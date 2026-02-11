⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Фон Алльмен выиграл супергигант, Кокран-Зигле – 2-й, Одерматт – 3-й
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен выиграл супергигант на Олимпиаде в Италии.
11 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии прошел мужской супергигант. Победу одержал швейцарец Франьо фон Алльмен.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Горные лыжи
Мужчины
Супергигант
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.25,32
2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,13
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,28
4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,31
5. Джованни Францони (Италия) – 0,63
6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,78
7. Фредрик Меллер (Норвегия) – 0,80
8. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,82
9. Алексис Монне (Швейцария) – 0,90
10. Кристоф Иннерхофер (Италия) – 1,18
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Она для мощных спортсменов оптимально. А Франьо как раз один из самых крупных спортсменов в кубке. Это и видно на нижних отрезках, где нужна как раз масса.
С заслуженным золотом! А Райана с успешным продолжением династии спортивной, а Марко с бронзой. Успешные игры для швейцарской мужской команды, но это было понятно по прошлому ЧМ. И обошлось без травм, к счастью. Ждём с нетерпением оставшиеся гонки!
На ровном месте отстегнулась лыжа.