Маркус Крамер: «Большунов – невероятный талант, но закрываться – это не выход. Устюгов или Легков тоже большие чемпионы, но при этом очень открытые»

Крамер: Большунов – невероятный талант, но закрываться – это не выход.

Тренер итальянских лыжников Маркус Крамер, который до 2022 года работал с россиянами, поделился мнением о трехкратном чемпионе мира Александре Большунове .

– Как вам со стороны видится драма Александра Большунова?

– Когда FIS приняла решение о нейтральных атлетах, всем сразу было понятно, что его шансы в районе нуля. Из того, что вижу, сейчас он не разговаривает с медиа, мало с кем общается из других лыжников. Он невероятный талант, особенный. Но не считаю, что закрываться – это выход.

Устюгов или Легков тоже большие чемпионы, но они при этом очень открытые. Да и молодежь у вас позитивная. Спорт – это ведь не только про быстрее, выше, сильнее.

Посмотрите на примере Норвегии: Клэбо бьет все рекорды по золотым медалям, но самый известный лыжник в стране все равно Петтер Нортуг. И его вклад в интерес к спорту в мире не меньше. Все-таки атлеты соревнуются для зрителей, – сказал Крамер в интервью Спортсу’’.

