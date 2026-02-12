⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур выиграла золото на дистанции 500 м, Фонтана – 2-я, Саро – 3-я, Крылова выбыла в квалификации

Шорт-трекистка Ксандра Велзебур победила на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур победила на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане. Россиянка Алена Крылова упала и выбыла в квалификационном забеге. Олимпийские игры-2026 Милан, Италия Шорт-трек Женщины, 500 м 1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 41,609 2. Арианна Фонтана (Италия) – 42,294 3. Кортни Саро (Канада) – 42,427 4. Селма Паутсма (Нидерланды) – 42,491 5. Ким Бутен (Канада) – 44,347