  • Дегтярев о восстановлении ОКР: «В апреле-мае исполком МОК заслушает наше досье. А дальше может быть только одно решение – наше восстановление»
Дегтярев считает, что МОК восстановит Олимпийский комитет России.

Министр спорта России Михаил Дегтярев предполагает, что Международный олимпийский комитет (МОК) весной рассмотрит вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР) и примет положительное решение. 

«Мы ждем заседания созыва исполкома. Он может быть созван в любой момент президентом этой федерации. На март я бы не рассчитывал, там Паралимпийские игры. Сложные темы в эти даты не поднимаются, а это сложная тема.

По моим ощущениям, должен быть апрель-май, когда исполком заслушает наше досье. А дальше может быть только одно решение – наше восстановление. Я провожу регулярные встречи, до всех доношу нашу позицию, она очищена от политики, исключительно в юридической части восстановления ОКР», – сказал Дегтярев. 

Вручила орден Баху и не торопится возвращать Россию: у нового босса МОК первая Олимпиада

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
ОКР
А если нет, он готов будет сдать свой пост?
Ответ Sportsfan
А если нет, он готов будет сдать свой пост?
Он будет бороться
Человек, утверждающий, что 61% систематически занимается спортом, - соврать не может.
Ответ unknownman
Человек, утверждающий, что 61% систематически занимается спортом, - соврать не может.
там, за высоким забором, под надежной охраной, где живут чиновники высокого ранга, возможно, и занимаются спортом, фитнесом эти 61%
Все еще иногда не могу поверить, что это наша реальность. До сих пор иногда удивляюсь, что у нас вот этот человек из бани является министром спорта и говорит вот это все.
Оптимист... "Павлины, говоришь... хех..."
Как то оптимистично, даже самоуверенно
