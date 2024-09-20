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Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи, ставшая популярной из-за своего стиля, сыграет киллера в кино

Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи сыграет киллера в кино.

32-летняя спортсменка получила эпизодическую роль в короткометражном сериале Crush. 

Спортсменка заявила, что не собирается строить актерскую карьеру, а хочет при помощи появления на экранах привлечь больше внимания к своему виду спорта. 

На Олимпиаде в Париже Ким Е Джи завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. 

Она стала популярна в соцсетях из-за футуристичного внешнего вида. Журнал GQ назвал ее «иконой стиля Олимпиады». 

Девушка из Кореи стреляет так артистично, что за ней смотрят миллионы

Опубликовала: Мария Величко
Источник: My daily
пулевая стрельба
logoсборная Южной Кореи жен
logoКим Е Джи
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