7

Маркус Крамер: «Большунов – невероятный талант, но закрываться – это не выход. Устюгов или Легков тоже большие чемпионы, но при этом очень открытые»

Крамер: Большунов – невероятный талант, но закрываться – это не выход.

Тренер итальянских лыжников Маркус Крамер, который до 2022 года работал с россиянами, поделился мнением о трехкратном чемпионе мира Александре Большунове.

– Как вам со стороны видится драма Александра Большунова?

– Когда FIS приняла решение о нейтральных атлетах, всем сразу было понятно, что его шансы в районе нуля. Из того, что вижу, сейчас он не разговаривает с медиа, мало с кем общается из других лыжников. Он невероятный талант, особенный. Но не считаю, что закрываться – это выход.

Устюгов или Легков тоже большие чемпионы, но они при этом очень открытые. Да и молодежь у вас позитивная. Спорт – это ведь не только про быстрее, выше, сильнее.

Посмотрите на примере Норвегии: Клэбо бьет все рекорды по золотым медалям, но самый известный лыжник в стране все равно Петтер Нортуг. И его вклад в интерес к спорту в мире не меньше. Все-таки атлеты соревнуются для зрителей, – сказал Крамер в интервью Спортсу’’.

«В Европе часто говорят в лицо приятные вещи, а за спиной – не очень». Маркус Крамер скучает по России

Большунов все чаще срывается и винит всех вокруг. Вот почему это происходит

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Большунов закрытый спортсмен, тяжело проигрывает, не хочет после этого ни с кем общаться. Когда выигрывает, весьма довольный, даже обняться может))) Такой вот он, своеобразный. Столько критики прочитала ( в основном оправданной) за последние месяцы о нем, но… не отталкивает он меня. Очень люблю его как спортсмена, это человек который подарил мне, болельщице сборной России, столько позитивных эмоций. Не забуду его побед и пьедесталов на КМ, ЧМ, ОИ. Это невероятные эмоции. А как он заряжал всю сборную Норвегии… это нечто, что ни гонка, то Большунов Большунов )))) Эх! Были времена)
Ответ Елена Карманова_1117067716
Большунов закрытый спортсмен, тяжело проигрывает, не хочет после этого ни с кем общаться. Когда выигрывает, весьма довольный, даже обняться может))) Такой вот он, своеобразный. Столько критики прочитала ( в основном оправданной) за последние месяцы о нем, но… не отталкивает он меня. Очень люблю его как спортсмена, это человек который подарил мне, болельщице сборной России, столько позитивных эмоций. Не забуду его побед и пьедесталов на КМ, ЧМ, ОИ. Это невероятные эмоции. А как он заряжал всю сборную Норвегии… это нечто, что ни гонка, то Большунов Большунов )))) Эх! Были времена)
Вы его любите как мужика уже))
Ну в плане медийки он конечно не Клэбо)) Не дружит с прессой, камерой, интервью дает бредовые в основном, на эмоциях. Не Месси конечно в этом плане. Зато единственный кто побеждал норгов стабильно. И лучший лыжник в истории России.
Не уверен, что это вообще должно иметь какое-то значение. За то, что Большунов на людей кидается после финиша, его должны наказывать дисциплинарно, что и происходило после случаев с Мяки и Бакуровым. А какой он человек в плане открытости - это его личное дело.
Да и Савелию дали нейтральный статус не из-за того, что он общительный и дружелюбный, а потому что прошёл по заранее озвученным критериям. Та же Даша не сказать, что очень открытая и с английским у неё не всё так хорошо, как у Савы, и тем не менее тоже там.
Все люди разные
