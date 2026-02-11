  • Спортс
  Каминский о неудачном выступлении россиян в спринте на Олимпиаде: «Не ожидал, что будет так плохо. Здесь целый комплекс проблем»
Каминский о неудачном выступлении россиян в спринте на Олимпиаде: «Не ожидал, что будет так плохо. Здесь целый комплекс проблем»

Каминский назвал «неожиданно плохим» выступление россиян в лыжном спринте на ОИ.

Тренер сборной России по биатлону, экс-тренер лыжников Юрий Каминский заявил, что не ожидал от Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой такого неудачного выступления в спринте на Олимпиаде.

На Играх-2026 Коростелев и Непряева не смогли пройти квалификацию.

«Я предполагал, что хорошо не будет, но до такой степени плохо, честно говоря, совсем не ожидал. Здесь целый комплекс проблем, виноватых здесь искать не стоит. Сейчас нужно задуматься над тем, что требуется сделать, чтобы такого не повторялось.

В данном случае отсутствует стратегия развития лыжных гонок. Допустим, в Норвегии спринтерскую команду рассматривают как ту, которая находится на острие развития лыжных гонок. Потому что там скоростная составляющая на первом месте, там мелочей нет.

Если говорить о спринтерской команде, то у нас была определенная стратегия. Мы стремились к показателям, в которых понимали, что вышли на уровень лидеров мирового спринта», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

«Судя по трассам, мы вообще не готовились к Олимпиаде». Что не так с лыжным спринтом

Если начать искать виноватых, то можно неплохо так присесть лет на 6
Ну ничего, придёт Губер вместо Вяльбе и сразу побежим, полетим, поскачем😊😊😊
Ответ Melnikov1968
Ну ничего, придёт Губер вместо Вяльбе и сразу побежим, полетим, поскачем😊😊😊
Главное в процессе - не застрелиться от успехов
Ответ SophiDemonenok
Главное в процессе - не застрелиться от успехов
Отличная шутка.
Если всё время говорить,что спринтерская группа не нужна,то откуда взяться спринтерам? В лёгкой атлетике ни марафонцы,ни бегуны на средние дистанции спринт не бегают. А в лыжах побегут?И пример шведок уде столько лет,видимо,не говорит ни о чём."Жираф большой,ему видней".
Если никто не виноват,то какие могут быть сделаны выводы???
А чего он ожидал? Ну до этого же прям подиумы сплошняком были? ))
Ох, посмотрим мы на скоростных биатлонистов на КМ, полюбуемся)
