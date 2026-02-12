⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м, Сун Лун – 2-й, Рим Джон Ун – 3-й, Посашков дисквалифицирован

Шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026.

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Милане. Россиянин Иван Посашков получил дисквалификацию в своем квалификационном заезде. Олимпийские игры-2026 Милан, Италия Шорт-трек Мужчины, 1000 м 1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 1.24,537 2. Сун Лун (Китай) – 1:24,565 3. Рим Джон Ун (Южная Корея) – 1.24,611 4. Уильям Данджину (Канада) – 1.24,671 5. Робертс Крузбергс (Латвия) – 1.24,681