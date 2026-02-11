  • Спортс
  • Маркус Крамер: «Вяльбе оказывала большое давление, но высказывала все в глаза. Потом могла позвать в баню и что-нибудь предложить выпить»
Экс-тренер российских лыжников Маркус Крамер, который сейчас работает в команде Италии, положительно оценил работу Елены Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России.

– Как много связи у вас с Россией сейчас? 

– 2-3 раза в неделю точно получаю от кого-то сообщения. У нас очень хороший контакт с Юлей Ступак, Сергеем Устюговым, Артемом Мальцевым. Много лет они были моей семьей. Прошлым летом мы после большого перерыва встретились с Юлей – и это был очень эмоциональный, особенный момент для нас обоих. 

– Сохраняются ли контакты с Еленой Вяльбе?

– Да-да. Иногда созваниваемся. Очень ее уважаю. Как босс федерации она не просто сидит в кабинете, а в курсе всех дел, знает абсолютно каждого атлета. Приезжает на сборы, и все знают, что ее двери всегда открыты для каждого. Елена готова и выслушать, и помочь решить какие-то проблемы. 

– Ходят слухи, что она может покинуть пост президента ФЛГР.

– Не думаю, что это было бы хорошо. Она давно руководит, но постоянно проделывает большую работу.

– Вы же помните Дмитрия Губерниева?

– Ха-ха, конечно.

– Он хочет сменить ее на посту руководителя российских лыж.

– Ну, одно дело говорить – тут он хорош. Но совсем другое – что-то реально делать. Я видел, какая огромная разница в России между лыжами и биатлоном. Вяльбе знала про свой вид все. Она могла рвануть на детский старт в Магадан – и это было обычно для нее. Потрясающая.

Конечно, я слышал и про ее политические заявления. Но предпочитаю говорить о той ее стороне, которая связана с ФЛГР. Там она делала свою работу великолепно.

– Вы так тепло отзываетесь о ней – при том, что она вас нещадно критиковала в годы работы.

– Да-да, это было. Но, знаете, об этом тоже приятно вспоминать. Потому что мне нравится общаться с теми, кто говорит все прямо. Она ругала меня за излишнюю демократию в группе. Но таково мое видение работы! 

Никто в России не хотел работать с Устюговым. А мне было любопытно подобрать к нему ключики. С ним было безумно трудно, но безумно интересно. Великие спортсмены часто с особенностями.

Возвращаясь к Елене – да, она постоянно оказывала большое давление. Но высказывала все в глаза. Потом могла позвать в баню и что-нибудь предложить выпить. И понимали потом друг друга лучше.

В Центральной Европе часто бывает, что тебе в лицо улыбаются и говорят приятные вещи, а за спиной – не очень. Ненавижу это. Я тоже могу допустить ошибку, и хорошо, если есть человек, который может сказать об этом открыто. Лучше сказать, что результат дерьмовый, чем не сказать, – сказал Крамер.

«В Европе часто говорят в лицо приятные вещи, а за спиной – не очень». Маркус Крамер скучает по России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Сейчас у Губера пердак разнесёт.
Ответ krupin82
Сейчас у Губера пердак разнесёт.
Скоро появится
Ответ krupin82
Сейчас у Губера пердак разнесёт.
Губер тоже ходит в баню, но к министру спорта
Собственно, у меня аналогичная позиция: пусть говорит любую дичь о политике и любых других темах, где ее мнение не значит ничего, но лыжи при ней восстали из пепла и развивались поступательно, и как человек на своей должности она хороша.
Ответ Coongur
Собственно, у меня аналогичная позиция: пусть говорит любую дичь о политике и любых других темах, где ее мнение не значит ничего, но лыжи при ней восстали из пепла и развивались поступательно, и как человек на своей должности она хороша.
Только не забывайте что из за ее слов о политике страдает вся федерация да и не только лыжная.Не лучше ли вообще тогда молчать в тряпочку раз ее мнение в политике ничего не значит.
Ответ Алексей Ларёв
Только не забывайте что из за ее слов о политике страдает вся федерация да и не только лыжная.Не лучше ли вообще тогда молчать в тряпочку раз ее мнение в политике ничего не значит.
Факты - упрямая вещь: лыжники (пусть по 1 человеку, пусть без флага) катаются на КМ и Олимпиаде. А другие молчащие в тряпочку федерации только глаголят о большой биатлонной семье устами майонеза.
Спасибо на добром слове, тоже такое ощущение, что если уберут её, будет только хуже
П.С. правильно написал человек выше, у губера пердак сгорит от этого интервью
Насколько это интереснее, содержательнее и вообще человечнее, чем все эти хаотичные новости и желтые высказывания
Ответ lightrip
Насколько это интереснее, содержательнее и вообще человечнее, чем все эти хаотичные новости и желтые высказывания
Дядька вообще классный, да и как специалист отличный и уважаемый.
Ну если Вяльбе уберут,а поставят губера,то микрофон у каждого в заднице будет обеспечен
Ответ Аристафан
Ну если Вяльбе уберут,а поставят губера,то микрофон у каждого в заднице будет обеспечен
Ну только самый упоротый может поставить недожуреалиста губера президентом ФЛГР. ...зотя от дектярева можно одидать всё
Маркус до чего крутой чел
Хороший руководитель и приятный умный человек - не всегда одно и то же. Мне кажется, прямо показательный случай. Сборная при ней была, конечно, хорошая, особенно мужская.
... " Вы так тепло отзываетесь о ней, при том что она вас нещадно критиковала.. "... После этих слов Губерниев должен" завязывать" со спортом 🤣
" говорить одно , а что то реально делать другое ’ - в точку !!!
Крамер хорош как тренер, да и приятный как человек, абсолютно адекватное интервью, все по делу, и Губеру «большой» привет передал
