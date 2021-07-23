Анастасия Галашина о борьбе за золото: «Всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот. В подсознании было, что я все делала правильно»

Серебряный призер Токио-2020 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м Анастасия Галашина поделилась впечатлениями от выступления на Играх.

«Я, конечно же, очень рада этому. Это мои первые Олимпийские игры, и сразу же я завоевала медаль. Был тяжелый цикл, я справилась. Старалась не думать во время соревнований о медалях, делала свою работу. Это вылилось в то, что я взяла награду, я очень рада.

Нужно успокаиваться и ни о чем не думать. Всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот. В подсознании было то, что я все делала правильно.

Почему с китаянками нереально бороться в эмоциях? Я даже не знала, что там китаянка стоит, была в своих мыслях. Работаю только над собой. Наверное, прокручивать все равно нужно, потому что за мной следят близкие, супруг, телефон, наверное, разрывается сейчас.

Церемония награждения воспринималась нормально, грандиозность никуда не делась, просто изменились правила из-за пандемии.

Эту медаль посвящаю всем. Над ней работали еще и мои родители, тренеры, массажисты, супруг. Все окружение», – сказала Галашина.

«На рубеже были смешанные ощущения: и радости, и горечи одновременно. Сейчас я рада, эта ошибка (на последнем выстреле в финале) позволит мне чему-то научиться.

Концентрацию потеряла, мысли не те возникали. Это большой шаг для меня, я здорово вышла вперед, все нормально», – цитирует Галашину «Р-Спорт».

🥈 Олимпиада-2020. Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м