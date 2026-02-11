МОК запретил украинской фристайлистке выступать в шлеме с политическим лозунгом на Олимпиаде

  • Спортс
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать в Милане-2026 в шлеме с политическим лозунгом. 

«Где-то за неделю до Олимпийских игр мне пришло письмо на почту, что МОК считает мой шлем пропагандой, из-за чего в нем я не могу выступать на Играх.

Я из-за недостатка какого-то опыта, знаний и, наверное, уверенности просто сменила шлем, и теперь там просто маленький флаг Украины», — цитирует спортсменку РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Может в кастрюле выступать, раз уж так хочется доносить политические лозунги, а не в соревнованиях учавствовать.
Ответ Winterburn
Может в кастрюле выступать, раз уж так хочется доносить политические лозунги, а не в соревнованиях учавствовать.
Так у кастрюли то дно круглое, а голова - квадратная. Неудобно. На глаза спадает
Ответ Winterburn
Может в кастрюле выступать, раз уж так хочется доносить политические лозунги, а не в соревнованиях учавствовать.
Можно ещё шапочку из фольги пододеть под кастрюлю
Что там было то?
"Дайте грошей" что ли?
Ответ al77
Что там было то? "Дайте грошей" что ли?
Если серьезно, то «be brave like Ukrainian»
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Если серьезно, то «be brave like Ukrainian»
Ну понятно, любовь к Украине особенно ярка и сильна у тех кто подальше из нее уехал.
В Италии норм, а уж какие патриоты в Канаде...
МОК твердит, что их принципы вне политики. Тогда верните русских и белорусов, если это вне политики. А если с политикой, то отстраните американцов и израильтян, разрешите украинцам и не только наносить эти лозунги. А то получается ни разу не справедливо. Принципы нарушаются
Ответ Святослав Федорович
МОК твердит, что их принципы вне политики. Тогда верните русских и белорусов, если это вне политики. А если с политикой, то отстраните американцов и израильтян, разрешите украинцам и не только наносить эти лозунги. А то получается ни разу не справедливо. Принципы нарушаются
Вы не понимаете...)
Ответ Александр Попов
Вы не понимаете...)
Но ведь и правда люди не понимают, что израильский геноцид газы , признанный ООН геноцидом, это про демократию и высоконравственные ценности каждого человека в этом мире. А защита Россией своих интересов это проделки Мордора.
Для такой головы и шлем не нужен 🙉
и тогда она решила выступать без шлема
Ответ Ржевский
и тогда она решила выступать без шлема
Да даже без одежды
Ответ Иван Алейников
Да даже без одежды
а мне такое решение нравится!
И снова украинских ботов практически нет на ветке.
Сайт хорошеет с каждым днём...
Ответ bel01
И снова украинских ботов практически нет на ветке. Сайт хорошеет с каждым днём...
Зарядки на телефоне не хватает.
Как хорошо лозунговать в Доломитовых Альпах, подальше от событий, для которых приготовлен лозунг)
Чемпионы по токсичности!
Не ту сборную отстранили от соревнований.
Ох уж эти кастрюли дубовые, им говорят -"нельзя", а они опять за своё. "Горбатого могила исправит".
