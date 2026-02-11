Егор Сорин: «После двух гонок на Олимпиаде Непряева и Коростелев находятся в хорошем рабочем состоянии. Спринты – не их профиль»

Сорин: после двух гонок на Олимпиаде Непряева и Коростелев в хорошей форме.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал результаты российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпиаде .

В скиатлоне Непряева заняла 17-е место, Коростелев стал четвертым. В классическом спринте оба лыжника не прошли квалификацию.

«После двух гонок Дарья и Савелий находятся в хорошем рабочем состоянии. Савелий пробежал, наверное, свою лучшую гонку на международной арене в этом сезоне.

Про Дарью так сказать нельзя, но в любом случае результат был в ее коридоре, который она могла показать. При хорошем стечении обстоятельств, если убрать падение, можно было побороться и за десятку сильнейших.

Но в спорте нет сослагательного наклонения, поэтому 17-е место, такой же был у нее и стартовый номер. И в рейтингах она идет как раз в топ-20. Поэтому для нее это неудовлетворительный результат, но провальной гонку нельзя назвать», – сказал Сорин.

«Что касается результатов Савелия и Дарьи [в спринте], то они неудовлетворительные. Проводим аналитику, в принципе знаем причины, но не будем о них говорить. Но ничего страшного, учитывая, что спринты – не профиль данных спортсменов.

Чего им не хватает в спринтах? Просто нужно выходить на более высокую соревновательную скорость в спринте, все было понятно, это прослеживалось по ходу всего сезона – и в прологах спортсмены проигрывали достаточно много.

Даже в спринте на Кубке мира в Гомсе проигрыш был довольно большой в прологе. С таким проигрышем сложно рассчитывать на 100-процентное попадание в квалификацию», – приводит слова Сорина ТАСС.