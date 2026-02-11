  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Австралийский сноубордист Болтон сломал шею на тренировке на Олимпиаде-2026
3

Австралийский сноубордист Болтон сломал шею на тренировке на Олимпиаде-2026

Австралийский сноубордист Болтон сломал шею во время тренировки на Олимпиаде.

Австралийский сноубордист Кэмерон Болтон был госпитализирован после перелома шеи, полученного во время тренировки на Олимпиаде-2026.

35-летний Болтон выступает в сноуборд-кроссе. В понедельник он получил повреждения во время тренировочного заезда, но за медицинской помощью обратился только во вторник после того, как боль усилилась.

Спортсмена обследовали в олимпийской больнице и выявили у него перелом двух шейных позвонков. После этого его на вертолете отправили в Милан. 

Болтон – серебряный призер ЧМ-2025 года в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NBC
сноуборд
травмы
Кэм Болтон
сборная Австралии
logoОлимпиада-2026
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это не есть хорошо
Скорейшего выздоровления 🙏🙏🙏
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Линдси Вонн: «К сожалению, я получила сложный перелом большеберцовой кости, который потребует нескольких операций»
10 февраля, 07:25
Олимпиада-2026, 9 февраля, все медали дня: Лердам победила на 1000 м в коньках, Гу Эйлин – 2-я в слоупстайле, Раймунд взял золото в прыжках с трамплина
9 февраля, 20:04
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Мурасе выиграла золото в биг-эйре, Садовски-Синнотт – 2-я, Ю Сын Ын – 3-я
9 февраля, 19:47
Рекомендуем
Главные новости
Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»
45 минут назад
Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки
сегодня, 13:41
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 13:30
Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж
сегодня, 13:01
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Превц, Кобаяси, Никайдо, Ланишек, Чофениг, Раймунд выступят в первой попытке на большом трамплине
сегодня, 12:33
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
сегодня, 12:17
Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026
сегодня, 11:50
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я
сегодня, 11:10
Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию
сегодня, 09:08
Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
вчера, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем