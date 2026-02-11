Дегтярев о восстановлении ОКР: «В апреле-мае исполком МОК заслушает наше досье. А дальше может быть только одно решение – наше восстановление»

Дегтярев считает, что МОК восстановит Олимпийский комитет России.

Министр спорта России Михаил Дегтярев предполагает, что Международный олимпийский комитет (МОК) весной рассмотрит вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР) и примет положительное решение.

«Мы ждем заседания созыва исполкома. Он может быть созван в любой момент президентом этой федерации. На март я бы не рассчитывал, там Паралимпийские игры. Сложные темы в эти даты не поднимаются, а это сложная тема.

По моим ощущениям, должен быть апрель-май, когда исполком заслушает наше досье. А дальше может быть только одно решение – наше восстановление. Я провожу регулярные встречи, до всех доношу нашу позицию, она очищена от политики, исключительно в юридической части восстановления ОКР », – сказал Дегтярев.

