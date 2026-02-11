  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Гуменник – 12-й после короткой, неудачи Коростелева и Непряевой в спринте, Диггинс сломала ребро и другие олимпийские новости
4

Гуменник – 12-й после короткой, неудачи Коростелева и Непряевой в спринте, Диггинс сломала ребро и другие олимпийские новости

1. Петр Гуменник неплохо выступил в короткой программе – 12-е место, несмотря на новую музыку. К тому же во время проката у него развязался шнурок. А лидирует, конечно же, Илья Малинин.

2. Болельщики пронесли флаг России на арену, чтобы поддержать Петра. А диктор объявил его как чемпиона России.

3. Линдси Вонн впервые вышла на связь после страшного падения в скоростном спуске. Она сломала большеберцовую кость – впереди несколько операций.

4. Наши лыжники Наталья Непряева и Савелий Коростелев не добрались до четвертьфинала в спринте. Золото у Йоханнеса Клэбо и Линн Сван. Йоханнес теперь семикратный олимпийский чемпион.

5. У шорт-трекистов тоже сразу не задалось: Алена Крылова упала в квалификации, Иван Посашков нарушил правила. Смешанную эстафету выиграла Италия, причем спиной вперед!

6. Дарья Олесик – 13-я в турнире саночниц, чемпионкой стала немка Юлия Таубиц.

7. Во вторник был настоящий норвежский день: сначала Бирк Рууд выиграл золото в лыжном слоупстайле.

8. Затем – Йохан-Олав Ботн забрал индивидуальную гонку в биатлоне, у Эрика Перро – серебро, а у Стурлы Лагрейда – бронза.

9. Женскую командную комбинацию в горных лыжах выиграли австрийки Катарина Хубер и Ариане Редлер.

10. Американская лыжница Джессика Диггинс, оказывается, сломала ребро во время олимпийского скиатлона. И финишировала! После этого еще и в спринте выступила – мощь.

11. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Россия может обратиться в суд, чтобы Савелию Коростелеву дали бронзу скиатлона. Он стал четвертым, а француз Делож, взявший серебро, получил только предупреждение за срез дистанции.

12. Шведские керлингисты забрали золото в дабл-миксте, обыграв в финале США. Бронза у Италии.

13. Словения – чемпион в смешанном турнире по прыжкам с трамлина. Ника и Домен Превц все-таки с золотом!

14. Женская хоккейная сборная США разгромила Канаду, Финляндия победила Швейцарию, Италия проиграла Германии.

Цитаты дня

Норвежский биатлонист Лагрейд признался в измене, завоевав медаль на ОИ-2026: «Три месяца назад я совершил самую большую ошибку в жизни»

Непряева о том, что не прошла квалификацию спринта на Олимпиаде: «Чувствовала себя слабачкой. На фоне лидеров – просто рахит»

Оргкомитет Олимпиады-2026: «Если у кого-то из спортсменов сломались медали, пусть обратятся к нам – мы починим»

Итальянский фигурист Мемола: «У меня только добрые слова в адрес Гуменника. Я очень жду его прокатов в Милане и буду за него болеть»

Гуменник о замене музыки в короткой программе: «Думал про Rammstein, даже связался с их командой, но права получить уже не успел»

ЦСКА выиграл WINLINE Зимний кубок РПЛ, ничьи «МЮ» и «Челси», 10:1 в КХЛ, Валиева за мессенджер МАХ и другие новости

Дайджест выходит при поддержке ГигаЧата – ИИ-помощника от Сбера. Одно из его умений – редактировать изображения: удалять или добавлять объекты, менять одежду или весь ваш образ на фото, исправлять фон.

18+ Реклама. ПAO «Сбербанк России». Erid: 2SDnjcjFjLc

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
утренний дайджест
logoОлимпиада-2026
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
8. Затем – Йохан-Олав Ботн забрал индивидуальную гонку в биатлоне, а у Стурлы Лагрейда – серебро.
А что Перро дисквалифицировали? Почему новости про это нет?
1. Петр Гуменник неплохо выступил в короткой программе – 12-е место, несмотря на новую музыку. К тому же во время проката у него развязался шнурок. А лидирует, конечно же, Илья Малинин.

Насчет "Онегина". Так хочется процитировать известный анекдот про Глинку.
Ответ BYWIN
1. Петр Гуменник неплохо выступил в короткой программе – 12-е место, несмотря на новую музыку. К тому же во время проката у него развязался шнурок. А лидирует, конечно же, Илья Малинин. Насчет "Онегина". Так хочется процитировать известный анекдот про Глинку.
Шнурок развязался у Гоголева Стивена, а у Пети лопнул у носка ботинка.
Если все пройдёт хорошо, то Берди/Сизерон могут стать первым олимпийским чемпионами или призёрами, чьей дуэт был образован меньше полгода назад. Это невозможно в других видах катания, в частности в парном. Но правила позволяют так делать. При этом партнёр уже был чемпионом уже прошлой пратнершей.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»
44 минуты назад
Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки
сегодня, 13:41
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 13:30
Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж
сегодня, 13:01
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Превц, Кобаяси, Никайдо, Ланишек, Чофениг, Раймунд выступят в первой попытке на большом трамплине
сегодня, 12:33
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
сегодня, 12:17
Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026
сегодня, 11:50
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я
сегодня, 11:10
Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию
сегодня, 09:08
Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
вчера, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем