⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, Малинин лидирует, Кагияма – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й

Гуменник стал 12-м в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник занимает 12-е место после короткой программы на Олимпиады-2026, лидирует американец Илья Малинин. Олимпиада-2026 Милан, Италия Мужчины Короткая программа 1. Илья Малинин (США) – 108,16 2. Юма Кагияма (Япония) – 103,07 3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55 4. Даниэль Грассль (Италия) – 93,46 5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94 6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 92,72 7. Кевин Аймоз (Франция) – 92,64 8. Эндрю Торгашев (США) – 88,94 9. Шун Сато (Япония) – 88,70 10. Стивен Гоголев (Канада) – 87,41 11. Кирилл Марсак (Украина) – 86,89 12. Петр Гуменник (Россия) – 86,72 13. Цзинь Боян (Китай) – 86,55 14. Максим Наумов (США) – 85,65 15. Ника Эгадзе (Грузия) – 85,11 16. Маттео Риццо (Италия) – 84,30 17. Денис Васильев (Латвия) – 82,44 18. Александр Селевко (Эстония) – 82,02 19. Лукас Бричги (Швейцария) – 80,87 20. Адам Хагара (Словакия) – 80,30 21. Владимир Самойлов (Польша) – 77,57 22. Као Миура (Япония) – 76,77 23. Донован Каррильо (Мексика) – 75,56 24. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 72,41 25. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 69,80 26. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 69,30 27. Андреас Нордебак (Швеция) – 67,15 28. Федор Кулиш (Латвия) – 66,86 29. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 63,63 Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026 Атмосфера, цены и закулисье Олимпиады: как журналисты Спортса’’ добирались в Милан