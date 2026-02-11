  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
16

⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я

Американская фристайлистка Элизабет Лемли победила в могуле на Олимпиаде-2026.

Американская фристайлистка Элизабет Лемли выиграла золото в могуле на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Фристайл

Женщины

Могул

1. Элизабет Лемли (США) – 82,30

2. Джелин Кауф (США) – 80,77

3. Перрин Лаффон (Франция) – 78,00

4. Хинако Томитака (Япония) – 78,00

5. Майя Швингхаммер (Канада) – 77,61

6. Шарлотта Уилсон (Австралия) – 75,17

7. Авиталь Карролл (Австрия) – 71,89

8. Джакара Энтони (Австралия) – 60,81

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
фристайл
результаты
могул (жен)
logoОлимпиада-2026
logoХинако Томитака
Тесс Джонсон
logoПеррин Лаффон
сборная Австралии жен
logoсборная Канады жен
logoДжакара Энтони
Майя Швингхаммер
logoсборная Франции жен
logoсборная США жен
logoсборная Японии жен
logoДжейлин Кауф
logoЭлизабет Лемли
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да ну нафиг; такого просто не могло случиться. Просто в шоке 🤯
в итоге Энтони 8-ая....
Почему Лаффонт взяла 3 место, если Томияка тоже набрала 78.0?
Ответ Dimash Balatayev
в итоге Энтони 8-ая.... Почему Лаффонт взяла 3 место, если Томияка тоже набрала 78.0?
по очкам там хуже, 2/3
как я (наверное неправильно) понимаю
Энтони, ну как же (
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Рууд взял золото в слоупстайле, Холл – 2-й, Хэррингтон – 3-й
10 февраля, 13:12
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Гремо победила в слоупстайле, Гу Эйлин – 2-я, Олдем – 3-я
9 февраля, 12:57
Рекомендуем
Главные новости
Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»
44 минуты назад
Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки
сегодня, 13:41
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 13:30
Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж
сегодня, 13:01
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Превц, Кобаяси, Никайдо, Ланишек, Чофениг, Раймунд выступят в первой попытке на большом трамплине
сегодня, 12:33
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
сегодня, 12:17
Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026
сегодня, 11:50
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я
сегодня, 11:10
Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию
сегодня, 09:08
Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
вчера, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем