Дегтярев о восстановлении ОКР: «В апреле-мае исполком МОК заслушает наше досье. А дальше может быть только одно решение – наше восстановление»
Министр спорта России Михаил Дегтярев предполагает, что Международный олимпийский комитет (МОК) весной рассмотрит вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР) и примет положительное решение.
«Мы ждем заседания созыва исполкома. Он может быть созван в любой момент президентом этой федерации. На март я бы не рассчитывал, там Паралимпийские игры. Сложные темы в эти даты не поднимаются, а это сложная тема.
По моим ощущениям, должен быть апрель-май, когда исполком заслушает наше досье. А дальше может быть только одно решение – наше восстановление. Я провожу регулярные встречи, до всех доношу нашу позицию, она очищена от политики, исключительно в юридической части восстановления ОКР», – сказал Дегтярев.
