27

⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м, Сун Лун – 2-й, Рим Джон Ун – 3-й, Посашков дисквалифицирован

Шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026.

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Милане. 

Россиянин Иван Посашков получил дисквалификацию в своем квалификационном заезде.

Олимпийские игры-2026

Милан, Италия

Шорт-трек

Мужчины, 1000 м

1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 1.24,537

2. Сун Лун (Китай) – 1:24,565

3. Рим Джон Ун (Южная Корея) – 1.24,611

4. Уильям Данджину (Канада) – 1.24,671

5. Робертс Крузбергс (Латвия) – 1.24,681

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
27 комментариев
Надо признать, что на видео хорошо видно, что Посашков сначала китайцу рукой в шлем попал, а затем толкнул его. Так что дисквал честно получил.
И для чего ехал? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
"Русский с китайцем братья навек "
Какая-то сплошная русофобия. Это что же получается, выходит, Русскому Человеку уже нельзя вмазать по кумполу китайцу? А почему? Не постигаю.
Короче, на посашок и домой.
Одна упала второго дисквалифицировалим_ Бедный Семен Елистратов смотрит все это безобразие от нейтралов😭
обалдеть )
ван т’Ваут
но как же Данжину проспал? )
Голландцы сегодня разрывают, вот и Йенс подтянулся :)
И здесь тоже быстро отстрелялись
Ответ закрыт по беспределу
И здесь тоже быстро отстрелялись
здесь вообще со штрафом
Канадский пижон был очень удивлен результатом финала, прям на лице читалось
да блин, Посашков (
Коньки/шорт-трек в Telegram
Ко всем новостям
