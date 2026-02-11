  • Спортс
ЦСКА выиграл WINLINE Зимний кубок РПЛ, ничьи «МЮ» и «Челси», 10:1 в КХЛ, Валиева за мессенджер МАХ и другие новости

1. В 26-м туре АПЛ «Челси» вел 2:0, но упустил победу над «Лидсом» (2:2). «Манчестер Юнайтед» в гостях на 96-й минуте ушел от поражения от «Вест Хэма» (1:1), но не позволил фанату Фрэнку подстричься (уже почти 500 дней). «Тоттенхэм» уступил на своем поле «Ньюкаслу» (1:2).

2. В FONBET КХЛ «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» (4:1), «Спартак» уступил «Динамо» Москва (2:3), СКА обыграл «Нефтехимик» (5:1), «Сибирь» разнесла «Сочи» (10:1) благодаря 7 очкам Бека и другие результаты дня.

3. В заключительном туре WINLINE Зимнего кубка РПЛ «Зенит» уступил по пенальти ЦСКА (2:2, 3:4), «Динамо» выиграло у «Краснодара» (1:0). ЦСКА впервые выиграл турнир, «Динамо» уступило по разнице забитых мячей, а прошлогодний чемпион «Зенит» стал последним.

4. В НБА «Нью-Йорк» с 40 очками Брансона уступил «Индиане» в овертайме, «Хьюстон» обыграл «Клипперс» и другие результаты

5. Лилия, жена форварда «Спартака» Антона Заболотного, после новостей о замедлении Telegram в России опубликовала мем: «Что должны были замедлить в XXI веке: старение, рост неравенства, суициды. Что замедлили: YouTube, Telegram, WhatsApp». «Зенит» выложил ссылку на свой сайт: «На связи 24/7», «Оренбург» опубликовал ссылку на канал в Max. Блогер Литвин предложил оплатить штрафы Telegram более чем на 29,6 млн рублей.

6. Андреева, Калинская, Рыбакина, Швентек вышли в 3-й круг турнира WTA 1000 в Дохе, Звонарева, Александрова, Гауфф, Паолини выбыли.

7. «Аль-Наср» пообещал Криштиану Роналду наладить ситуацию в клубе, председателя совета директоров могут уволить. А вот Карим Бензема потроллил 41-летнего португальца после трансфера в «Аль-Хилаль» – написал Роналду, что получил прибавку к зарплате и возьмет титул.

8. Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли попал в аварию рядом со своим домом в Сан-Марино, врезавшись в барьер. Итальянец не пострадал, но разбил лимитированную модель автомобиля, которую получил несколько дней назад.

9. «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл японской «Матиде» (0:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии и потерял шансы на выход в плей-офф.

10. «Салават Юлаев» расторг контракт с 30-летним канадцем Джошем Хо-Сэнгом. Форвард перешел в конце декабря и не сыграл ни одного матча за уфимский клуб.

11. В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» дома вылетел от «Комо» (1:1, пенальти – 6:7). Антонио Конте заявил на фоне обилия травм «Наполи»: «Нам нужно сходить в храм и помолиться».

12. Девушка из Нидерландов заявила, что подверглась сексуальному насилию в доме Ямаля со стороны брата Фати. Полиция опровергла, что это случилось в доме Ламина, окружение брата Ансу все отрицает.

13. Сыну бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред (в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение), приведший к его гибели.

14. «Енисей» вырвал победу у МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ благодаря 24 очкам Данило Тасича.

15. «Марсель» объявил об отставке Роберто Де Дзерби «по взаимному согласию». Клуб не попал в плей-офф ЛЧ и идет 4-м в Лиге 1. 

Цитаты дня:

Надаль о словах Муратоглу, что Синнер и Алькарас лучше Большой тройки: «Это все равно что сравнивать сегодняшних Месси и Роналду с теми, которые играли за «Барсу» и «Реал»

Эниола Алуко: «Женщины должны доминировать в женском футболе так же, как мужчины в мужском. Мужчины в женском футболе должны играть вспомогательную роль»

Зырянов об аренде Дурана: «Зарплату будет платить «Аль‑Наср», выкуп необязательный. Нам нужен был такой игрок – в том числе для конкуренции с Соболевым»

«МАХ теперь дает возможность более доверительного общения». Валиева рассказала о мессенджере в своем телеграм-канале

Дональд Трамп: «Китай съест Канаду живьем. Первое, что они сделают – запретят хоккей и навсегда отменят Кубок Стэнли»

«Двигатель немецкий, а душа-то русская». Загитова в рекламе слепила пельмени на капоте автомобиля

Гуменник – 12-й после короткой, неудачи Коростелева и Непряевой в спринте, Диггинс сломала ребро и другие олимпийские новости

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
