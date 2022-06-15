Александр Большунов: «Когда видишь, что спортсмены, с которыми соревновался, заявляют, что русских не должно быть на международных стартах, хочется стать еще сильнее»

Трехкратный олимпийский чемпион высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я занимаюсь своим делом, готовлюсь, чтобы показать те результаты, которых еще нужно добиться, а назад не оглядываюсь. Мотивация есть, она не пропадает.

А когда ты видишь такое отношение со стороны спортсменов, с которыми вот только соревновался, а сейчас они дают интервью с заявлениями, что российских лыжников не должно быть на международных стартах, хочется стать еще сильнее.

Из спортсменов мне никто лично не говорил, что не хочет со мной соревноваться. В соцсетях некоторые сообщения были от обычных людей. Но было много сообщений и со словами поддержки, что нас хотят видеть на Кубке мира. Все люди разные, есть хорошие, есть злые», — сказал Большунов.