Маркус Крамер: «Вяльбе оказывала большое давление, но высказывала все в глаза. Потом могла позвать в баню и что-нибудь предложить выпить»

Тренер Крамер: не думаю, что будет хорошо, если Вяльбе покинет ФЛГР.

Экс-тренер российских лыжников Маркус Крамер, который сейчас работает в команде Италии, положительно оценил работу Елены Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России.

– Как много связи у вас с Россией сейчас?

– 2-3 раза в неделю точно получаю от кого-то сообщения. У нас очень хороший контакт с Юлей Ступак, Сергеем Устюговым, Артемом Мальцевым. Много лет они были моей семьей. Прошлым летом мы после большого перерыва встретились с Юлей – и это был очень эмоциональный, особенный момент для нас обоих.

– Сохраняются ли контакты с Еленой Вяльбе?

– Да-да. Иногда созваниваемся. Очень ее уважаю. Как босс федерации она не просто сидит в кабинете, а в курсе всех дел, знает абсолютно каждого атлета. Приезжает на сборы, и все знают, что ее двери всегда открыты для каждого. Елена готова и выслушать, и помочь решить какие-то проблемы.

– Ходят слухи, что она может покинуть пост президента ФЛГР.

– Не думаю, что это было бы хорошо. Она давно руководит, но постоянно проделывает большую работу.

– Вы же помните Дмитрия Губерниева?

– Ха-ха, конечно.

– Он хочет сменить ее на посту руководителя российских лыж.

– Ну, одно дело говорить – тут он хорош. Но совсем другое – что-то реально делать. Я видел, какая огромная разница в России между лыжами и биатлоном. Вяльбе знала про свой вид все. Она могла рвануть на детский старт в Магадан – и это было обычно для нее. Потрясающая.

Конечно, я слышал и про ее политические заявления. Но предпочитаю говорить о той ее стороне, которая связана с ФЛГР . Там она делала свою работу великолепно.

– Вы так тепло отзываетесь о ней – при том, что она вас нещадно критиковала в годы работы.

– Да-да, это было. Но, знаете, об этом тоже приятно вспоминать. Потому что мне нравится общаться с теми, кто говорит все прямо. Она ругала меня за излишнюю демократию в группе. Но таково мое видение работы!

Никто в России не хотел работать с Устюговым. А мне было любопытно подобрать к нему ключики. С ним было безумно трудно, но безумно интересно. Великие спортсмены часто с особенностями.

Возвращаясь к Елене – да, она постоянно оказывала большое давление. Но высказывала все в глаза. Потом могла позвать в баню и что-нибудь предложить выпить. И понимали потом друг друга лучше.

В Центральной Европе часто бывает, что тебе в лицо улыбаются и говорят приятные вещи, а за спиной – не очень. Ненавижу это. Я тоже могу допустить ошибку, и хорошо, если есть человек, который может сказать об этом открыто. Лучше сказать, что результат дерьмовый, чем не сказать, – сказал Крамер.

