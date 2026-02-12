⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м, Сун Лун – 2-й, Рим Джон Ун – 3-й, Посашков дисквалифицирован
Шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026.
Нидерландский шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Милане.
Россиянин Иван Посашков получил дисквалификацию в своем квалификационном заезде.
Олимпийские игры-2026
Милан, Италия
Шорт-трек
Мужчины, 1000 м
1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 1.24,537
2. Сун Лун (Китай) – 1:24,565
3. Рим Джон Ун (Южная Корея) – 1.24,611
4. Уильям Данджину (Канада) – 1.24,671
5. Робертс Крузбергс (Латвия) – 1.24,681
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ван т’Ваут
но как же Данжину проспал? )