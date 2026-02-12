⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур выиграла золото на дистанции 500 м, Фонтана – 2-я, Саро – 3-я, Крылова выбыла в квалификации
Шорт-трекистка Ксандра Велзебур победила на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.
Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур победила на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане.
Россиянка Алена Крылова упала и выбыла в квалификационном забеге.
Олимпийские игры-2026
Милан, Италия
Шорт-трек
Женщины, 500 м
1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 41,609
2. Арианна Фонтана (Италия) – 42,294
3. Кортни Саро (Канада) – 42,427
4. Селма Паутсма (Нидерланды) – 42,491
5. Ким Бутен (Канада) – 44,347
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
