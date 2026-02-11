⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
Американская фристайлистка Элизабет Лемли победила в могуле на Олимпиаде-2026.
Американская фристайлистка Элизабет Лемли выиграла золото в могуле на Олимпийских играх в Италии.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Фристайл
Женщины
Могул
1. Элизабет Лемли (США) – 82,30
2. Джелин Кауф (США) – 80,77
3. Перрин Лаффон (Франция) – 78,00
4. Хинако Томитака (Япония) – 78,00
5. Майя Швингхаммер (Канада) – 77,61
6. Шарлотта Уилсон (Австралия) – 75,17
7. Авиталь Карролл (Австрия) – 71,89
8. Джакара Энтони (Австралия) – 60,81
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Почему Лаффонт взяла 3 место, если Томияка тоже набрала 78.0?
как я (наверное неправильно) понимаю