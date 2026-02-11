  • Спортс
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Канаду, Финляндия победила Швейцарию, Италия проиграла Германии

В Италии продолжается женский олимпийский хоккейный турнир.

Сборная Швеции победила Японию (4:0) в рамках женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026, Италия уступила Германии (1:2), Канада крупно проиграла США (0:5), Финляндия обыграла Швейцарию (3:1).

Олимпиада-2026. Хоккейный турнир (женщины)

Групповой этап

Группа А

Положение команд: США – 12 очков (4 матча), Канада – 6 (3), Чехия – 4 (4), Финляндия – 3 (3), Швейцария – 2 (4). В плей-офф примут участие все команды.

Группа В

Положение команд: Швеция – 12 очков (4 матча), Германия – 8 (4), Италия – 6 (4), Япония – 3 (4), Франция – 1 (4). В плей-офф примут участие три лучшие команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь женского олимпийского турнира

Статистика женского олимпийского турнира

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
так смотрю, некоторые в кахаэль не затерялись бы)))
Ответ серый серый волк
так смотрю, некоторые в кахаэль не затерялись бы)))
Затерялись, там уровень игры 13-14 летних парнишек или любителей музжчин (даже не уверенных)
Специально посмотрел игры 3.
Японии нужно обыгрывать Швецию в основное время и ждать поражения Германии в основное, чтобы попасть в плей-офф. Швеция и Италия уже в плей-офф, шведки точно первые.

Канада и США играют за первое место, любая победа сделает Швейцарию третьей в группе А и она будет играть против Швеции в таком случае
просто порвали сегодня американки бобрих
по мне неожиданно
собственно всё что вижу/видел из женского хоккея это как раз США Канада
посмотрим как в финале будет конечно
Канадские без капитана играла, получила травму вчера.. Но тут никаких оправданий не может быть - американки смотрелись как будто из другой лиги, прошлись катком по всем соперникам... Просто невероятно! Женский хоккей смотреть - себя не уважать, за исключением Канада-США. Но сегодня к сожалению, смотреть было невозможно, уж слишком большое преимущество американок
По классике, в плей-офф победит другая.
