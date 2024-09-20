Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи, ставшая популярной из-за своего стиля, сыграет киллера в кино

Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи сыграет киллера в кино.

32-летняя спортсменка получила эпизодическую роль в короткометражном сериале Crush.

Спортсменка заявила, что не собирается строить актерскую карьеру, а хочет при помощи появления на экранах привлечь больше внимания к своему виду спорта.

На Олимпиаде в Париже Ким Е Джи завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Она стала популярна в соцсетях из-за футуристичного внешнего вида. Журнал GQ назвал ее «иконой стиля Олимпиады».

Девушка из Кореи стреляет так артистично, что за ней смотрят миллионы