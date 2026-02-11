⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, Малинин лидирует, Кагияма – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й
Российский фигурист Петр Гуменник занимает 12-е место после короткой программы на Олимпиады-2026, лидирует американец Илья Малинин.
Милан, Италия
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) – 108,16
2. Юма Кагияма (Япония) – 103,07
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55
4. Даниэль Грассль (Италия) – 93,46
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94
6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 92,72
7. Кевин Аймоз (Франция) – 92,64
8. Эндрю Торгашев (США) – 88,94
9. Шун Сато (Япония) – 88,70
10. Стивен Гоголев (Канада) – 87,41
11. Кирилл Марсак (Украина) – 86,89
12. Петр Гуменник (Россия) – 86,72
13. Цзинь Боян (Китай) – 86,55
14. Максим Наумов (США) – 85,65
15. Ника Эгадзе (Грузия) – 85,11
16. Маттео Риццо (Италия) – 84,30
17. Денис Васильев (Латвия) – 82,44
18. Александр Селевко (Эстония) – 82,02
19. Лукас Бричги (Швейцария) – 80,87
20. Адам Хагара (Словакия) – 80,30
21. Владимир Самойлов (Польша) – 77,57
22. Као Миура (Япония) – 76,77
23. Донован Каррильо (Мексика) – 75,56
24. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 72,41
25. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 69,80
26. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 69,30
27. Андреас Нордебак (Швеция) – 67,15
28. Федор Кулиш (Латвия) – 66,86
29. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 63,63
2 старших квада сделано, триксель есть. Непрыжковые на 4(!). Единственный косяк - это двойной вместо тройного. На компы свои Петя никак не мог повлиять
Также пишут, что после пекинского отбора некоторые фигурнокатательные блоггеры стали обозревать наши национальные соревнования. И еще жалеют, что не увидят Петра после этой Олимпиады из-за бана.