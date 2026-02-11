Егор Сорин: «Для меня и Коростелева история со скиатлоном на Олимпиаде завершена. Вопросов у нас нет»

Егор Сорин: история со скиатлоном на Олимпиаде завершена.

Тренер российских лыжников Егор Сорин заявил, что история с протестом на результаты мужского скиатлона на Олимпиаде-2026 завершена.

Гонка прошла 8 февраля, российский лыжник Савелий Коростелев занял 4-е место. Француз Матис Делож, взявший серебро, срезал часть дистанции по ходу гонки – российская сторона подала протест, но жюри ограничилось желтой карточкой для спортсмена.

«Для меня и Савелия история со скиатлоном завершена. Я был инициатором протеста, который подали непосредственно после гонки. Хотелось, чтобы члены жюри более внимательно разобрали этот эпизод, потому что по ходу гонки они моментально приняли решение наказать француза желтой карточкой.

По итогам протеста они сделали заключение, дали его нам. Я его принял, понял. Другие специалисты тоже», – сказал Сорин.

«В течение какого-то времени мы узнавали, были ли какие-то прецеденты в прошлом именно на главных стартах: чемпионатах мира или Олимпийских играх. Были ли за подобные нарушения спортсмены дисквалифицированы, но никаких прецедентов мы не нашли.

Такие нарушения случались, но практически везде давались либо устные, либо письменные предупреждения. А именно дисквалификаций не было. Поэтому у меня больше вопросов нет, эта история закончилась. Я точно не буду инициатором апелляции на решение по протесту», – приводит слова Сорина ТАСС.

