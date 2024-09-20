Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи, ставшая популярной из-за своего стиля, сыграет киллера в кино
Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи сыграет киллера в кино.
32-летняя спортсменка получила эпизодическую роль в короткометражном сериале Crush.
Спортсменка заявила, что не собирается строить актерскую карьеру, а хочет при помощи появления на экранах привлечь больше внимания к своему виду спорта.
На Олимпиаде в Париже Ким Е Джи завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
Она стала популярна в соцсетях из-за футуристичного внешнего вида. Журнал GQ назвал ее «иконой стиля Олимпиады».
Девушка из Кореи стреляет так артистично, что за ней смотрят миллионы
Опубликовала: Мария Величко
Источник: My daily
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