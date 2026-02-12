  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур выиграла золото на дистанции 500 м, Фонтана – 2-я, Саро – 3-я, Крылова выбыла в квалификации

Шорт-трекистка Ксандра Велзебур победила на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур победила на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане.

Россиянка Алена Крылова упала и выбыла в квалификационном забеге.

Олимпийские игры-2026

Милан, Италия

Шорт-трек

Женщины, 500 м

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 41,609

2. Арианна Фонтана (Италия) – 42,294

3. Кортни Саро (Канада) – 42,427

4. Селма Паутсма (Нидерланды) – 42,491

5. Ким Бутен (Канада) – 44,347

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Никакое не извращение_ мне нравится шорт трек, там своя изюминка есть и он намного сложнее больших коньков и опаснее🙏
Ответ Diana1324
Никакое не извращение_ мне нравится шорт трек, там своя изюминка есть и он намного сложнее больших коньков и опаснее🙏
Для зрителя даже куда интереснее контактно - соревновательный шорт, чем разделки в коньках
Особенно для зрителей на стадионе
Ответ Diana1324
Никакое не извращение_ мне нравится шорт трек, там своя изюминка есть и он намного сложнее больших коньков и опаснее🙏
И он детский сад в сравнении с Айс Кроссом, который олимпийский комитет настойчиво не хочет добавлять в программу, зато есть керлинг, гольф и скейтборды с 12 летними девочками.
Велзебур разорвала просто без шансов. Было бы очень обидно поставив мировой рекорд, и не получить золотую медаль!
Ксандра мощь, уничтожила всех. Но Фонтана... 13 медаль, профи до мозга костей
Ответ Daria Tikhonova
Ксандра мощь, уничтожила всех. Но Фонтана... 13 медаль, профи до мозга костей

Ксандра в четвертьфинале МР👏👏👏🔥🇳🇱
Ксандра в четвертьфинале МР👏👏👏🔥🇳🇱
Велзебур это мощно
Голландцы добрали золотых медалей в шорт треки ,которые в коньках не взяли
13 олимпийская медаль Арианны Фонтана.
о, евроспорт хотя бы финал покажет )
а вот мировой рекорд - так и не увидел (
Ответ Simon Petrikov
о, евроспорт хотя бы финал покажет ) а вот мировой рекорд - так и не увидел (
Зачем, давайте Хаф-Пайп от и до смотреть. Явно из редакции кто-то очень был неравнодушен. Ибо предыдущие награждения сегодня пропускались.
Ответ SlanselaP
Зачем, давайте Хаф-Пайп от и до смотреть. Явно из редакции кто-то очень был неравнодушен. Ибо предыдущие награждения сегодня пропускались.
полутрубу показывали вообще все )
тнт, поляки (два канала), австрийцы и евроспорт )
было сильно )
О, господи Сантос....
Ответ SlanselaP
О, господи Сантос....
не любит она китаянок )
Ответ Simon Petrikov
не любит она китаянок )
У меня есть подозрение, что Сантос что-то приняла на душу с таким катанием=)
и ещё раз Сантос )

забавно
забавно
Комментаторы за Италию почему то в открытую болеют
