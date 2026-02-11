  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • ⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, Малинин лидирует, Кагияма – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й
5728

⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, Малинин лидирует, Кагияма – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й

Гуменник стал 12-м в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник занимает 12-е место после короткой программы на Олимпиады-2026, лидирует американец Илья Малинин.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 108,16

2. Юма Кагияма (Япония) – 103,07

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55

4. Даниэль Грассль (Италия) – 93,46

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 92,72

7. Кевин Аймоз (Франция) – 92,64

8. Эндрю Торгашев (США) – 88,94

9. Шун Сато (Япония) – 88,70

10. Стивен Гоголев (Канада) – 87,41

11. Кирилл Марсак (Украина) – 86,89

12. Петр Гуменник (Россия) – 86,72

13. Цзинь Боян (Китай) – 86,55

14. Максим Наумов (США) – 85,65

15. Ника Эгадзе (Грузия) – 85,11

16. Маттео Риццо (Италия) – 84,30

17. Денис Васильев (Латвия) – 82,44

18. Александр Селевко (Эстония) – 82,02

19. Лукас Бричги (Швейцария) – 80,87

20. Адам Хагара (Словакия) – 80,30

21. Владимир Самойлов (Польша) – 77,57

22. Као Миура (Япония) – 76,77

23. Донован Каррильо (Мексика) – 75,56

24. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 72,41

25. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 69,80

26. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 69,30

27. Андреас Нордебак (Швеция) – 67,15

28. Федор Кулиш (Латвия) – 66,86

29. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 63,63

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Атмосфера, цены и закулисье Олимпиады: как журналисты Спортса’’ добирались в Милан

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Петя в любом случае - герой, лучший наш одиночник, самый сбалансированный и вообще красота и эстетика на льду! Какой бы ни был результат. Пусть вчерашним днем все трудности и ограничатся, а прокаты будут легкими, чистыми и принесут удовольствие всем и самому Пете в первую очередь. Если зацепит медаль, будет подвиг. Петя, удачи тебе, вся страна с тобой!
Ответ iep2000
Петя в любом случае - герой, лучший наш одиночник, самый сбалансированный и вообще красота и эстетика на льду! Какой бы ни был результат. Пусть вчерашним днем все трудности и ограничатся, а прокаты будут легкими, чистыми и принесут удовольствие всем и самому Пете в первую очередь. Если зацепит медаль, будет подвиг. Петя, удачи тебе, вся страна с тобой!
Комментарий скрыт
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
А кого из российских парней вы хотели бы видеть на ЛИ вместо Гуменника?
Жалко, что Ветлугина не будет с его Боже, царя храни. Посмотреть бы на лица зрителей, ахаха
Ответ 40-летний менеджер
Жалко, что Ветлугина не будет с его Боже, царя храни. Посмотреть бы на лица зрителей, ахаха
Мне тоже очень хотелось бы Мотю в императорском мундире здесь увидеть!)
Ответ 40-летний менеджер
Жалко, что Ветлугина не будет с его Боже, царя храни. Посмотреть бы на лица зрителей, ахаха
Предлагаю Моте снова взять эту ПП, когда нас допустят до МС😁
Не понимаю, что некоторые ноют. Два старших квада, триксель, все непрыжковые четвертого! уровня! Да кто в такой ситуации из наших справился бы лучше? Открывать Олимпиаду без стартов на межнаре и рейтинга. Да, сдвоил тулуп, но СПАС каскад.
Ответ Ak_Gor
Не понимаю, что некоторые ноют. Два старших квада, триксель, все непрыжковые четвертого! уровня! Да кто в такой ситуации из наших справился бы лучше? Открывать Олимпиаду без стартов на межнаре и рейтинга. Да, сдвоил тулуп, но СПАС каскад.
Согласна. Петя большой молодец что с таким давлением смог. ПП дай бог будет невероятным прокатом и без сильного волнения
Ответ Ak_Gor
Не понимаю, что некоторые ноют. Два старших квада, триксель, все непрыжковые четвертого! уровня! Да кто в такой ситуации из наших справился бы лучше? Открывать Олимпиаду без стартов на межнаре и рейтинга. Да, сдвоил тулуп, но СПАС каскад.
я вообще не понимаю граждан с претензиями, либо они совсем не в теме, либо просто лишь бы набросить

