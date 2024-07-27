Нино Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах. Игры в Париже – 10-е для спортсменки

Теги рекорды Нино Салуквадзе сборная Грузии жен Ян Миллар Стрельба

Нино Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах.

Сегодня 55-летняя спортсменка из Грузии выступила на десятых для себя Играх – в Париже. Она заняла 38-е место в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и не прошла в финал соревнований.

Ранее в десяти Олимпиадах участвовал только канадский конник Иан Миллар (последний раз – в 2012-м).

Салуквадзе – олимпийская чемпионка 1988 года в составе сборной СССР. Также на ее счету серебро Игр-1988 и бронза Игр-2008.

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16 комментариев
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Уникальная, конечно, женщина!
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классное достижение как спортсмена "долгожителя"
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Вот какой надо спорт выбирать, чтобы всю жизнь выступать можно было ))
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Нет слов - молодец !
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Легенда
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Спортивному долголетию Нино только уважение.
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Ответ Xm.md
И регулярно проваливать соревнования
очевидно она проходила через квалификации, которые успешно преодолевала. что в ее возрасте уже не мало.
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Просто молоддчинка.
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Жаль, Чусовитина не отобралась. А возрастной стрелок - не такая уж редкость.
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За 10 Олимпиад она не заслужила даже фото в профиле на Спортсе?
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Огромное уважение этой спортсменке.
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Браво! В очередной раз снимаю шляпу перед Нино Салуквадзе
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Ответ Холден Колфилд
Уникальная, конечно, женщина!
думаю, перформанс Оксаны Чусовитиной будет поуникальнее.
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Ответ IlyaGrain
Вот какой надо спорт выбирать, чтобы всю жизнь выступать можно было ))
И регулярно проваливать соревнования
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Ответ IlyaGrain
Вот какой надо спорт выбирать, чтобы всю жизнь выступать можно было ))
еще не поздно начать, Илюш.
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Ответ Инженер-конструктор
За 10 Олимпиад она не заслужила даже фото в профиле на Спортсе?
в Советской Олимпийской Энциклопедии - заслужила
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