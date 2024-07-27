Нино Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах. Игры в Париже – 10-е для спортсменки

Нино Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах.

Сегодня 55-летняя спортсменка из Грузии выступила на десятых для себя Играх – в Париже. Она заняла 38-е место в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и не прошла в финал соревнований.

Ранее в десяти Олимпиадах участвовал только канадский конник Иан Миллар (последний раз – в 2012-м).

Салуквадзе – олимпийская чемпионка 1988 года в составе сборной СССР. Также на ее счету серебро Игр-1988 и бронза Игр-2008.

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