2 старших квада сделано, триксель есть. Непрыжковые на 4(!). Единственный косяк - это двойной вместо тройного. На компы свои Петя никак не мог повлиять
Я приму любой результат. Хоть 3-е место, хоть 6-е, хоть 16-е. Я лично не буду упрекать Гуменника ни при каких раскладах, с учетом всех обстоятельств. Уверен, что он костьми ляжет, но всё от него зависящее сделает! Пусть у парня все получится 🙏
Ответ DDDimka
Я приму любой результат. Хоть 3-е место, хоть 6-е, хоть 16-е. Я лично не буду упрекать Гуменника ни при каких раскладах, с учетом всех обстоятельств. Уверен, что он костьми ляжет, но всё от него зависящее сделает! Пусть у парня все получится 🙏
Согласна, не очень понятны все эти медальные ожидания. Наши мальчики на прошлых ОИ в нормальных условиях, с рейтингом, с поддержкой федры и.т.п были 8, 15 и 19. И ничего, никто из не упрекал.
Ответ Дженифер
Согласна, не очень понятны все эти медальные ожидания. Наши мальчики на прошлых ОИ в нормальных условиях, с рейтингом, с поддержкой федры и.т.п были 8, 15 и 19. И ничего, никто из не упрекал.
Ну вы сравнили, они тогда ультраси то с трудом делами, после Камилы только подтянулись .
Любой Петин результат будет значительным. Пройти сквозь такое давление и не сломаться не каждому дано. Удачи и пусть всё получится.
Ответ floret
Любой Петин результат будет значительным. Пройти сквозь такое давление и не сломаться не каждому дано. Удачи и пусть всё получится.
+++++
Ответ floret
Любой Петин результат будет значительным. Пройти сквозь такое давление и не сломаться не каждому дано. Удачи и пусть всё получится.
Поддерживаю комментарий.
Я тут погрузилась в англоязычный мир фигурного катания, так вот, многим болельщикам на реддите интересен Петр, пишут, что у него хорошая техническая база, красивые выезды и стиль русской школы фк, жалеют программу Парфюмер так как многим она понравилась на отборе, пророчат ему топ-10, но пишут, что вряд ли ему поставят высокие компоненты из-за того, что он русский.
Также пишут, что после пекинского отбора некоторые фигурнокатательные блоггеры стали обозревать наши национальные соревнования. И еще жалеют, что не увидят Петра после этой Олимпиады из-за бана.
Ответ Арктический Лед
Я тут погрузилась в англоязычный мир фигурного катания, так вот, многим болельщикам на реддите интересен Петр, пишут, что у него хорошая техническая база, красивые выезды и стиль русской школы фк, жалеют программу Парфюмер так как многим она понравилась на отборе, пророчат ему топ-10, но пишут, что вряд ли ему поставят высокие компоненты из-за того, что он русский. Также пишут, что после пекинского отбора некоторые фигурнокатательные блоггеры стали обозревать наши национальные соревнования. И еще жалеют, что не увидят Петра после этой Олимпиады из-за бана.
Спасибо за комментарий.
Хейтеры, уймитесь. Петя открывал турнир!!! И после всего давления с лишением музыки очень и очень достойно сдюжил! Прижмите опы к дивану.
Ответ Пьяная Бестия
Хейтеры, уймитесь. Петя открывал турнир!!! И после всего давления с лишением музыки очень и очень достойно сдюжил! Прижмите опы к дивану.
да, честно говоря, ожидаемо было, что будет небезошибочный прокат
Ответ Пьяная Бестия
Хейтеры, уймитесь. Петя открывал турнир!!! И после всего давления с лишением музыки очень и очень достойно сдюжил! Прижмите опы к дивану.
Комментарий скрыт
В ПП будет пять четверных. Терять уже нечего, Петю с почином! Олимпийский опыт ценный
Ответ Tucha23pixei
В ПП будет пять четверных. Терять уже нечего, Петю с почином! Олимпийский опыт ценный
+++++
А теперь давайте вспомним, что Петя вышел с нулевым рейтингом, самый первый и НЕ ПОД СВОЮ МУЗЫКУ. Мы, конечно, хотели чудес, но реально он молодец. Такой музыкальный парень, работавший весь сезон над каждым жестом, переживает нервотрёпку за три дня до старта и катает программу под чужую музыку лучше многих и многих. Да, обидно, что был бы ещё один оборот - был бы в шестёрке; была бы другая разминка, получил бы выше компоненты. Но не забываем, что могло бы быть и по-другому: не справиться с нервами, не попасть в ритм новой музыки, упасть...
Ответ Четверной Аксель
А теперь давайте вспомним, что Петя вышел с нулевым рейтингом, самый первый и НЕ ПОД СВОЮ МУЗЫКУ. Мы, конечно, хотели чудес, но реально он молодец. Такой музыкальный парень, работавший весь сезон над каждым жестом, переживает нервотрёпку за три дня до старта и катает программу под чужую музыку лучше многих и многих. Да, обидно, что был бы ещё один оборот - был бы в шестёрке; была бы другая разминка, получил бы выше компоненты. Но не забываем, что могло бы быть и по-другому: не справиться с нервами, не попасть в ритм новой музыки, упасть...
Полностью согласна!! Просто сплошные испытания на пути к олимпиаде у него , то с визой былы непонятная ситуация, то с музыкой и плюс никакой рейтинга и попробуй не дрогни тут...но он откатал нормально ,ещё не все потеряно !
Ответ Четверной Аксель
А теперь давайте вспомним, что Петя вышел с нулевым рейтингом, самый первый и НЕ ПОД СВОЮ МУЗЫКУ. Мы, конечно, хотели чудес, но реально он молодец. Такой музыкальный парень, работавший весь сезон над каждым жестом, переживает нервотрёпку за три дня до старта и катает программу под чужую музыку лучше многих и многих. Да, обидно, что был бы ещё один оборот - был бы в шестёрке; была бы другая разминка, получил бы выше компоненты. Но не забываем, что могло бы быть и по-другому: не справиться с нервами, не попасть в ритм новой музыки, упасть...
Я в машине сидя забыла обо всем ( для хейтеров сразу обозначу, что уже была припаркована возле дома), и даже пульс поднялся, а уж как ему, понятно, что это для спортсменов привычно, но елы палы... 🤣🤣 короче страшно это и круто, что Петюня справился не смотря ни на что
Я сейчас на катке. Очень понравились наши девушки, которые пришли за 1,5 часа до соревнования, были с флагами и плакатами с изображением Петра. С ними многие иностранцы фотографировались. Поэтому они подготовили публику!
Ответ Svetlana1
Я сейчас на катке. Очень понравились наши девушки, которые пришли за 1,5 часа до соревнования, были с флагами и плакатами с изображением Петра. С ними многие иностранцы фотографировались. Поэтому они подготовили публику!
как интересно, спасибо вам))
