МОК запретил украинской фристайлистке выступать в шлеме с политическим лозунгом на Олимпиаде

МОК запретил украинской фристайлистке выступать в шлеме с политическим лозунгом.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать в Милане-2026 в шлеме с политическим лозунгом.

«Где-то за неделю до Олимпийских игр мне пришло письмо на почту, что МОК считает мой шлем пропагандой, из-за чего в нем я не могу выступать на Играх.

Я из-за недостатка какого-то опыта, знаний и, наверное, уверенности просто сменила шлем, и теперь там просто маленький флаг Украины», — цитирует спортсменку РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.