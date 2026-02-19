  • Спортс
Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»

Коростелев и Филиппов пошутили о дефиците презервативов на Олимпиаде-2026.

Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил об отсутствии презервативов и спонсорских смартфонов на Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее оргкомитет сообщал, что в Олимпийской деревне закончились средства контрацепции, которые выдаются спортсменам (но позже запасы были пополнены).

Коростелев прокомментировал в соцсети видео ски-альпиниста Никиты Филиппова, который также рассказал, что ему не подарили спонсорский смартфон Samsung. Эти устройства предоставляют всем участникам Игр, за исключением представителей некоторых стран.

«Ни гондонов, ни смартфонов», – написал Коростелев.

«Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!» – ответил Филиппов.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля.

На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало

«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане

Вот заметьте, если Спортс цитирует Коростелева, то гондоны допустимы, никто никого не блокирует.

Но стоило мне один раз высказать свое мнение о Широкове..
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Вот заметьте, если Спортс цитирует Коростелева, то гондоны допустимы, никто никого не блокирует. Но стоило мне один раз высказать свое мнение о Широкове..
Комментарий скрыт
Норм шутка для личных соцсетей. Тащить это на главную, вопрос не к авторам шуток.
Ответ anatol&#8242;
Норм шутка для личных соцсетей. Тащить это на главную, вопрос не к авторам шуток.
Ну да не про Шопенгауэра же им писать. А вообще хороший слоган для этой олимпиады)))
Ответ Илья Александров_1116468028
Ну да не про Шопенгауэра же им писать. А вообще хороший слоган для этой олимпиады)))
Хорошая шутка и настроение перед стартом поднимает) У Савелия впереди марафон, у Никиты все сегодня за день пролетит (да и тренироваться допустили на олимпийской трассе позавчера)
Гандонов раздали судейский комитетам
Ответ R Kukhov
Гандонов раздали судейский комитетам
Ну японские и американские судьи в фигурке заслужили пару пацек Го.........нов))
Ответ R Kukhov
Гандонов раздали судейский комитетам
Ну они хорошенько оттянули фигуристов
Гусарские смартфоны? Денис Давыдов делает селфи на фоне захваченных в плен французов...
Ответ Кашпир
Гусарские смартфоны? Денис Давыдов делает селфи на фоне захваченных в плен французов...
Я каюсь! я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов - все раб младой привычки:
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.
От юности моей враг чопорных утех,-
Мне душно на Олимпиаде без гусарского кондома и смартфона.
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной затяжки))
Ни ган..ов, ни сматрфонов, ни флага, не гимна
Ого какое ханжество в комментариях от некоторых. Ребят, смеяться только над "элитным юмором" и кичиться этим - признак весьма среднего ума
Ответ Артём Сафонов_1116810560
Ого какое ханжество в комментариях от некоторых. Ребят, смеяться только над "элитным юмором" и кичиться этим - признак весьма среднего ума
шутка норм.
зачем она правда в качество новости в спортмедиа №1 другой вопрос. Тем более как бы сайт читают люди ну вероятно от 12-13 возраста.

Ясное дело, что некоторые подростки матом общаются покруче взрослых, но все же как-то спортсу все же не стоит постить и прогандировать такие вещи без скрытия подкат и под звезды. Ну либо пусть разрешают и пользователем такое писать без двойных стандартов. Я тогда распишу, тогда спортсу, что думаю о его контенте, о редакции

Хотя спортсу не привыкать кормить людей отходами
Гусарскими смартфонами поделится ?
Зато беременный приедет, с чемпионскими генами
Есть очередной повод Губеру покритиковать Вяльбе, за то что не обеспечила заранее, еще в России, наших лыжников достаточным количеством презервативов, и Савелия в частности 😂
Тарантиновские диалоги
Ответ Jauhojarvinousiainen
Тарантиновские диалоги
Гусарские
