Каминский о неудачном выступлении россиян в спринте на Олимпиаде: «Не ожидал, что будет так плохо. Здесь целый комплекс проблем»

Каминский назвал «неожиданно плохим» выступление россиян в лыжном спринте на ОИ.

Тренер сборной России по биатлону, экс-тренер лыжников Юрий Каминский заявил, что не ожидал от Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой такого неудачного выступления в спринте на Олимпиаде.

На Играх-2026 Коростелев и Непряева не смогли пройти квалификацию.

«Я предполагал, что хорошо не будет, но до такой степени плохо, честно говоря, совсем не ожидал. Здесь целый комплекс проблем, виноватых здесь искать не стоит. Сейчас нужно задуматься над тем, что требуется сделать, чтобы такого не повторялось.

В данном случае отсутствует стратегия развития лыжных гонок. Допустим, в Норвегии спринтерскую команду рассматривают как ту, которая находится на острие развития лыжных гонок. Потому что там скоростная составляющая на первом месте, там мелочей нет.

Если говорить о спринтерской команде, то у нас была определенная стратегия. Мы стремились к показателям, в которых понимали, что вышли на уровень лидеров мирового спринта», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

