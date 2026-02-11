Австралийский сноубордист Болтон сломал шею на тренировке на Олимпиаде-2026
Австралийский сноубордист Кэмерон Болтон был госпитализирован после перелома шеи, полученного во время тренировки на Олимпиаде-2026.
35-летний Болтон выступает в сноуборд-кроссе. В понедельник он получил повреждения во время тренировочного заезда, но за медицинской помощью обратился только во вторник после того, как боль усилилась.
Спортсмена обследовали в олимпийской больнице и выявили у него перелом двух шейных позвонков. После этого его на вертолете отправили в Милан.
Болтон – серебряный призер ЧМ-2025 года в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NBC
Это не есть хорошо
Скорейшего выздоровления 🙏🙏🙏
Здоровья!!!
