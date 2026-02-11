Гуменник – 12-й после короткой, неудачи Коростелева и Непряевой в спринте, Диггинс сломала ребро и другие олимпийские новости

1. Петр Гуменник неплохо выступил в короткой программе – 12-е место, несмотря на новую музыку. К тому же во время проката у него развязался шнурок . А лидирует, конечно же, Илья Малинин.

2. Болельщики пронесли флаг России на арену , чтобы поддержать Петра. А диктор объявил его как чемпиона России .

3. Линдси Вонн впервые вышла на связь после страшного падения в скоростном спуске . Она сломала большеберцовую кость – впереди несколько операций.

4. Наши лыжники Наталья Непряева и Савелий Коростелев не добрались до четвертьфинала в спринте . Золото у Йоханнеса Клэбо и Линн Сван. Йоханнес теперь семикратный олимпийский чемпион.

5. У шорт-трекистов тоже сразу не задалось: Алена Крылова упала в квалификации , Иван Посашков нарушил правила . Смешанную эстафету выиграла Италия, причем спиной вперед !

6. Дарья Олесик – 13-я в турнире саночниц , чемпионкой стала немка Юлия Таубиц.

7. Во вторник был настоящий норвежский день: сначала Бирк Рууд выиграл золото в лыжном слоупстайле .

8. Затем – Йохан-Олав Ботн забрал индивидуальную гонку в биатлоне , у Эрика Перро – серебро, а у Стурлы Лагрейда – бронза.

9. Женскую командную комбинацию в горных лыжах выиграли австрийки Катарина Хубер и Ариане Редлер .

10. Американская лыжница Джессика Диггинс, оказывается, сломала ребро во время олимпийского скиатлона . И финишировала! После этого еще и в спринте выступила – мощь.

11. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Россия может обратиться в суд, чтобы Савелию Коростелеву дали бронзу скиатлона . Он стал четвертым, а француз Делож, взявший серебро, получил только предупреждение за срез дистанции.

12. Шведские керлингисты забрали золото в дабл-миксте , обыграв в финале США. Бронза у Италии.

13. Словения – чемпион в смешанном турнире по прыжкам с трамлина. Ника и Домен Превц все-таки с золотом!

14. Женская хоккейная сборная США разгромила Канаду , Финляндия победила Швейцарию, Италия проиграла Германии.

Цитаты дня

Норвежский биатлонист Лагрейд признался в измене, завоевав медаль на ОИ-2026: «Три месяца назад я совершил самую большую ошибку в жизни»

Непряева о том, что не прошла квалификацию спринта на Олимпиаде: «Чувствовала себя слабачкой. На фоне лидеров – просто рахит»

Оргкомитет Олимпиады-2026: «Если у кого-то из спортсменов сломались медали, пусть обратятся к нам – мы починим»

Итальянский фигурист Мемола: «У меня только добрые слова в адрес Гуменника. Я очень жду его прокатов в Милане и буду за него болеть»

Гуменник о замене музыки в короткой программе: «Думал про Rammstein, даже связался с их командой, но права получить уже не успел»

ЦСКА выиграл WINLINE Зимний кубок РПЛ, ничьи «МЮ» и «Челси», 10:1 в КХЛ, Валиева за мессенджер МАХ и другие новости

