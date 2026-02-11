МОК запретил украинской фристайлистке выступать в шлеме с политическим лозунгом на Олимпиаде
МОК запретил украинской фристайлистке выступать в шлеме с политическим лозунгом.
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать в Милане-2026 в шлеме с политическим лозунгом.
«Где-то за неделю до Олимпийских игр мне пришло письмо на почту, что МОК считает мой шлем пропагандой, из-за чего в нем я не могу выступать на Играх.
Я из-за недостатка какого-то опыта, знаний и, наверное, уверенности просто сменила шлем, и теперь там просто маленький флаг Украины», — цитирует спортсменку РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
