ему не подарили спонсорский смартфон Samsung. Эти устройства предоставляют всем участникам Игр, за исключением представителей некоторых стран.
«Ни гондонов, ни смартфонов», – написал Коростелев.
«Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!» – ответил Филиппов.
Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля.
На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало
«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане
