56

⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Фон Алльмен выиграл супергигант, Кокран-Зигле – 2-й, Одерматт – 3-й

Швейцарский горнолыжник фон Алльмен выиграл супергигант на Олимпиаде в Италии.

11 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии прошел мужской супергигант. Победу одержал швейцарец Франьо фон Алльмен.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Горные лыжи

Мужчины

Супергигант

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.25,32

2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,13

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,28

4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,31

5. Джованни Францони (Италия) – 0,63

6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,78

7. Фредрик Меллер (Норвегия) – 0,80

8. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,82

9. Алексис Монне (Швейцария) – 0,90

10. Кристоф Иннерхофер (Италия) – 1,18

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
56 комментариев
Срочно статью про чувака, 3хкратный уже на этих играх
Фон Алльмен гений конечно)
У фон Альмена в сумме 5 побед на этапах Кубка мира и 5 золотых медалей с ОИ и ЧМ. А у Кильде, например, 21 победа на КМ и ни одного золота ОИ или ЧМ.
Ответ Frank Underwood
У фон Альмена в сумме 5 побед на этапах Кубка мира и 5 золотых медалей с ОИ и ЧМ. А у Кильде, например, 21 победа на КМ и ни одного золота ОИ или ЧМ.
показатель чемпионской менталки, уметь вот так собираться в важный момент
Ответ чистый раскат
показатель чемпионской менталки, уметь вот так собираться в важный момент
или стечение обстоятельств, соблазн подогнать задачу под ответ всегда есть
Восхитительные три подряд победы Алльмена! И какой красивый, захватывающий вид спорта!!!
Жаль, что у Париса отстегнулись лыжи. Трасса ему подходит.

Она для мощных спортсменов оптимально. А Франьо как раз один из самых крупных спортсменов в кубке. Это и видно на нижних отрезках, где нужна как раз масса.

С заслуженным золотом! А Райана с успешным продолжением династии спортивной, а Марко с бронзой. Успешные игры для швейцарской мужской команды, но это было понятно по прошлому ЧМ. И обошлось без травм, к счастью. Ждём с нетерпением оставшиеся гонки!
Фон альмен всегда идет ва-банк, на все деньги, рискует максимально и в этот раз ему воздалось по полной. а его постоянное хорошее настроение - только еще больше располагает к нему! поздравляем трехкратного!!!
Кокран-Зигл вторую олимпиаду подряд берет серебро в этой дисциплине
Франьо поражает уже какой день, все лидеры зажались на его фоне
Номер 13 пора исключать из соревнований.
На ровном месте отстегнулась лыжа.
Ответ Ludas
Номер 13 пора исключать из соревнований. На ровном месте отстегнулась лыжа.
Да, место не совсем ровное) Но вопросы с настройками крепления. Особенно учитывая габариты Пэриса.
Ответ Ludas
Номер 13 пора исключать из соревнований. На ровном месте отстегнулась лыжа.
Ну хотя бы не выдавать его никому, чей возраст превышает 35
Показ с дрона шикарный, и теперь еще звук как в формуле-1, что очень подходит, особенно скоростному спуску. Но снег и подготовка трассы конечно были лучше в Китцбюэле
Рекомендуем