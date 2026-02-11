Маркус Крамер: «Большунов – невероятный талант, но закрываться – это не выход. Устюгов или Легков тоже большие чемпионы, но при этом очень открытые»
Тренер итальянских лыжников Маркус Крамер, который до 2022 года работал с россиянами, поделился мнением о трехкратном чемпионе мира Александре Большунове.
– Как вам со стороны видится драма Александра Большунова?
– Когда FIS приняла решение о нейтральных атлетах, всем сразу было понятно, что его шансы в районе нуля. Из того, что вижу, сейчас он не разговаривает с медиа, мало с кем общается из других лыжников. Он невероятный талант, особенный. Но не считаю, что закрываться – это выход.
Устюгов или Легков тоже большие чемпионы, но они при этом очень открытые. Да и молодежь у вас позитивная. Спорт – это ведь не только про быстрее, выше, сильнее.
Посмотрите на примере Норвегии: Клэбо бьет все рекорды по золотым медалям, но самый известный лыжник в стране все равно Петтер Нортуг. И его вклад в интерес к спорту в мире не меньше. Все-таки атлеты соревнуются для зрителей, – сказал Крамер в интервью Спортсу’’.
«В Европе часто говорят в лицо приятные вещи, а за спиной – не очень». Маркус Крамер скучает по России
Большунов все чаще срывается и винит всех вокруг. Вот почему это происходит
Да и Савелию дали нейтральный статус не из-за того, что он общительный и дружелюбный, а потому что прошёл по заранее озвученным критериям. Та же Даша не сказать, что очень открытая и с английским у неё не всё так хорошо, как у Савы, и тем не менее тоже там.