⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я

Американская фристайлистка Элизабет Лемли выиграла золото в могуле на Олимпийских играх в Италии.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Фристайл

Женщины

Могул

1. Элизабет Лемли (США) – 82,30

2. Джелин Кауф (США) – 80,77

3. Перрин Лаффон (Франция) – 78,00

4. Хинако Томитака (Япония) – 78,00

5. Майя Швингхаммер (Канада) – 77,61

6. Шарлотта Уилсон (Австралия) – 75,17

7. Авиталь Карролл (Австрия) – 71,89

8. Джакара Энтони (Австралия) – 60,81