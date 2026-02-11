Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Канаду, Финляндия победила Швейцарию, Италия проиграла Германии
В Италии продолжается женский олимпийский хоккейный турнир.
Сборная Швеции победила Японию (4:0) в рамках женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026, Италия уступила Германии (1:2), Канада крупно проиграла США (0:5), Финляндия обыграла Швейцарию (3:1).
Олимпиада-2026. Хоккейный турнир (женщины)
Групповой этап
Группа А
Положение команд: США – 12 очков (4 матча), Канада – 6 (3), Чехия – 4 (4), Финляндия – 3 (3), Швейцария – 2 (4). В плей-офф примут участие все команды.
Группа В
Положение команд: Швеция – 12 очков (4 матча), Германия – 8 (4), Италия – 6 (4), Япония – 3 (4), Франция – 1 (4). В плей-офф примут участие три лучшие команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь женского олимпийского турнира
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7804 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Специально посмотрел игры 3.
Канада и США играют за первое место, любая победа сделает Швейцарию третьей в группе А и она будет играть против Швеции в таком случае
по мне неожиданно
собственно всё что вижу/видел из женского хоккея это как раз США Канада
посмотрим как в финале будет конечно